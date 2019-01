A Netflix no le tembló el pulso para cancelar Daredevil. La serie había cerrado en plena forma su tercera temporada, estaba preparando la cuarta y era uno de los títulos más vistos de la plataforma. La respuesta de los fans ante la cancelación no se ha hecho esperar y han iniciado una campaña en change.org para pedir su regreso. Las adhesiones se han triplicado desde que uno de los actores de la serie, Vicent D'Onofrio que encarna al villano Wilson Fisk, se sumó a la iniciativa. Un apoyo de peso, ya que su interpretación es de las mejores de la serie.

Daredevil fue el estandarte de las series Marvel de Netflix cuando el proyecto se puso en marcha hace cinco años. Su desaparición marca el fin del universo superheroico marvelita en la plataforma. Pronto será más fácil encontrar en ella, los títulos de DC cómics, la editorial rival. Sin ir más lejos, la última adaptación a la pequeña pantalla llega mañana viernes a Netflix: Teen Titans, el grupo de supehéroes adolescentes liderado por Robin, el pupilo de Batman.

Cuando Disney y Netflix anunciaron su divorcio, el futuro de las series de Marvel en la plataforma de pago era una de las cosas que más inquietaron a los fans. Los peores temores se confirmaron a finales del año pasado y poco a poco estamos asistiendo al desmantelamiento del Universo Marvel de Netflix. Como si Thanos hubiera decidido que se esfumaran con las gemas del infinito. Cuando cancelaron Luke Cage, no fue una noticia alarmante porque ciertamente había tenido una segunda temporada soporífera. Con Iron Fist se hicieron cosas para mejorar el rumbo en los nuevos capítulos. Una nueva temporada que era más corta y mejor que la primera, pero que tampoco pudo escapar de la cancelación. Siempre cabía esperar de que los dos personajes acabaron sumando sus fuerzas en la pequeña pantalla y protagonizaran la versión televisiva de Héroes de Alquiler.

Los peores temores se confirmaron cuando Netflix canceló Daredevil tras su tercera temporada, a pesar de que la serie había vuelto mejor que nunca. Fisk en libertad, el debut de la otra némesis del superhéroe (Bullseye) no la han librado de la guadaña. En estos momentos, Netflix prepara las nuevas entregas de The Punisher y Jessica Jones. Sean buenas o malas, todo indica que seguirán el mismo camino que sus predecesoras. Y no parece que nadie esté por la labor de hacer una segunda temporada de The Defenders, la serie que aglutinó a todos los personajes Marvel de la plataforma.

Para aquellos que pensaban que la sangre nunca llegaría al río, hay que recordar que el motivo de la separación entre ambas compañías es que Disney quiere poner en marcha su propio servicio de televisión a la carta on line. La compañía de Mickey Mouse lleva años acaparando los derechos de franquicias y ya tiene algunos proyectos en marcha. Entre ellas hay series de televisión del universo Star Wars (The Mandalorian producida por Jon Favreau) y también adaptaciones de Marvel. Los primeros proyectos son una miniserie de Loki protagonizada por Tom Hiddleston; y otra de La Visión y la Bruja Escarlata, personajes de la franquicia de Los Vengadores. Aunque no se conoce el reparto de esta última, se da por hecho que tendrá a los mismos actores que los encarnaron en la gran pantalla.

Poco tienen que ver estos proyectos con el realismo urbano y el tono para adultos de las series producidas en Netflix sobre los superhéroes de la editoral. Las series de la plataforma no tenían reparos en mostrar escenas de violencia y sexo. Pero las nuevas series proyectadas por Disney parecen más en la línea a las adaptaciones cinematográficas de los cómics del gigante editorial. Television dirigida a un público familiar.

Si alguien piensa que las series canceladas en Netflix podrán renacer en la nueva plataforma, le va a tocar esperar largo y tendido. Los acuerdos firmados entre las dos empresas impiden volver a utilizarlos en series y películas de Marvel hasta dentro de dos años. Por eso no se entiende el anuncio que hizo la propia Marvel asegurando que esperaban más aventuras de Daredevil en el futuro. Si uno se pone en plan optimista, dos años es el tiempo que tuvieron que esperar los fans desde que acabó la segunda temporada hasta que se estrenó la tercera. Pero los nuevos escenarios que se abren dentro del entretenimiento on line apuntan a que de aquí dos años, Daredevil podría quedarse ya pasada de moda. Tampoco se puede descartar un reboot, ya que ¿cuántos Spider-Man hemos tenido en el cine con muy pocos años de diferencia? Las cartas están echadas y todo apunta a que nos quedaremos sin el cuernecitos durante un tiempo. Daredevil ha muerto de éxito.