Una de las clásicas opciones para aprender inglés es pasar una temporada en Londres, la capital inglesa. Requiere tiempo y es una opción muy concurrida entre quienes acaban un periodo académico y todavía no se han enganchado al mundo laboral. Pero para aprender la lengua hay muchas otras opciones. Yo hoy te cuento una de ellas.

He estado dos semanas en Inglaterra con el libro abierto gracias a una empresa que me ha invitado a conocer sus cursos. Los primeros siete días los he pasado en Londres y los siguientes en Brighton, ciudad costera a una hora en tren de la porción del Támesis más visitada.

En Londres, nada que no sepáis: la vida se vive muy deprisa como contra -como contra para mí- y tienes cosas para hacer y visitar hasta el punto de no poder rozar el aburrimiento ni un solo segundo. Para hacer más llevadero el ritmo frenético y las cabezas agachadas en el metro, la suerte se ha puesto de mi parte y me ha regalado unos buenos rayos de sol primaverales.

Pero yo me quedo con Brighton. En este rincón, ya lo vais a ver en el vídeo, se respira un ambiente joven a lo largo de toda la playa, sus paralelas y perpendiculares. En cada esquina he invertido unos minutos de mi tiempo viendo a grupos de chavales que hacían muy buena música -y le ponían más ganas que en algunos estadios- pensando en que pronto escucharles me costará una entrada.