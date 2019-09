Mi paso por Estados Unidos no pudo tener mejor cierre. Nunca antes había estado en una ciudad donde la brisa no dejara a su paso más que juventud: gente patinando, artistas en medio de la calle, olas para aburrir y la peculiaridad del permitido consumo de marihuana. Pasar un par de días por Venice Beach y Santa Mónica mereció la pena y mucho. Mi vuelta está firmada.

Llegaba desde el sur después de cerca de quince días a caballo entre Tijuana y San Diego con la única obligación de enseñar mi pasaporte en la frontera de San Ysidro, la más cruzada del mundo -y, en realidad, solo tenía que enseñarlo en dirección México-EEUU, en el otro sentido debieron confundirme con un mariachi-. El resto del tiempo lo pasaba cogiendo olas con mi amigo Luis, un mexicano con el que crecí de niño en España y ahora visitaba en su país de origen.

El paseo de Venice Beach me sedujo en tan solo unos minutos, nada más llegar ya sabía que no me importaría quedarme. Un tipo en tanga improvisaba teatro en medio de la acera, otro señor pintaba sus cuadros y un tercero, tercero de una lista de más de cien, tocaba en la calle su piano de cola, arrastrado con unos ruedines.