El estreno de la segunda temporada de Star Trek Discovery en Netflix ha coincidido con la cancelación del rodaje para la gran pantalla de la cuarta entrega de la saga desde que fuera reiniciada por J. J. Abrams. Puede que alguno caiga en la tentación de interpretarlo como un declive de la franquicia, pero no puede dejarse de lado que en estos momentos hay en marcha hasta cinco proyectos distintos para Star Trek en televisión. Nada más y nada menos que cinco. El mismo número de series trekies emitidas desde 1966 hasta la llegada de Discovery. Las guías de episodios van a ser más extensas que la última frontera del espacio. El estreno de Discovery el año pasado fue un éxito y atrajo a un público que hasta ahora no se había acercado a este universo, animado por la película de Abrams. Pero ¿se corresponde el número de títulos en cartera con la afición real o estamos ante otra burbuja? Como fan de Star Trek daré la bienvenida a todos los títulos que se pongan en marcha, mientras se garantice la calidad. Pero tras años de sequía y en los que el seguidor de la franquicia era mirado como un bicho raro, no deja de inquietarme que esta proliferación de títulos acabe estallando y volvamos a la situación anterior. Y a Disney me remito, donde algunas luces rojas se han encendido tras sus últimas películas de Star Wars, la franquicia rival. Esta semana en el blog, repasamos las novedades de Star Trek que nos vienen. Las propuestas son variadas para contentar tanto al trekkie de toda la vida, como para enganchar a nuevos espectadores. La resistencia es futil.

El arquitecto de todo este nuevo plan de expansión es el director, guionista y productor televisivo Alex Kurtzman, autor del guión de las películas de Abrams. La CBS le ha puesto al mando de la franquicia galáctica para los próximos cinco años para potenciar su servicio de suscripción en Estados Unidos. Netflix es quien distribuye la serie en España. Las tormentas de ideas ya se han puesto en marcha y se conocen ya algunos de los proyectos, aunque deberán pasar unos meses para ver cuáles cuajan.

Por lo pronto, lo más sólido que hay entre manos es Star Trek Discovery, para la que ya se da por hecho que tendrá una tercera temporada. La segunda ha empezado con la promesa de traernos a uno de los personajes míticos de la saga: Spock. Tarde o temprano el vulcaniano que catapultó al estrellato a Leonard Nimoy tenía que aparecer en la serie, ya que es el hermanastro de su protagonista Michael Burnham (Sonequa Martin-Green). En la serie ya no estará interpretado por Zachary Quinto y el actor elegido ha sido un tal Ethan Peck. En el primer episodio, el nuevo Spock aún no ha aparecido pero podemos apostar a que pronto lo hará. Quién sí lo ha hecho es el capitán Cristopher Pike, interpretado por Anson Mount. Para aquellos que se inician en el Universo Trek, Pike iba a ser el protagonista de la serie original (la de los años 60) y se llegó a rodar un capítulo que no se emitió, al rechazar los ejecutivos de la cadena ese piloto. La serie al final salió adelante con un nuevo protagonista. El material de ese piloto no emitido se reeditó después integrado en la trama como flashbacks en otro episodio (La jaula de Fieras), ya con James Kirk al mando de la Enterprise. La explicación que se debe era que Spock estaba en la Entreprise bajo el mando de Pike antes de que llegara Kirk. Pike se resarce en esta temporada porque parece que es la persona elegida para estar al mando de la Discovery en el arco argumental que se nos presenta este año. Otra incorporación que hay que destacar es la de la cómica estadounidense Tig Notaro, quien usó el humor para enfrentarse al cáncer que padeció, y nos ofrece un tipo de papel muy diferente de los que nos tenía acostumbrados. Aquí interpreta a una extraña científica espacial a la que los protagonistas tienen que rescatar del interior de una nave atrapada dentro de un asteroide. El primer episodio de la temporada ha sido vibrante y repleto de acción, con unos efectos especiales y una producción dignos de un estreno cinematográfico. Cada viernes, tendremos un episodio nuevo.

Paralelamente al estreno de la segunda temporada, se han emitido on line también varios cortos centrados en distintos personajes secundarios de la serie. En Netflix, estos cortos se pueden encontrar en el apartado de "Trailers y similares" dentro de Discovery. Historias autoconclusivas que nos ayudan a conocer un poco mejor a estos personajes y contar tramas sobre ellos que el ritmo de trama serializada no permite desarrollar. Estas pequeñas historias han recibido el título de Shorts Treks. La semana pasada se hizo oficial que uno de los nuevos spin offs centrado en la capitana Philippa Georgiou (Michelle Yeow), la mentora de la protagonista de Discovery. Hay sobre el tapete también una serie limitada protagonizada por Khan, el villano interpretado en la serie clásica por Ricardo Moltalbán y por Benedict Cumberbatch en el reboot de Abrams. Se ignora si retomaría el papel en esa nueva serie.

Uno de los títulos más prometedores entre la cartera de nuevos proyectos es el regreso de Patrick Stewart al personaje que le lanzó a la fama, Jean Luc Picard, en La nueva Generación. Los reboots y nuevos proyectos iniciados hasta ahora eran precuelas, con las que se pretendía atraer a nuevos espectadores. Sin embargo, no se debería olvidar que hay todo un universo que se desarrolló en tres series de televisión que lleva más de una década sin volver a tocarse y con los que los productores se evitarían broncas de los fans cada vez que se toman alguna que otra libertad con la continuidad. Picard era un tipo de capitán muy distinto al que fue James T. Kirk. Aficionado a la música clásica y a la literatura, enamorado en secreto de quien fue la esposa de su difunto mejor amigo, maduro y reflexivo, Picard fue toda una brújula moral para una generación. El tipo de persona que siempre sabía qué era lo correcto y que encarnaba los valores de la Flota Estelar. Su vuelta es una excelente noticia, aunque me temo que el actor a sus 79 años no está para muchos trotes. Stewart ya está trabajando con los creativos para definir lo que será la nueva serie, que podría debutar a finales de este año. Habrá que esperar que algunos de los personajes de los tres títulos que se hicieron durante los 90 se dejen caer por ahí.

El más original de los proyectos pendientes es una serie de animación, pero que no tendrá nada que ver con la realizada en los años 70. El título será Star Trek Lower Decks, algo así como Cubiertas Inferiores, y será una comedia animada de unos treinta minutos por episodio, en la que se nos contará el día a día de las personas de mantenimiento de una nave de la Flota Estelar. Los que se dedican a hacer que la nave funcione, mientras los de arriba viven sus aventuras espaciales. Limpiar los escombros tras una batalla espacial, recoger los excrementos de la última monstruosidad alienígena que se coló a bordo, cargar los replicadores... El creador es Mike MacMahan uno de los responsables de otra serie animada adorada por el fandom: Rick and Morty. MacMahan es fan declarado de Star Trek y tiene un hilo en Twitter en el que lanza los argumentos de una ficticia octava temporada de La Nueva Generación. Rick and Morty tiene pendiente de emitir su temporada final, lo que dejaría vía libre a sus autores para poner toda su imaginación en esta nueva serie. Tan convencido está todo el mundo de su éxito que Kurtzman ha dado luz verde para dos temporadas, sin ni siquiera haber comenzado. El título toma el nombre de uno de los episodios de la séptima temporada de La Nueva Generación, en el que veíamos la vida en la nave desde el punto de vista de los cadetes más jóvenes de la nave. No hay que olvidar en las series de Star Trek los protagonistas suelen ser los oficiales de la nave, lo que daba más originalidad a la idea del argumento.

Desde hace años, cada vez que se planteaba la posibilidad de hacer una nueva serie de Star Trek siempre, de una manera o de otra, se acababa hablando de una centrada en los reclutas que aspiran a ingresar en la Flota Estelar mientras estudian en la Academia. Con tanta serie en marcha, era inevitable que dicha idea no volviera a aparecer. Sin embargo, el resultado puede ser un poco diferente al que uno podía esperarse, ya que el proyecto ha caído en manos de un equipo que hasta hace poco estaba un poco alejado de este género. Stephanie Savage y Josh Schwartz son los responsables del reboot que se hizo a Dinastía o del drama adolescente Gossip Girl. Actualmente tienen en marcha para Hulu la serie Runaways, otra adaptación de un cómic Marvel con vocación claramente teen. Así que no será miu difícil imaginarse el público potencial al que irá dirigido este nuevo título.

En la pantalla grande, comenzamos el artículo diciendo que se había cancelado el rodaje de la cuarta (mejor dicho decimocuarta) entrega de la saga. Iba a ser la primera película trek dirigida por una mujer, S. J. Clarkson, y la cancelación del rodaje se ha conocido al filtrarse que iba a ser la directora del nuevo spin off de Juego de Tronos y que fue fichada al estar de nuevo disponible. Al parecer, ha sido el caché del sueldo de los actores (especialmente de Chris Pine y de Chris Hemsworth el que disparó los costes, mientras la Paramount intentaba recortar gastos por todos lados. Habrá que confiar en que sea un revés temporal y en un tiempo alguien rescate el proyecto. Aún me quedo con la duda de si sería real o una monumental broma esa otra película de Star Trek que se ofreció a hacer Quentin Tarantino. Durante unos meses, las declaraciones que llegaban parecía que la cosa iba en serio y que había hasta un borrador de guión, pero pasados unos meses no se ha vuelto a tratar del tema. Supongo que una vez que Tarantino estrene su nueva película Once upon a Time in Hollywood, previsto para este verano, se comprobará si hay realmente intención de hacerla. Hasta entonces, en la pequeña pantalla vamos a seguir teniendo Star Trek para rato. Larga vida y prosperidad.