Me desvelo a las cuatro de la mañana y echo un vistazo a Twitter. En el número uno del trending topic veo que está la entrevista de Risto Mejide al periodista Arcadi Espada, en su programa Chester, de Cuatro. Ante la cantidad de comentarios despectivos hacia el invitado, me pongo a ver el vídeo. Podéis verlo pinchando sobre la foto de arriba.

Me emociona el padre del pequeño Nico,un niño con síndrome de Down tanto como me asquean los pensamientos nazis de Arcadi Espada. Abogar por crear una raza mejor a base de abortar a los niños con problemas, quizá él no lo sepa, pero es contra-natura. Hasta los chimpancés cuidan de sus bebés con síndrome de Down u otras discapacidades, no los abandonan. Escribió el fallecido Pablo Herreros en su último libro "La inteligencia emocional de los animales" lo siguiente: "Tengo malas noticias para aquellos que aún piensan que la naturaleza se rige por la "Ley del más fuerte" o que "solo sobreviven los mejor adaptados", dejando atrás a los que no pueden seguir el ritmon. La ayuda y la empatía que muestran las mamás y muchas sociedades cuando a uno le van mal las cosas o está en peligro anulan este tipo de prejuicios por completo". Así pues, puedo concluir que este "señor" está menos desarrollado que un chimpancé. Y, desde luego, carece absolutamente de empatía. Además, sus ideas son tremendamente peligrosas, porque lo que dijo sobre abortar a los niños con síndrome de Down es absolutamente equivalente a la eugenesia que los nazis pretendieron hacer.

Dicho esto, éste es un blog de comportamiento no verbal, así que vamos a ver un par de detalles no verbales que nos revelan la falta de interés y las ganas de irse de Arcadi Espada, antes de que lo verbalizara.

- La regla sensorial:

En el min. 4'35 del vídeo, mientras Arcadi Espada visualiza el vídeo que aparece en pantalla sobre el pequeño Nico, Arcadi Espada lleva su dedo índice izquierdo a tapar el oído izquierdo. A la vez, ladea la cara y cierra los ojos. Tanto el dedo que tapa el oído como el cierre de ojos obedecen a una regla sensorial. Tendemos a abrir los órganos sensoriales ante información que nos gusta y tendemos a cerrarlos cuando no nos gusta. De esta forma, Arcadi Espada evita tener que ver algo que a él no le gusta. Y eso está reforzado por el alejamiento de la cabeza respecto a la fuente de información. Gira la cabeza para "alejarse" de aquello que no le interesa o le resulta incómodo.

- Los pies que quieren marcharse:

En el min. 5'29, vemos cómo Arcadi Espada, mientras está hablando el papá de Nico, comienza a mirarse el pie derecho, y de hecho lo mueve. Evidentemente, muestra su falta de interés en los argumentos del padre de Nico. Pero, más allá de eso, ¿por qué mira el pie y no otra parte de su cuerpo? ¿Y por qué lo mueve? Es una reacción inconsciente cuando estamos comprobando que tenemos los pies listos para salir corriendo, en situaciones que nos resultan incómodas.

De hecho, en el min. 6'22, vemos cómo se arregla el zapato. Quiere asegurarse que todo está listo para salir de una situación que le resulta agresiva. Fijaos en cómo pega un respingo en el momento en que Risto le dice que quiere dar la entrevista por concluida. Le ha hecho un favor, porque estaba deseando irse.