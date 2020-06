Mientras todavía estábamos confinados en nuestros domicilios a causa de la pandemia del coronavirus, algunos creadores televisivos ya empezaron a plantearse hacer una serie sobre aquellos días. Episodios realizados con los medios justos. Un teléfono móvil, una cam, una tablet, un trípode y algún dispositivo técnico más... Sin más escenario que el piso de sus protagonistas y donde la imaginación de los creadores lo era todo para abrir nuevas ventanas a los espectadores. Un trabajo con el que los artistas han intentado entretener o trasladar su visión sobre lo que estábamos viviendo y en un momento en el que pocas cosas se podían hacer. Entre ellas, sentarse ante una pantalla de televisión y evadirse de los estragos del virus. Hacer historias sobre lo que era salir a las ocho de la tarde a aplaudir, o sobre esos señores que se turnaban para pasear al mismo perro, las fricciones en la convivencia, los policías de balcón, lo aterradora que podía ser la experiencia de salir al supermercado, los que intentaron erigirse como nuevos influecers para reinventarse laboralmente ante la incertidumbre económica... Con todo este material había base para hacer buenas historias y ya hay quien ha contado las suyas.

Habrá quien se pregunte si no era demasiado pronto para hacer este tipo de trabajo. Si acaso no era mejor dejar que pasara el tiempo y nos dieran una mejor perspectiva de lo que han supuesto estos días. Creo que éste era el momento perfecto para hacerlas. Un poco más tarde no hubiera tenido mucho sentido mantener artificialmente esa limitación de medios. Estas series han sido interesantes por el reto técnico que suponían y haber puesto a prueba la creatividad de sus autores. Su valor se debe a las complicadas condiciones en las que se han llevado a cabo y, en circunstancias normales, se hubieran mirado de otra manera. Con total seguridad en los próximos meses iremos conociendo otros proyectos similares de otros países y tendremos más puntos de vista sobre lo que ha sido el encierro.

Televisión Española fue una de las primeras en ofrecer su propuesta con Diarios de la cuarentena. Producto ligero de humor muy blanco y sin ninguna pretensión más que la de entretener a su público creada por el cineasta Álvaro Longoria. Dirigida a todos aquellos que no sean cosas complicadas y que muestran hasta diez hogares confinados, con sus personajes telecomunicándose entre sí. Fernando Colomo, Carlos Bardem, Fele Martínez, Carlos Areces o Petra Martínez son algunos de los intérpretes de esta historia de personajes cruzados e interrelacionados entre sí, de tan sólo ocho episodios de una media hora de duración cada uno y que están disponibles en la página web de TVE. La serie se emitió entre el 7 de abril y el 19 de mayo de este año, esto es, desde los días más severos de la cuarentena a cuando las medidas de confinamiento empezaron a relajarse.

De un cariz muy distinto fue la propuesta de HBO, titulada En casa. Una serie sobre el confinamiento no necesariamente debe de tener un tono de comedia. El resultado de este trabajo son en realidad cinco cortometrajes, muy diferentes entre sí, en los que sus autores reflexionan con pretensiones artísticas sobre estas semanas de encierro. Éste es mi orden del ranking de los episodios ordenados de mejor a peor: el de Paula Ortiz (el 5), el de Rodrigo Sorogoyen (el 1), el de Leticia Dolera (el 3), el de Carlos Marqués Marcel (el 4) y el de Elena Martín (el 2). Unos tienen pretensiones artísticas, otros son más cómicos. Hay hasta uno en blanco y negro. Este último es de Paula Ortiz y, sí, es el mejor. A los tres minutos ya me tenía enganchado y partiéndome de risa. En esta serie, hasta hay un cierto revival de lo que fue The Twilight Zone con esa historia en la que la mujer que volvía de la compra no era la misma que la que se había marchado. Es el que está dirigido por Sorogoyen. Y Leticia Dolera se luce con una historia rodada por ella sola en su casa. Después de Foodie Love, ya tenemos a otra serie que se adelanta a Patria en ser la primera producción de HBO en España. La adaptación de la novela de Fernando Aramburu se había pospuesto por la pandemia.

Las otras dos grandes plataformas digitales no se han quedado atrás. Amazon Prime ya prepara su serie made in Spain y también Netflix, pero en EEUU y por el mismo equipo que durante siete años estuvo detrás de Orange is the New Black. Y cuando digo el equipo me refiero a los creativos, como Jenji Kohan, porque del reparto no se sabe nada todavía. El título de la producción de la gran N es Social Distance y también se ha hecho con todos los actores confinados en casa y dirigidos por medios telemáticos. En cuanto a la producción de Amazon, llama la atención que algunos de sus actores y directores repiten tras Diarios de la cuarentena. Ya que tendremos de nuevo en acción a Fernando Colomo, a Carlos Bardem... Se llamará Relatos Con-fin-a-dos y consistirá en cinco historias autoconclusivas que irán desde el amor y la comedia romántica al suspense y al terror. El estreno está previsto el próximo 3 de julio.

Otros títulos de algunas de series que están ahora en curso han tenido que incluir sus propios episodios confinados para cumplir con los planes de rodaje en unos días en que los rodajes estaban suspendidos a causa de las medidas para preservar el distanciamiento social. Ya contamos aquí que The Black List tuvo que recurrir a la animación para completar el rodaje de su temporada. Otras han conseguido cumplir usando una vía de comunicación con la que muchos se han familiarizado más estos días: las videoconferencias múltiples. Es el caso de Mythic Quest, la serie de Apple TV que parodia la industria del videojuego. El confinamiento les sorprendió cuando en pleno rodaje de la segunda temporada. La primera se ha estrenado durante estas semanas de encierro. A alguien se le ocurrió que el episodio podría tratarse de una reunión de la empresa por videollamada. Tal ha sido la calidad del acabado técnico que los productores van a presentarlo a candidatura de los Emmy con opciones a ganar algún premio. Otra sorpresa nos deparó el documental Tiger King que, en mitad de la cuarentena, ofreció un episodio especial a modo de epílogo, en el que un reportero entrevistaba a algunos de los personajes que intervenieron en el reportaje y les preguntaba sobre los efectos que había tenido en su vida la gran repercusión del documental.

Y por no hablar de la multitud de reencuentros del reparto de series emblemáticas y ya acabadas que se han sucedido estas semanas. Desde El Príncipe de Bel Air, a Mujeres Desesperadas, Seinfeld, The Office y Melrose Place, pasando por Glee. Aunque en este caso, los reencuentros han dejado de ser amistosos y algunos miembros del reparto se han dedicado a dar hasta en el carné de identidad a Leah Michelle. De alguna manera, el confinamiento ha hecho que estemos más cerca de nuestras series favoritas y hemos visto la cara más humana de quienes trabajan en ellas.