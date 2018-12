Por si no hubieran pocas series, nuevos actores llegan al escenario del entretenimiento digital. Facebook, YouTube y Apple se han lanzado a hacer sus propias producciones de ficción para intentar hacer sombra a Netflix, HBO y Amazon. En el caso de las dos primeras plataformas, desde el verano empezaron los estrenos. Para las series de la manzanita tendremos que esperar aún un poco más, aunque la inversión prevista en este ambicioso proyecto es de 1.000 millones de dólares. O sea que no pasarán desapercibidas. De momento, para los suscriptores de Apple Music ya hay disponibles realities y programas de entrevistas.

Las series de Facebook que ya se han dejado ver han tenido un tono más indie e independiente, pero cuentan como reclamo el poner al frente del reparto a estrellas de la gran pantalla. Son gratuitas y financiadas a través de publicidad. Por su parte, YouTube había optado por el modelo de suscriptor. Puede decirse que ha tirado la casa por la ventana con contenidos destinados a audiencias masivas y una cuidada producción. Los primeros episodios de cada serie son gratuitos y están en abierto en la plataforma de vídeos on line. Cuando ya te han enganchado, hay que pagar para ver el resto. La apuesta no ha debido ir muy bien porque en distintos medios se ha apuntado esta misma semana a que en YouTube han dado marcha atrás y, aunque se continuará con el proyecto, ya no primarán la suscripción, sino que sus series se verán en abierto con publicidad. No obstante, los que ya han pagado, podrán verlas sin anuncios. Esta semana analizamos en el blog los títulos más destacados de estas plataformas.

1) Sorry for your Loss (Facebook). Una serie sobre cómo afrontar el duelo ante la muerte. Elisabeth Olsen interpreta a una joven viuda que debe aprender a vivir con el dolor, mientras va descargando su ira contra las personas más cercanas a ella. Capítulos de media hora que se fueron colgando semanalmente hasta que la temporada quedó completa. En cada entrega, mientras vemos el día a día de Leigh Shaw, se nos van desvelando las circunstancias en las que se produjo la muerte de su esposo y vemos flashbacks sobre cómo era la vida del matrimonio. Olsen, que es hermana de las gemelas del mismo apellido, también produce y se mueve en un papel muy diferente al que tiene en el cine como la Bruja Escarlata en la saga de Los Vengadores de Marvel.

2) Queen America (Facebook): Katherine Zeta Jones es la protagonista de esta comedia negra sobre el mundo de los certámenes de misses en Estados Unidos. Tema en el que se adentra con mucha mejor fortuna que Insaciable de Netflix. Zeta Jones interpreta a Vicky Ellis una dura y cínica entrenadora de aspirantes a misses que recibe el reto de tener que preparar a lo que en ese mundillo se conocería como "una pueblerina", pero que se ve venir desde el primer momento que les pega mil patadas a todas sus rivales. La temporada ya va por la mitad en la plataforma.

3) Cobra Kai (Youtube): La mejor continuación de Karate Kid que nunca vimos en el cine. El dar cera-pulir cera y la patada de la grulla figuran entre los momentos más recordados de los fans del cine de los años 80. Los creadores de la serie saben perfectamente qué fue lo que enganchó al público de aquella época y retoma los enfrentamientos entre Daniel Larusso (Ralph Maccio) y Johnny Lawrence (William Zabka) más de treinta años después. La vida no ha pasado de la misma manera para ellos. Dani ya no tiene la protección del señor Miyagi (el papel más célebre de Pat Morita) y está lejos de ser ese adolescente acosado. Es un próspero hombre de negocios mientras que su rival de juventud es un perdedor, atrapado en trabajos de mierda y con problemas con el alcohol. La patada de la grulla que recibió en los morros marcó el inicio de su declive en la vida, encadenando un fracaso tras otro. La constante presencia de Larusso en la televisión y en vallas publicitarias no hace más que recordarle sus derrotas. La vida de Lawrence da un giro cuando asume el papel de sensei para entrenar a un grupo de inadaptados y parias sociales para que se defiendan de sus acosadores. Los papeles se invierten porque los acosadores acaban bajo la protección de Larusso y el conflicto se reinicia. Lucha de clases y redención, donde vemos la historia desde el punto de vista de cada uno de los protagonistas, para comprobar que buenos y malos resultan que no lo eran tanto. Una grata sorpresa de una serie de la que no se esperaba nada.

4) Origin (Youtube): Una del espacio con efectos especiales más que dignos y unos toques de terror. El episodio polito está dirigido por Paul W. S. Anderson, artífice de la saga cinetagráfica de Resident Evil. Un grupo de desconocidos, que viajaba en hibernación para iniciar una nueva vida en otro planeta y colonizarlo, despierta a mitad del trayecto. Todos los sistemas de la nave han dejado de funcionar y la tripulación que la manejaba ha desaparecido. El grupo se ve obligado a colaborar para averiguar qué ha pasado y poder sobrevivir porque hay algo desconocido que está matándolos a todos. Como en Lost, en cada capítulo tenemos flashbacks para conocer la historia de cada personaje y cómo acabó allí. En el reparto tenemos caras conocidas como Natalia Tena (Juego de Tronos) y Tom Felton (que coincidió con ella en la saga Harry Potter).

5) Impulse (Youtube): La serie continúa una fallida franquicia cinematográfica que inició en el año 2008 Jumper, con Hayden Christensen como protagonista. La historia se centra en la hija de este personaje, interpretada por Maddie Hasson. Es una joven rebelde e inadaptada que empieza a descubrir sus poderes que consisten en la facultad de poder teleportarse a donde quiera. Los primeros episodios están centrados en los problemas de esta adolescente para dominar sus nuevos talentos, mientras se nos van mostrando atisbos de que hay un conflicto mayor entre los de su especie.