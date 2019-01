Si me dices que te cuente Rosarito en tres palabras, te digo playa, surfing y langosta. Si me das algo más de espacio, me pongo más meloso. Si hicieran un electrocardiograma a este, el doctor, sin preocupación pero con curiosidad, le diría que tiene las pulsaciones de Miguel Induráin. En Rosarito se vive muy despacio y con frijoles.