Las grandes plataformas del streaming se han lanzado a una lucha casi sin cuartel para hacerse con los derechos en exclusiva de las telecomedias más miticas. Casi hace falta un GPS para ir siguiendo la pista a tu sitcom favorita y encontrarla entre los amplios catálogos de estos servicios. Durante las últimas semanas se han sucedido una serie de golpes de efecto sorprendiendo con adquisiones de derechos que bien podrían haberse anunciado acompañadas de risas enlatadas imaginando la reacción del que los ha perdido. Ahora Netflix pierde Friends, pero gana Seinfeld. Sheldon Cooper (Jim Parsons) y la panda de The Big Bang Theory se fueron de la programación de la gran N pero regresaron y ahora parece que se volverán a marchar otra vez. Los viejos clásicos nunca mueren, a pesar de que en todas estas plataformas el número de novedades que van apareciendo semana a semana nos apabullan cada vez más. Sobre todo ahora que en breve llegarán Apple y Disney a poner el mercaco patas arriba. Desde los altos despachos de las cadenas son conscientes de que muchos de sus suscriptores a veces prefieren ir revisando estas viejas series o aprovechar para verlas por primera vez, reproduciéndolas en bucle, tal y como siempre han hecho algunas cadenas de toda la vida en determinadas franjas horarias. ¿Cuántas veces reemitió Antena 3 El Príncipe de Bel Air antes de la hora de comer? ¿Y Los Simpsons? Todas estas series se han convertido en bienes muy cotizados por las que se están pagando verdaderas fortunas.

Hasta cien millones de dólares llegó a soltar Netflix el año pasado por poder seguir contando con Friends en su catálogo. Pero a lo largo de este verano, los mejores clientes de Central Perk desembarcaron también en HBO y en Amazon Prime. Parece que la serie vuelve a casa y Friends será uno de los principales reclamos del nuevo servicio en streaming que prepara Warner y que llevará el nombre de HBO Max. Se trata de la respuesta de Warner al servicio de Disney+. Si los chicos del ratón Mickey sacarán los grandes títulos de su artillería en su nueva plataforma, pues Warner no iba a ser menos y la mítica serie de los 90 seguirá siendo una de sus joyas de la corona. Además que éste es un buen momento para recordarla porque se cumplen 25 años de su estreno. A lo largo de este verano han ido saliendo noticias sobre su posible retorno, pero sus creadores ya lo han dejado claro: Friends no volverá. A la vista de lo ocurrido con el mercadeo de los derechos, aún sin necesidad de rodar nuevos episodios todavía sigue siendo rentable. No hay que olvidar que el elenco protagonista de la mítica telecomedia de los 90 fue uno de los primeros en sumarse al selecto club de actores en cobrar un millón de dólares por episodio.

Otra de las telecomedias del club del millón que pasará a reforzar la programación de HBO Max es The Big Bang Theory, serie de la que nos hemos despedido este año. Aunque quizá el desenlace ha tenido menos expectación que el de Friends, porque se estrenó justo la misma semana que el desenlace de Juego de Tronos. Y claro por mucho que algunos lo creyeran decepcionante, lo cierto es que durante esas semanas los dragones lo acapararon todo. Los chicos de Sheldon Cooper habían vuelto a Netflix hace unos pocos meses, pero ahora parece que se van a volver a marchar. Algunas informaciones hablan también de la desaparición de The Office de la parrilla de la plataforma, pero mucho me temo que esto será algo que afecta a otros países porque aquí en España esta serie no ha estado en su catálogo. Cómo conocí a vuestra madre sí que sigue en Netflix, pero ya empiezan a desaparecer las temporadas de Modern Family. Como ambas son de Fox y ésta ha sido comprada por Disney, no descartaría dónde podrían aparecer ambas el día menos pensado. Por cierto que El Príncipe de Bel Air dejará pronto también Netflix para irse a HBO Max.

Para compensar estas pérdidas, Netflix ha disparado alto para hacerse con un título que esté a la altura. Quinientos millones de dólares por los derechos de Seinfeld. La serie que no iba de absolutamente nada y que este año cumple treinta años. No empezará a emitirse hasta 2021, pero se la ha quitado de las manos a Amazon, igual que esta plataforma ha hecho con otros títulos del espacio de la competencia. Una de esos títulos míticos en el que se forjaron algunas de las grandes estrellas cómicas de la televisión norteamericana, empezand por sus creadores Jerry Seinfeld y Larry David. A Jerry le llegaron a ofrecer hasta cinco millones de dólares por episodio para que continuara otra temporada más, pero lo rechazó. Cuando la próxima semana se entreguen los Emmy, yo ya tengo marcada en mi quiniela el galardón a otra de las protagonistas de la mítica serie, Julia Louis Dreyfus que ahora podría resultar galardonada por la temporada final de la sátira política de Veep. Por cierto, que Amazon fue una de las responsables de que llegara a España otra de esas comedias que permanecía incompresiblemente inédita: Parks and Recreation.

Las comedias de siempre siguen tirando porque es algo que siempre ha funcionado. No es de extrañar por este motivo que el género siempre haya tenido un puesto privilegiado cuando se programan las nuevas series en las cadenas en abierto. Por eso no fue de extrañar que Netflix apostara en su día por la continuación de Padres Forzosos, rebautizada en su regreso como Madres Forzosas. No es una telecomedia tan mítica como las otras de las que hemos hablado hasta ahora, pero para algunos espectadores aún tiene un efecto factor nostalgia. La NBC también quiere probar eso del streaming y entre sus series proyectadas está el regreso de Salvados por la Campana. No sería de extrañar que en los próximos meses alguien se ponga a limpiar de telarañas otros viejos éxitos y saquen del baúl otros títulos como Cheers o Las Chicas de Oro. No en vano, hace unos años ya se intentó hacer la versión española de ambas. Más difícil (casi lo daría por imposible) lo tendría para regresar La hora del Bill Cosby, tras la caída en picado de su protagonista tras los escándalos de abuso sexual que le salpicaron. El día menos pensado a alguien le da por desenterrar nuevos clásicos y tenemos de nuevo en danza y remasterizados Family Ties o Los Problemas crecen.