A finales de mayo las cadenas de televisión en abierto de Estados Unidos se visten de gala para anunciar sus grandes novedades para después del verano. Lo que se llaman los upfronts. Los nuevos estrenos, las series canceladas y aquellas que seguirán con sus espectadores un año más. Las cinco networks norteamericanas han confirmado un total de 104 series para el año que viene, mientras que 35 serán títulos de nueva creación. Nueve de las 33 que se estrenaron el año pasado han sido canceladas. Un total de 25 series han visto su final, veinte por una cancelación por falta de audiencia, mientras que cinco por haber emitido su temporada final. Entre las propuestas para la próxima temporada hay un poco de todo, desde las clásicas telecomedias, hasta spin offs de los títulos más populares, dramas judiciales, policiacos y franquicias que siguen creciendo. Da la sensación de que este año no se han querido quemar todos los cartuchos en septiembre y hay series que no llegarán hasta después de las navidades y de las que apenas se han esbozado unos pocos detalles. Por otro lado, da la sensación de que esta puesta de largo pierde cada vez más peso, ya que al final son las nuevas plataformas las que se llevarán el gato al agua en el estreno de series relevantes. Pero no hay que olvidar que las series que ahora se presentan perfectamente podrían formar parte del catálogo de estos canales de pago. También da la sensación de que alguna de los majors compite con ellas mismas, ya que no hay que olvidar que éstas también están trabajando en sus plataformas para plantar cara a Netflx, HBO y Amazon.

ABC

Pese a la marcha de Shonda Rimes tras su fichaje por Netflix, su legado continúa en ABC con la renovación para dos años de Anatomía de Grey, mientras sigue viento en popa su spin off, Estación 19, y el drama de abogados Cómo defender a un asesino. La cadena se dispone a despedir a una de sus telecomedias estrella, Modern Family, que inicialmente iba a acabar este año pero ha sido renovada para una temporada final el año próximo. De momento, no hay ninguna heredera de recambio cuando nos despidamos de los Pritchett. Otro tanto le ocurre Agents of Shield que consiguió ser renovada otro año más antes de que se estrenaran los nuevos episodios. La falta de series de héroes Marvel es que Disney se los reserva para su canal de pago.

Renovadas: A Million Little Thigs (temporada 2), American Housewife (temporada 4), Anatomía de Grey (temporada 16 y 17), Black-Ish (temporada 6), Bless this Mess (temporada 2), Cómo defender a un asesino (temporada 6), Estación 19 (temporada 3) Fresh off the Boat (temporada 6), Marvel's Agents of Shield (temporada 7); Modern Family (11 temporada); Schooled (temporada 2), Single Parents (temporada 2), The Conners (temporada 2); The Goldbergs (temporada 7); The Good Doctor (temporada 3); The Rookie (temporada 2).

Canceladas o terminadas: For the People (temporada 2), Speechless (temporada 3), The Fix (temporada 1), The Kids are alright (temporada 1) Splitting up Togehter (temporada 2), Whiskey Cavalier (1 temporada)

Estrenos:

Emergence: Una de misterios. Una niña aparece en la zona próxima a un extraño accidente, sin ningún recuerdo de quién es, ni de lo que pasó. La jefa de policía, interpretada por Allison Olman (Fargo), acoge a la niña mientras trata de averiguar quién es y se verá envuelta en una gran conspiración por las personas que tratan de recuperarla, ya que parece esconder extrañas habilidades electromagnéticas.

For life: Drama legal basado en un historia real. Isaac Wright Jr. fue condenado injustamente por un delito de narcotráfico y en prisión consiguió hacerse abogado y probar su inocencia. Ahora trabaja defendiendo a otras personas que como él fueron condenadas injustamente y persiguiendo la corrupción. Protagoniza Nicholas Pinnock, actor que hemos visto de secundario en otras series como Marcella y Counterpart.

Mixed-Ish: La precuela de Black-Ish, la telecomedia racial de ABC. En ella se nos cuenta los años de instituto de Rainbow Johnson, una de las protagonistas. Si la serie madre trataba al principio sobre cómo mantener las esencias culturales de la gente de color en la era postObama, en este nuevo título se aborda el mismo tema pero unos años antes en el tiempo, finales de la década de los ochenta. Los padres de la protagonista han dejado de vivir en una comuna hippie y se mudan a los suburbios, donde tienen que adaptarse sin perder su esencia cultural.

Stumptown: Cobie Smulders, una de las protagonistas de la comedia Cómo conocía a vuestra madre, cambia de género y se pasa a la acción, aunque el fándom de Marvel ya la conocía en este rol por sus apariciones como Maria Hill en las películas y series donde aparecía la organización de espionaje Shield. Esta nueva serie es también adaptación de un cómic y, en ella, Smulders interpreta a Dex Parios, una veterana del Ejército que se gana la vida como investigadora privada en Portland y con una complicada e intensa vida personal, que la pone en el punto de mira de numerosas organizaciones criminales.

The Baker and the beauty: Esta serie es una adaptación de otro título de la televisión israelí. Nos cuenta una historia de amores imposibles ambientada en Miami. Victor Rasuk y Nathalie Kelley interpretan a la pareja protagonista. Él es hijo de una familia de inmigrantes cubanos que trabaja en la pastelería familiar. Ella es una estrella internacional de la moda. El conflicto entre las familias está servido, al proceder cada uno de ambientes tan distintos.

United we fall: Comedia familiar protagonizada por Cristina Vidal y Will Sasso, en el papel de Jo y Bill, una pareja con dos hijos pequeñas. El argumento juega con el contraste entre las familias de ambos. Jo tendrá que soportar a su suegra, mirando con lupa todo lo que hace; mientras que Bill tendrá que lidiar con la familia latina y católica de su esposa. La pareja irá demostrando cómo gracias a su amor podrán hacer frente a todos los problemas y adversidades que diariamente les rodean.

CBS

La cadena CBS se ha quedado este año sin una de sus comedias más rentables. The Big Bang Theory ha dicho adiós a sus espectadores, pero de momento se queda El joven Sheldon como sustituto que acaba de ser renovada para dos años más. Este año la cadena despedirá al procedimental basado en Sherlock Holmes, Elementary, que termina su séptima temporada. Han sido renovadas para una última temporada más, la veterana Mentes Criminales tras quince años en antena y el thriller político Madam Secretary. Mientras, se mantienen todos los procedimentales policiacos marca de la casa como los títulos de la franquicia NCIS, así como los reboots de Hawaii 5.0, Magnum y MacGyver. La llegada de Donald Trump al poder propició el regreso de una serie clásica de los 90 como Murphy Brown, pero su regreso no ha convencido al público, ya que se cancela tras la primera temporada.

Renovadas: Blue Bloods (temporada 10), Bull (temporada 4), El joven Sheldon (temporada 3 y 4), FBI (temporada 2), God Friended Me (temporada 2), Hawaii 5.0 (temporada 10), MacGyver (temporada 4), Madam Secretary (temporada 6 que será la última), Magnum P. I. (temporada 2), Man with a Plan (temporada 4), Mentes Criminales (temporada 15 que será la última), Mom (temporadas 7 y 8), NCIS (temporada 17), NCIS Nueva Orleans (temporada 6), NCIS Los Ángeles (temporada 11), Seal Team (temporada 3), SWAT (temporada 3), The Neighborhood (temporada 2).

Canceladas o terminadas: Elementary (termina en la temporada 7) FAM (temporada 1), Happy Together (temporada 1), La vida en piezas (temporada 4), Murphy Brown (temporada 1), The Big Bang Theory (termina en la temporada 12).

Sin decidir: The Code, Ransom, The red line.

Estrenos:

All rise: Drama judicial protagonizado por Simone Missik (Misty Knigth en Luke Cage) en el que interpreta a una juez recién incorporada, con nuevas ideas y métodos para impartir Justicia en Los Ángeles. La acompañan en el reparto otros jueces, fiscales y abogados que tratan de superar los defectos del sistema y que éste funcione, al tiempo que tratan de desterrar prácticas corruptas.

Bob Hearts Abishola: La nueva serie de Chuck Lorre tras el final de The Big Bang Theory. Un hombre de negocios se enamora de su enfermera de origen nigeriano mientras se recupera de una crisis cardiaca. A pesar de que ella no tiene en un principio interés por él y que ambos proceden de entornos totalmente distintos, nada hará que Bob dé marcha atrás en ganar el corazón de su amada.

Broke: Comedia anunciada para la mitad de la temporada, en la que la protagonista es una mujer con pocos recursos que deberña acoger en casa a su hermana y al marido de ésta después de que la pareja se quede sin dinero. Los dos estaban acostumbrados a nadar en la opulencia, con lo que el conflicto está servido en la nueva vivienda donde tienen que rehacer sus vidas.

Carol's Second Act:Una cincuentona trata de cumplir su sueño de convertirse en médico. Tras haber pasado su vida dedicada a la enseñanza y a criar a sus hijos, Carol Chambers da un nuevo giro a su experiencia vital después de su divorcio. Sin importarle que dobla la edad a sus compañeros de clase, el personaje lucha por cumplir esta meta, sin importar los escollos y los tropiezos. Encabezan el reparto Patricia Heaton y Kyle MacLachlan (Twin Peaks).

Evil: Los creadores de The Good Wife y The Good Fight, Robert and Michelle King están detrás de esta serie de misterios sobrenaturales, en una búsqueda sobre el origen del mal y la lucha entre la fe y la ciencia. Los protagonistas investigan supuestos milagros y qué hay de verdad o falsedad detrás de ellos. Entre el elenco principal tenemos a Mike Colter (Luke Cage), Michael Emmerson (Lost) y Katja Herbers (Westworld). Sobre el papel, parece uno de los estrenos más prometedores de la próxima temporada.

FBI Most Wanted:Spin off de la serie FBI, estrenada el año pasado, y en la que se nos van contando los casos de una división especial dedicada a buscar a los mayores fugutivos de Estados Unidos. Protagonizan Julian McMahon y Alana de la Garza y produce Dick Wolf.

The unicorn:Comedia familiar protagonizada por Walton Gogging (Justified), en el que interpreta a un joven viudo que debe rehacer su vida y criar sus hijos. Cuando decide empezar a tener citas de nuevo, se encuentra con que se convierte en una gran atracción. Algo así como un unicornio.

Tommy: Eddie Falco, conocida por Los Soprano y Nurse Jackie, interpreta a la primera mujer en ocupar el cargo de jefe de policía de Los Ángeles, al que llegará desde Nueva York con una estrategia y unos modos totalmente diferentes a los que tenían sus predecesores. Su honestidad y su capacidad para sortear los retos políticos serán su principal carta de presentación.

Fox

Había cierta expectación sobre cómo sería la programación de Fox para la próxima temporada teas su reciente adquisión por la Disney. Quizá sea casualidad o era algo decidido por los anteriores ejecutivos de la cadena, pero llama la atención el número de series de nueva creación de animación. Dibujos pero dirigidos para un público más adulto, como Bless the Hats, que se unen a otros títulos más veteranos de la cadena como Los Simpsons y Padre de Familia. A Disney parece que le interesan los personajes amarillos de Springfield, ya que le han dado dos temporadas más. Tras la entrada de los nuevos propietarios, se cancelan también las series de mutantes, como The Gifted o Legion. ¿Se está preparando la marcha de estos personajes al Universo Marvel? Mientras la cadena sigue confiando en la marca de Ryan Murphy, ya que se estrena un spin off de 911, su última creación antes de fichar por Netflix.

Renovadas: 911 (temporada 3), Bob's Burguer (temporada 10), Empire (temporada 6), Last Man Standing (temporada 2), Legion (temporada 3 que será la última), The Orville (temporada 3), Los Simpsons (temporada 31 y 32), Padre de Familia (temporada 18), The Resident (temporada 3)

Canceladas o terminadas: Arma Letal (temporada 3), Gotham (terminada en la temporada 5) Proven Inocent (temporada 1), Star (temporada 3), The cool kids (temporada 1), The Gifted (temporada 2), The Passage (temporada 1).

Estrenos:

911 Lone Star: Tras el fichaje de Ryan Murphy por Netflix, el legado de su trabajo en Fox (y también sus más estrechos colaboradores) sigue dando frutos. Spin off de 911 protagonizado por Rob Lowe, donde el veterano galán interpreta a un policía de Nueva York que se traslada a Texas con su hijo para empezar una nueva vida. Los seguidores de la serie madre ya están familiarizados con el tipo de emergencias a las que se enfrentaban sus protagonistas en Los Ángeles. En este nuevo entorno, se prometen emergencias de otro tipo.

Bless the Harts: Comedia de animación para adultos que acompañará en su emisión a otros títulos veteranos del género en esta cadena como Los Simpsons y Padre de Familia. También tenemos aquí a otra familia disfuncional, afincada en el sur de los Estados Unidos y que siempre tiene problemas de dinero. ¿Estará a la altura de sus predecesoras?

Deputy: Stephen Dorf (True Detective 3) encarna a un rudo policía de Los Ángeles, más acostumbrado al trabajo en la calle que a las sutilezas del trabajo político y de despacho. Su vida da un giro cuando acaba convertido en el jefe del cuerpo y con más de 10.000 hombres a su cargo, por lo que deberá aprender rápido a enfrentarse a sus nuevas responsabilidades.

Duncanville: Comedia de animación cuya responsable será Amy Poehler (Parks and Recreation), que porduce y pone la voz al protagonista. Un joven adolescente de 15 años que tiene un montón de sueños de cosas por realizar, pero el incoveniente de que su familia es pobre y por lo tanto están fuera de su alcance, teniendo que dedicarse a cuidar de su hermana pequeña.

Filthy Rich: Drama protagonizado por Kim Catral (Sexo en Nueva York) en el que interpreta a la matriarca de un clan familiar que ha hecho su fortuna a través de una cadena cristina de televisión. El cabeza de familia, un conocido telepredicador del sur de los Estados Unidos, muere en un accidente de avión y su vida y sus hijos deberán afrontar como continuar con el imperio familiar de éste. Al conocerse el testamento, resulta que el respetado predicador tenía varios hijos secretos por distintos puntos del país y éstos también han sido reconocidos para ser una parte activa en el negocio.

nExt:John Slattery (Mad Men) interpreta a un antiguo ejecutivo de Silicon Valley que desarrolló una poderosa inteligencia artificial. Cuando se dio cuenta de la amenaza que podría suponer su creación en malas manos, fue despedido y alejado del proyecto. Tendrá que colaborar con una policía especializada en ciberdelincuencia en tratar de impedir la catástrofe que la fría inteligencia artificial podría desencandenar. ¿Será otro Person of Interest?

Not Just Me: Brittany Snow interpreta a una mujer que descubre que su padre, un importante médico especializado en la fecundación in vitro, inseminó a cientos de pacientes con su propio esperma. Decidida a encontrar a sus nuevos hermanos por gracia de la inseminación artificial, conocerá a otras dos mujeres que pasarán a formar parte de su vida y se convertirán en su verdadera familia.

Outmarched: Comedia de una joven pareja con cuatro niños que tienen una pequeña particularidad: tres de ellos son superdotados. Ambos tratarán de criar a sus hijos de la mejor manera posible y tratar de evitar que su falta de preparación acabe frenando sus prometedores futuros.

Prodigal Son: Tom Payne interpreta a un psicólogo que ayuda a la policía en la elaboración de perfiles sobre asesinos en serie y en las investigaciones de este tipo de casos, ya que es capaz de meterse en sus mentes y saber cómo piensan. El motivo es que su padre es uno de los más impacables asesinos en serie que actuó en el país y que se hacía llamar The Surgeon (Michael Sheen).

The Great North:Nueva serie de animación protagonizada por un padre soltero con un barco de pesca y unos hijos peculiares, entre los que se encuentra una hija especialmente dotada para el arte.

NBC

La cadena mantiene algunos de sus títulos de éxito, como todos los relacionados con la franquicia Chicago o Blidspot y The Blacklist. Por otro lado, cuatro de las series que estrenó el año pasado renuevan, lo que en el caso del regreso de Will and Grace estaba cantado ya que en su día dos fueron las temporadas que se autorizaron. El título más veterano de la cadena sigue siendo Ley y Orden, que tras su nueva renovación, acumulará 21 temporadas en antena. En el apartado de nuevos estrenos, tendremos una nueva adaptación a la pantalla de los libros que inspiraron la película El coleccionista de Huesos y que llevará el título de Lincoln.

Renovadas: Blindspot (temporada 6), Brooklyn Nine Nine (temporada 7), Chicago Fire (temporada 8), Chicago PD (temporada 7), Chicado Med (temporada 5), The Black List (temporada 7), Good Girls (temporada 2), Ley y Orden: UVE (21 temporada), Manifest (temporada 2), New Amsterdam (temporada 2); Superstore (temporada 5), The Good Place (temporada 4), This is Us (temporada 4), Will and Grace (temporada 19).

Canceladas o terminadas: I feel bad (temporada 1), Marlon (temporada 2), Midnight Texas (temporada 2), Trial and error (temporada 2).

Sin decidir: Abby's, A. P. Bio, The Enemy Within, The Village.

Estrenos:

Bluff City Law: Jimmy Smits vuelve a protagonizar un drama legal, género en el que alcanzó la fama por su papel en La Ley de los Ángeles durante los años 80. Aquí interpreta a Elijah Strait un prestigioso abogado que lleva años distanciado de su hija Sydney Strait (Caitleen McGee) a raíz de la tensa relación que tuvieron cuando compartían trabajo en el bufete. La muerte de la madre volverá a reunirles y Elijah tratará de que su hija vuelva al bufete. Aunque ambos saben que no tienen la mejor de las relaciones, son perfectamente conscientes de que juntos pueden ser un tándem imbatible.

Council of Dads: Después de que le diagnostiquen un cáncer, Scott Perry reunirá a un grupo de amigos, las personas más importantes de su vida, para que puedan reemplazarle en distintos aspectos de la paternidad para cuando él ya no esté. Su mejor amigo, su padrino de Alcohólicos Anónimos, su mujer, el mejor amigo de su esposa (que además es cirujano)... forman este se grupo que acompañará a Scott en los retos que le quedan por delante antes de que llegue el final.

Indebted:Una joven pareja debe acoger en casa a los padres de él después de que las deudas que acumulan y una mala elección en sus inversiones les haya hecho perder todo. Protagonizan Adam Pally y Abby Elliot, mientras que la producción corre a cargo de Dan Levy.

Lincoln: Tras varias adaptaciones cinematográficas, vuelve a la pantalla la saga inspirada en El coleccionista de huesos. Los protagonistas deberán trabajar juntos para la captura de un asesino en serie, trama que se irá alternando con otros casos a lo largo de la temporada.

Perfect Harmony: El coro de la Iglesia de un pequeño pueblo estadounidense consigue como nuevo director a un profesor de música de la Ivy League, la confederación formada por ocho de las principales universidades privadas de los Estados Unidos. Protagonizan Anna Camp y Will Greenberg.

Sunnyside: Comedia creada por los responsables de The Good Place, en la que asistimos a la historia de redención de Garret Modi (Kal Penn). Éste había sido una celebridad por ser el concejal más joven de la ciudad de Nueva York. Entre tanto poder y glamour, perdió el norte y dejó de lado a las personas que lo votaron, hasta que un escándalo acabó con su vida política. Mientras se pregunta en qué momento se fue todo al garete, le surge una nueva oportunidad ayudando a un grupo de jóvenes inmigrantes a ser ciudadanos norteamericanos.

The Kenan Show: Comedia familiar protagonizada por un cómico del Saturday Nigth Live, Kenan Thompson, en la que interpreta al padre de dos niñas que intenta compaginar su paternidad y su trabajo. Andy Garcia es el otro protagonista que interpreta al suegro que intenta ayudarle a su particular manera.

Zoey's Extraourdinary Playlist:Zoey Clark (Jane Levy) es una brillante progamadora que de repente empieza a oir voces en su cabeza en forma de letras de canciones. Cuando empieza a creer que se ha vuelto loca, descubre que en esos mensajes se le dice cuáles son los deseos más profundos de las personas que le rodean. Pronto empezará a usar esa ventaja como un don maravilloso. La serie se inscribe en el género del dramedia, esas historias cotidianas que mezclan drama y comedia.

The CW

No hay cancelaciones en The CW. Todas sus series han sido renovadas para el año que viene. Tenemos la excepción de Crazy ExGirl Friend y Jane the Virgin, que han emitido este año su temporada final. El grueso de la programación viene formado por las series que adaptan los cómics de DC y que forman lo que se conforma como el arrowverso. El título del que nacieron todas, Arrow, ya tiene fecha de caducidad y el próximo año se emitirán los últimos episidios de las andanzas de Oliver Queen. También se emitirá la temporada final de Supernatural. La lucha de los hermanos Winchester con las fuerzas sobrenaturales del mal acaban tras quince años en antena. Otras franquicias como Legacies (Crónicas vampíricas), Los 100 o Roswel New Mexico confirman la vocación de la cadena por hacerse con el público adolescente.

Renovadas: All American (temporada 2), Arrow (temporada 8 que será la última), Black Ligthning (temporada 3), DC's Legends of Tomorrow (temporada 5), Dynasty (temporada 3), Embrujadas (temporada 2), In the dark (temporada 2), Legacies (temporada 2), Roswel New Mexico (temporada 2), The Flash (temporada 6), Riverdale (temporada 4), Supergirl (temporada 5), Supernatural (temporada 15 que será la última), Los 100 (temporada 7).

Terminadas: Crazy Exgirilfriend (temporada 4), Jane the Virgin (temporada 5).

Estrenos:

Batwoman: Mientras Arrow se acerca a su final, el Arrowverso sigue creciendo en el canal Warner con una nueva serie basada en cómics DC. En este caso, la protagonista es una de las réplicas femeninas de Batman, un personaje que existió en las viñetas en los años 50, pero al que la editorial borró de la continuidad con la Crisis en Tierras Infinitas de los años 80. Batwoman fue repescada para las viñetas en 2006 con un nuevo matiz, la mujer murciélago es lesbiana. Ruby Rose interpreta a Katy Kane, el alter ego de Batwoman. El personaje ya se introdujo en este universo televisivo en el último cruce entre las series DC y ahora regresa con una serie propia para ella.

Katy Keene: Llega el tercer spin-off de la serie Riverdale (el segundo es Sabrina y lo tenemos en otra plataforma, Netflix). Algunas de las protagonistas de la serie madre y nuevos personajes se trasladan a Nueva York. Cuatro jóvenes que aspiran a triunfar en Broadway. Como estrella principal, Lucy Hale en uno de sus primeros papeles de protagonista tras el final de Pequeñas Mentirosas hace dos años, su personaje es el que da nombre a la serie. Josie McCoy (Asleigh Murray) es uno de los personajes que da el salto desde Riverdale. Los protagonistas son personajes icónicos en el universo de Archie cómics.

Nancy Drew: Una detective juvenil protagonista de una larga lista de novelas destinadas al público adolescente que se han venido publicando desde el año 1926. El personaje cuenta con varias adaptaciones a la pequeña pantalla, algunas de ellas recientes, por lo que ahora regresa interpretada por la joven Kennedy McMann. Para su debut en el que será primer caso, la protagonista se ve obligada a retrasar su entrada en la universidad para investigar el asesinato de uno de sus amigos, crimen del que ella misma es sospechosa.