Todavía con la resaca del final de Juego de Tronos y el ansia de encontrar a su sucesora, el año 2020 televisivo comienza marcado con la aparición de nuevas plataformas y desbordando al espectador a la hora de elegir entre tanta oferta. A Netflix, HBO y Amazon se unen ahora Disney Plus y Apple TV en la guerra del streaming. Estos son algunos de los títulos más prometedores para los próximos meses.

Patria: (HBO, mayo de 2020). La adaptación de la novela de Fernando Aramburu iba a ser la primera serie española de HBO, pero los retrasos en la producción provocó que se les adelantara Isabel Coixet con Foodie Love. La elección de este título es una clara apuesta de la plataforma por la calidad. Los responsables lo tenían claro. No había prisa por cerrarla cuanto antes. En sus ocho episodios, toca un tema del que todavía hay muchas heridas abiertas en España. La historia que abarca un periodo de treinta años y que se centra en la vida de dos mujeres: la viuda de una víctima de ETA y la madre de un terrorista encarcelado. El showrunner de la serie es Aitor Gabilondo, que para Mediaset ha sacado adelante títulos como El Príncipe o Vivir sin permiso.

Homeland: (Showtime, febrero). La temporada que pondrá punto y final a las intrigas terroristas investigadas por Carrie Mathison (Claire Danes) tenía que haberse estrenado este año que ahora termina, pero su producción sufrió varios retrasos y no llegará hasta el que viene. La temporada anterior terminó con la salud mental de Carrie más tocada que nunca. En esta entrega final, la veremos recuperándose aún de estas secuelas pero inmersa en las negociaciones con los talibanes, debido a que Estados Unidos quiere terminar la guerra con Afganistán. El productor Alex Ganza ha asegurado que tenían planes muy ambiciosos para estos episodios, motivo por el que el estreno se ha retrasado. Carrie se irá por todo lo alto.

El Visitante: (HBO, 13 de enero). A estas alturas, que se estrene una serie badasa en una novela de Stephen King no es algo que sorprenda a nadie. La novedad está en que el responsable de esta adaptación es HBO. El visitante es uno de los últimos libros del prolífico escritor de Maine. Cuenta la historia de la investigación del macabro asesinato de un niño por un sheriff que también perdió a su hijo. Entre los creativos de la serie está Richard Price, showrunner de The Nigth of, otra prestigiosa serie de HBO. Protagoniza Ben Menndelsohn, la atormentada oveja negra de la familia Rayburn en Bloodline. Para la investigación contará con la colaboración de una agente con unas prácticas policiales que se salen de lo establecido en el protocolo, porque lo suyo son las artes paranormales.

Bojack Horseman: (Netflix, 31 de enero). La serie de animación más prestigiosa de Netflix llega a su final. La segunda parte de la sexta y última temporada llegará a finales de enero. En la primera parte, vimos a Bojack terminar su tratamiento en la clínica de desintoxicación y dispuesto a afrontar una nueva vida tras superar sus adicciones. Pero sabemos que nada va a ser un camino de rosas para él y que no le espera un final feliz ahí fuera. ¿Volverán los errores de su pasado?, ¿caerá en otros nuevos? El camino ha quedado allanado para un desenlace definitivo, a pesar de que el final de la serie ha llegado antes de lo esperado.

Walking Dead World Beyond: (AMC, primavera de 2020) Aunque la audiencia de The Walking Dead sigue cayendo y aguantan los incondicionales, AMC tiene grandes planes para los muertos vivientes y pone en marcha un nuevo spin off. Como es una historia totalmente nueva, seguro que muchos se acercarán a ella para buscar algo de lo que la serie daba en sus buenos tiempos. Ambientada unos años después de la actual The Walking Dead, la serie muestra un futuro donde la humanidad sobrevive en ciudades amuralladas, mientras los zombies campan a sus anchas por el exterior. Un grupo de adolescentes se dispone a explorar cómo es el mundo ahí fuera. Ahora que Fear the Walking Dead está en las últimas, seguro que acaba siendo su reemplazo natural.

The new pope (HBO, 11 de enero): La continuación de The Young Pope dirigida por el cineasta italiano Paolo Sorrentino será uno de los primeros estrenos del año en HBO, tras haber sido presentada por todo lo alto en el pasado Festival de Venecia. La nueva serie ofrecerá un duelo interpretativo entre Jude Law y John Malkovich. Pio XIII contra Juan Pablo III. El nuevo papa al frente del Vaticano tendrá que superar la popularidad de su antecesor, que se encuentra en coma. Mientras nuevos escándalos sacuden a la cúpula del Vaticano. Para esta nueva entrega repite Javier Cámara y se contará además con cameos de Sharon Stone y Marilyn Manson (¿quizá para acallar el bulo que no era uno de los actores de Aquellos Maravillosos Años?).

Avenue 5: (HBO, 19 de enero de 2020) Se puede vender como la nueva serie de Hugh Laurie (House) o como la nueva comedia del creador de Veep (Armando Iannucci). Lo cierto es que los dos ya coincidieron en la serie que satirizaba a la clase política de la Casa Blanca y aquí vuelven a unir sus talentos para un tipo de historia muy distinto. Avenue 5 está ambientada en un futuro no muy lejano en el que se hacen cruceros organizados a través de la Vía Lactea. Laurie interpreta al capitán de una de esas naves que sufre una avería durante uno de sus viajes. En el reparto cuenta con Ethan Philips, que ya tiene experiencia en eso de naves perdidas en el espacio porque fue uno de los protagonistas de Star Trek Voyager; y con Zack Woods, otro destacado miembro del reparto de Silicon Valley.

Picard: (Amazon, 23 de enero). Patrick Stewart vuelve a ponerse en la piel de quien (in my opinion) ha sido uno de los mejores capitanes de la Flota Estelar de Star Trek, Jean Luc Picard. El título de la serie promete darle el protagonismo absoluto, pero está claro que para las escenas de acción se contará con actores más jóvenes. Los trailers nos prometen los regresos de muchas caras conocidas para aquellos que disfrutaron de las anteriores series, como Brent Spiner como Data, Jeri Ryan como 7de9, Marina Sirtis como Diana Troy o Jonathan Frakes en su papel de William Riker. Éste último ha seguido muy ligado a la franquicia como director de varios episodios de los diversos spin offs que ha tenido Star Trek, incluida la más reciente Star Trek Discovery. ¿Serán cameos o su presencia será más permanente?

Hunters: (Amazon, 2020). Durante años, Al Pacino ha desconfiado de la televisión. Con el estreno de El Irlandés en Netflix, parece que ha perdido los recelos que tenía a ese medio y ahora se erige como el protagonista de una serie. En Hunters interpretará a un cazador de nazis en la Nueva York de los años 70. El responsable creativo es Jordan Peele, el director de Déjame salir y el responsable de la última resurrección de The Twiligth Zone. La serie no tiene fecha de estreno, pero el trailer indica que está más adelantada de lo que parece y podría estar lista antes del verano.

The Mandalorian (Disney +, 31 de marzo). El primer gran estreno de Disney + ha sido una serie de acción real ambientada en el universo Star Wars. Aunque la plataforma está implantándose de manera escalonada por varios países del mundo, a España no llegará hasta el 31 de marzo. Sin embargo, pocos quedan ya que no sepan quién es Baby Yoda o no estén reservando los muñecos. En sucesivos series llegarán otras series, muchas de ellas de superhéroes ambientadas en el Universo Marvel, como El Halcón y el Soldado de Invierno, Wandavisión, Loki o What if, entre otras.

El Ministerio del Tiempo (Televisión Española, finales 2020). Tras haber pasado años en barbecho, vuelve El Ministerio del Tiempo. Y lo hace en la cadena que la vio nacer, Televisión Española. Y eso que Netflix desplegó la billetera y trató de llevársela a su casa en su día, tal y como ya ha hecho con La casa de papel. Al frente del reparto, regresa Rodolfo Sancho, pero parece que no tendremos a Aura Garrido como Amelia durante toda la temporada. El rodaje de los nuevos episodios ya ha comenzado y ya se ha filtrado que uno de ellos transcurrirá durante los años de la Movida Madrileña. Todo apunta a que antes de que acabe el año que viene los nuevos capítulos podrían estar en la cadena pública.

La maldición de Hill House. (Netflix, pendiente de fecha). La primera temporada de La maldición de Hill House fue una de las grandes sorpresas de Netflix del año pasado. Los responsables de la plataforma tuvieron claro que la renovarían para una segunda temporada, en la que se contaría con nuevos personajes y nuevas historias, sin más nexo de unión con la primera que el hecho de estar ambientada en una casa encantada y ser una adaptación de un clásico literario del terror. Para esta nueva temporada, la historia elegida es el clásico de Henry James Otra vuelta de turca. La cadena ha vuelto a confiar en Mike Flanagan para sacar adelante esta nueva entrega, director que recientemente estrenó en cines la adaptación de Doctor Sueño, la novela de Stephen King que continuaba la historia de El Resplandor. En ella, repetía sustos que ya vimos en Hill House y comprobamos que el legado de Stanley Kubrick era demasiado para él. Habrá que ver si cumple con las expectativas.