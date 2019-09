El frío de Oslo me congeló tanto como yo he hecho con el vídeo que hoy os enseño. Ya hace unos meses que estuve por allí, pero me había dejado en el tintero este paso por la capital noruega, vete tú a saber por qué. Imagino que el tiempo de trabajo sumado a la nostalgia que me producía desprenderme del gusto a salmón y la nieve.

Pasear por Oslo puede llevarte desde el Museo de los Barcos Vikingos, plagado de historias de Polo Norte, hasta el grito más descabellado, al de Edvard Munch en la Galería Nacional de Noruega, allí mismo. No a todos contenta, por cierto, ahora os lo cuentan unos jóvenes "decepcionados".

El día me llevó también a cruzarme con una pareja de alicantinos que estaba de viaje. Con la cara que se te queda después de una brisa de barco a temperaturas bajo cero, confirmaron lo que yo ya llevaba varios días sospechando: Oslo es muy bonito pero prepara la billetera para comer salmón. Y precisamente recordando esto se me ha ido la nostalgia. Por aquí os dejo el vídeo de esta semana: