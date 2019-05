¿Fue el Día de la Marcha Repentina de The Leftovers consecuencia del chasquido de Thanos en Los Vengadores? Cuando en la secuencia inicial de Endgame veíamos desaparecer al completo a la familia del personaje de Ojo de Halcón (Jeremy Renner), las comparaciones con la serie de culto de HBO eran inevitables. En el episodio piloto de la serie creada por Damon Lindelof, el 3% de la población mundial desaparecía un día repentinamente sin ninguna explicación. En la serie de televisión ninguno de los protagonistas llega a saber qué ha pasado o qué ha sido de sus seres queridos. Simplemente dejaron de estar sin dejar ningún rastro. En la saga de películas de Marvel Studios, los protagonistas sí que conocen cuál ha sido la causa. Sólo pueden asistir impotentes a ver cómo las bajas se convierten en cenizas que se lleva el viento. En el caso del filme de superhéroes, el número de bajas es mucho mayor. Thanos hace desaparecer exactamente al 50% de la población de todo el Universo, incluso en otros planetas. En The Leftovers no conocemos las consecuencias de las desapariciones más que en el pequeño entorno donde se mueven los protagonistas. Ni siquiera en las grandes ciudades. Ni mucho menos tampoco se plantea la posibilidad de vidas alienígenas.

El éxito mundial de "Vengadores: Endgame", que va camino de convertirse en la película más taquillera de la historia del cine, ha devuelto el interés por esta serie a la que el gran público dio la espalda en su día, pero que sí contaba con el apoyo de la crítica. Fue la redención de Lindelof a quien le llovieron las pedradas tras el final de Lost. Para que uno no se lleve desengaños, conviene aclarar que achacar a Thanos las desapariciones de The Leftovers puede ser una idea divertida, pero esta serie no tiene nada que ver con el taquillazo de Marvel. Dicho sin ánimo de menospreciar a ninguna de las dos producciones. Mientras Endgame es un espectáculo palomitero plagado de momentos épicos en los que el público aplaudía entusiasmado en la sala el día del estreno, The Leftovers es una serie sobre gente que sufre. Pero qué bien está contada. Por eso estoy seguro que cuando los guionistas escribieron las escenas sobre los efectos psicológicos del chasquido de Thanos en los protagonistas, seguro que la tuvieron como referente. El máximo exponente es el de Ojo de Halcón que asume la identidad de Ronin y se dedica a ir ejecutando malosos por el mundo, como si se tratara The Punisher. ¿Por qué ellos han sobrevivido y su familia no? Una pregunta que podría hacerse cualquiera de los protagonistas de The Leftovers.

La serie de HBO se dedicaba a explorar la devastación psicológica que padecían aquellos que no habían desaparecido. El mundo se había vuelto un lugar mucho más loco, en una sociedad donde creer en el cielo en o en el infierno ha dejado de servir de algo y se entregaba a nuevos cultos. Entre ellos, el Remanente Culpable, una secta destructiva, cuyo objetivo es recordar al resto del mundo unos hechos que la mayoría pretende olvidar, por lo que se convierten en uno de los grupos más odiados por la humanidad. Durante tres años, The Leftovers se dedicó a profundizar en las torturadas psiques de sus protagonistas y cómo el dolor les impedía pasar página para recomponer sus vidas. En cambio, Los Vengadores sí que consiguen pasar página y ponen en marcha las medidas para tratar de corregir el daño que Thanos provocó.

A pesar de que la serie de televisión renunció a ofrecer explicaciones sobre los motivos de la desaparición, en el episodio final el personaje de Nora, interpretado por Carrie Coon, sí que daba una a lo que podía haber sucedido. Aunque hubo un debate en la red sobre si lo que Nora había contado en el desenlace era o no verdad. En el desenlace de The Leftovers, la explicación que Nora daba a Kevin (Justin Theroux) sobre el misterio de las desapariciones no tenía nada que ver con el malvado plan de un genocida cósmico. Parecía algo más parecido al accidente cuántico que provocó un nuevo universo alternativo en Counterpart, serie de la que hemos despedido este año con una segunda temporada que dejaba cerrados los suficientes cabos sueltos para no necesitar una continuación. Starz ya no está interesada en producir más episodios, pero los productores ya está buscando alguna plataforma que asuma la financiación de la tercera temporada.

Aunque la mayoría las películas relacionadas con Los Vengadores fueron concebidas como ficciones independientes, sí que hay una historia que va continuando de un título a otro, con escenas postcréditos que nos preparan para la siguiente entrega. Una trama que ha llegado a su culminación con Endgame, que retomaba el gran cliff hanger con el que terminó La Guerra del Infinito. Con esta película se ha dado por finalizada la que se conoce como la Fase 3 del universo cinematográfico de Marvel, lo que en una serie de televisión se conocería como la tercera temporada. Justamente fueron tres las temporadas con las que contó The Leftovers. Una parte importante de los personajes fundadores de Los Vengadores ceden el testigo a una nueva generación de superhéroes para la Fase 4, mientras que la sensación que hay en el ambiente es que ya nada será lo mismo. Es bastante difícil de superar la batalla final de la película. Pero si alguien logra poner el listón más alto, no voy a ser yo el que se queje.

Como curiosidad hay que apuntar que algunos de los protagonistas de The Leftovers no son ajenos al género superheroico made in Marvel. Justin Theroux no aparecía en la segunda entrega de Iron Man, pero era su guionista. Hay quien reconoce su particular estilo del humor en algunas de las escenas del filme que cimentó la creación de la gigantesca franquicia cinematográfica. Por su parte, Carrie Coon aparecía casi irreconocible como Proxima, una de las villanas enviadas por Thanos a la Tierra a conseguir las gemas en Infinity War. En cuanto a Scott Glenn, los seguidores de la Daredevil de Netflix le reconocerán (aparte de por su larga carrera cinematográfica) como Stick, el maestro que enseña a Matt Murdock a pelear aprovechando sus sentidos aumentados. Y a Liv Tyler la vimos como la novia de Bruce Banner en la película de Hulk, segunda de la saga, pero que tras la marcha de Edward Norton de su papel como el goliath esmeralda, se ha convertido en la película de la franquicia que todos quisieran olvidar y hacer con ella el chasquido de Thanos.

El creador de la serie, Lindelof, se pasa también al género superheroico con una franquicia de la competencia de Marvel, la DC. Lindelof se encargará del desarrollo del universo creado por Alan Moore y Dave Gibbons en Watchmen. La serie no estará exenta de polémica, porque será una adaptación libre de la historia que nos contaron en las viñetas. El estreno en HBO está anunciado para después del verano y esta misma semana han lanzado un pequeño teaser con el que poner los dientes largos al espectador.

Para paladares menos refinados, este fin de semana llegará la sexta temporada de Agents of Shield, la serie que arrancó para ser el buque insignia de Marvel en la televisión pero que se ha quedado muy debajo de lo que se esperaba de ella. Algunos rumores apuntan a que podría atar algún que otro cabo suelto de Endgame, pero el trailer que ya se ha visto, no apunta a que vaya a ser así. La serie está renovada para una séptima temporada, aunque los intereses de Disney, propietaria de Marvel, están más centrados en crear una nueva línea de títulos para la plataforma con la que pretende competir contra Netflix, HBO y Amazon. Superhéroes tendremos para rato, pero esperamos que dramas intimistas como The Leftovers también. Endgame y Leftovers no son lo mismo y está muy bien que no lo sean.