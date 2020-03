Y cuando ya llevamos más de una semana recluidos en nuestros hogares, llega a España Disney +. El gigante mediático irrumpe este martes 24 de marzo por todo lo alto en nuestro país con su propia plataforma, cuando millones de ciudadanos siguen a la caza de películas y series para devorar o mantener entretenidos a sus hijos. Regalando una semana de suscripción. Y llega además cuando se nos acaban de aprobar otras dos semanas más de encierro. Así que hay que armarse de paciencia y aplicar aquello del #yomequedoencasa. Mucho antes de que empezara esta crisis, la empresa del ratón animado más famoso de la historia del cine de animación ya había decidido adelantar una semana su desembarco en España. De hecho, lo que los internautas pedían ahora era precisamente eso, que vinieran todavía más temprano. En este mismo día, la nueva plataforma debuta también en Reino Unido, Irlanda, Alemania, Italia, Suiza y Austria. Esperemos que el desembarco europeo de Disney no termine de colapsar a los operadores, aunque seguro que los servidores de la competencia puede que sí noten un descenso de audiencia.

Aunque el catálogo de Disney Plus se compone de más de 500 películas y 300 series, seguramente de lo que muchos van a estar muy pendientes es de una sola cosa: The Mandalorian, la primera producción creada en exclusiva para esta plataforma. Una serie de imagen real ambientada en el universo Star Wars y que cuenta las aventuras de un cazarrecompensas galáctico interpretado por Pedro Pascal, aunque de él nunca vemos su cara. Aunque la gran sensación de esta serie ha sido Baby Yoda. Al margen de las audiencias que vaya a tener la serie, el merchandising de peluches y muñecos ya está dando beneficios millonarios a la compañía desde las pasadas navidades. La serie se estrenó en Estados Unidos en noviembre y llega ahora a España cuatro meses después. Para ir abriendo boca a los suscriptores potenciales, en Cuatro se emitió en abierto el viernes pasado el piloto. La mejor promoción para la plataforma porque cerca de dos millones de personas vieron el episodio. ¿Se abonarán muchos de ellos para ver el resto? Aunque los más impacientes, durante estos meses ya han recurrido a las descargas ilegales para verla.

La plataforma dispone de un ampliocatálogo para el que se ha contado tanto con la producción propia, como por la adquisición de franquicias clásicas a golpe de talonario y que les garantiza un público fiel y entregado. El abonado podrá ver on line la amplia lista de clásicos de animación que convirtieron a Disney en el gigante cinematográfico que es hoy en día; las películas de Pixar para ir hasta el infinito y más allá, todas las de Marvel para aprender que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, así como la saga Star Wars porque la galaxia ya no está tan lejana, que por algo pagaron una millonada por ella y tienen que amortizarla. También aquellos que disfrutaban de los documentales de La 2 después de comer tienen el trabajo de National Geographic. A los títulos de su catálogo, se unen parte de los adquiridos cuando compraron Fox por más de 70.000 millones en otra operación económica que da verdadero vértigo. Eso sí, que los espectadores no se esperen ver aquí la saga de Alien u otros títulos para un público más adulto. No se trata de censura, ni nada de eso, es que Disney ya tiene otros canales de pago más apropiados para estos contenidos, como el recientemente adquirido Hulu. Sí, el mismo que El Cuento de la Criada, que ahora pasa a formar parte de la megaempresa. Otro de los aspectos más interesantes es que por primera vez tenemos las treinta temporadas de Los Simpsons on line. Esta jugada A ver si se animan y se lanzan con otras series clásicas de Fox que no están de momento en ninguna plataforma como 24, Buffy Cazavampiros o Expediente X.

La crisis sanitaria por la pandemia ya motivó que la plataforma adelantara como regalo a sus abonados el estreno de la segunda parte de Frozen; mientras que en el reverso de la moneda, algunos de sus nuevos lanzamientos han quedado paralizados como consecuencia del confinamiento. El equipo que rodaba Halcón y Soldado de Invierno, protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan, se encontraba en Praga, país en el que se han tomado restricciones para frenar la expansión del coronavirus. Los superhéroes tampoco son inmunes a la pandemia. Por eso fue la primera de las nuevas series Marvel cuyo rodaje se veía paralizado. La situación ha afectado a otras producciones cuyo estreno estaba previsto para los próximos meses: la que podría haber sido la primera serie Marvel de Disney, Wandavision que ya estaba en proceso de postproducción; así como la protagonizada en solitario por Loki, con Tom Hiddleston volviendo a ponerse en la piel del dios nórdico de las mentiras. Mientras se recupera la normalidad, esperamos que los nuevos títulos consigan ver la luz. Todavía hay un amplio catálogo por explorar y con el que reencontrarnos.