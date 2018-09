Génova, la ciudad costera que hoy visitamos y que, en este caso por desgracia, estamos escuchando mucho en los últimos telediarios. Un tipo que se llamaba Fabrizio de André le puso música al año que viví en Italia y ahora se la pone a esta entrada del blog. De André nació eny que, en este caso por desgracia, estamos escuchando mucho en los últimos telediarios.

Partimos del Acuario de Génova, en el puerto de la ciudad, y acabamos en uno de los miradores con panorámica fantástica de todo el centro. Por el camino, nos chocamos con una catedral envuelta, calles estrechas y anaranjadas, turistas de crucero y una solana de miedo.

En Internet me habían hablado de que este rincón italiano podría servir como alternativa a Venecia, que era una opción menos masificada, más económica y con poco que envidiar a la famosa de los canales. Pero no. Si bien ambas ciudades me han parecido espléndidas, no creo que compartan ni una pizca de sus esencias.