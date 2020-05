Tales from the Loop es la serie con la que Amazon ha venido a poner patas arriba la ciencia ficción televisiva. Un título que va en la línea de otras grandes series del género de este año como Devs o Westworld con toques de Black Mirror. Por momentos se recrea en su lentitud pero nos introduce en un mundo distópico, donde las leyes de la física convencional han dejado de funcionar y cualquier cosa puede pasar. Desde paradojas temporales, saltos a realidades alternativas, robots con sentimientos humanos e intercambios de personalidad de un cuerpo a otro.

Es una serie antología donde cada episodio nos cuenta una historia diferente. Aunque todas ellas están interconectadas entre sí, ya que la trama transcurre en un pequeño pueblecito donde todo el mundo se conoce. Y para más inri los protagonistas de la mayoría de las historias son miembros de la misma familia. Quien fue el personaje principal de una historia pasa a ser un secundario del episodio siguiente. ¿Volveremos a reunirnos con ellos en una segunda temporada?

La serie está basada en los libros de ilustraciones de Simon Stålenhag en los que se recopilan impactantes paisajes del campo sueco mezclados con elementos retrofuturistas, que pueden ir desde los restos de algún robot mecha gigante, a extrañas construcciones que parecen salidas de algún planeta de Star Wars. Material con el que uno de los creadores de Legión, Nathaniel Halpern, decidió proponer a Amazon la creación de una nueva serie de ciencia ficción. Son estos dibujos en los que se ha basado las historias que componen los ocho episodios de esta primera temporada. El escenario del campo sueco es sustituido por ambientes rurales de Estados Unidos, donde siempre está nevando y rodeadas por bosques.

Una atmósfera que evoca melancolía y donde nadie parece ser feliz. Como si todos esos milagros que se presencian a diario fueran como ver llover o esperar a que se cambie el semáforo. Pura rutina. Casi todo el mundo trabaja en unas extrañas instalaciones subterráneas. No se sabe muy bien qué es lo que hacen, pero parece que la fuente de todos los raros incidentes que afectan a todo el entorno. No sabemos si es un fenómeno propio del lugar o hay otros similares por todo el mundo. Es un lugar al que en inglés se conoce como "the loop" y aquí ha sido traducido como "el bucle".Entre férreas medidas de seguridad se guarda una gran bola negra que parece una especie de acelerador cuántico y que seguramente sería el origen de las distorsiones de la zona o bien la maquinaria con la que se intenta corregirlas. Una de las caras más conocidas del reparto es el veterano actor Jonathan Pryce que encarna al que parece el jefazo de esa extraña planta. También tenemos a Jodie Foster, pero no como actriz sino como directora de uno de los episodios. Unas labores que ya ha hecho en otras series como Black Mirror, Orange is the new Black y House of Cards.

El escritor H. P. Lovecraft en sus colecciones de relatos creó dentro de su particular mitología de monstruos procedentes de civilizaciones remotas y perdidas en los albores de la Historia. En Tales of the Loop, no hay monstruos sino los restos de un nuevo mundo que sigue hacia delante después de los que debió ser algún tipo de accidente cuántico, en el que la realidad saltó en pedazos. Hay casas en ruinas donde el tiempo se detuvo y restos herrumbrosos de robots y dispositivos que parecen salidos de alguna película de Star Wars. ¿No parecen alguno de los robots a los AT-ATs de El Imperio Contraataca? De hecho, buena parte de este arte parece inspirado y rinde homenaje a títuños emblemáticos del género de ciencia ficción ochentera. No estamos ante una especie de Stranger Things, ya que la trama transcurre en un futuro no concretado pero en el que todos los dispositivos tecnológicos tiene un cierto aire retro. Pero que nadie se espere una acción trepidante. Se trata de relatos intimistas, pequeñas historias de la vida cotidiana del pueblo. Hasta que les sucede alguno de esos extraños incidentes más cuánticos que paranormales que ponen patas arriba las vidas de sus protagonistas. Como en Black Mirror, jugar con esa tecnología puede tener nefastas consecuencias para sus protagonistas.

Después de que Apple haya intentado revivir el clásico Cuentos Asombrosos de Steven Spielberg y Jordan Peele haya hecho lo propio con el clásico The Twiligth Zone para el servicio de suscripción de la CBS, ha sido Amazon la que se ha llevado al gato con un título nuevo que trata de abrirse hueco en el mercado por méritos propios y no con vincularse a viejos éxitos del pasado para atraer a los nostálgicos. Dudo que los libros en los que se basa la nueva serie de televisión sean muy conocidos, aunque tienen una fiel cohorte de admiradores, pero tengo muy claro que después del éxito de Amazon se van a vender como la espuma. Los ocho capítulos de esta primera temporada han servido como introducción para presentarnos este nuevo mundo. Quedan muchas preguntas en el aire sobre cómo empezó todo y hacia dónde va todo que podrían responderse en futuras temporadas. Dependemos de que la plataforma haga sus números y decida seguir explorando nuevos mundos.