Con la proliferación de series de ciencia ficción, de informáticos intentando hablar de su libro y de títulos centrados en las criaturas electrónicas, más de uno se sentirá perdido escuchando determinada jerga que puede sonar a chino sino está versado en la materia. Hoy en el blog, recopilamos alguno de estos términos para no quedar como un cateto cuando estrenen otra temporada de, por ejemplo, Love, Death & Robots o de Westworld.

Algoritmo: La piedra filosofal de la programación. La secuencia por la que un sistema informático puede predecir las pautas del comportamiento humano y si me va a comprar lo mío. Algunos algoritmos pueden determinar el estatus social de una persona como Rehoboam en Westworld o predecir el futuro como Devs. También está el algoritmo de Netflix para predecir tus gustos a la hora de ver series, aunque siempre te recomienda la última que acaba de salir.

Animatronic: Simulan ser robots, pero están programados para cosas muy sencillas y básicas. Clavar un clavo, saludar con la mano. Movimientos que están condenados a repetir una y otra vez para la posteridad.

Androide: Se trata de un robot con apariencia y forma humana.

Anfitriones: Tipo de androides fabricado para ser utilizado en las atracciones de Westworld. Son tan perfectos que, a veces, cuestan de distinguirlos de los humanos.

Borg: Miembro de una civilización alienígena de la serie Star Trek que combina lo orgánico con lo sintético. Los borg son una especie de zombies del espacio en el que todos sus miembros están controlados por una conciencia colectiva, la Reina. Su objetivo es la asimilación de todas las razas del cosmos. El asimilado, tras ser inoculado con un virus tecno-orgánico, pasa a formar parte del colectivo, al igual que sus recuerdos y conocimientos. La resistencia es futil.

Ciborg: Persona que tiene incorporados implantes cibernéticos a su organismo. Un brazo mecánico, una lente de alta precisión, o un simple marcapasos.

Cylones: Civilización cibernética que entabló una guerra contra la Humanidad residente en las doce colonias de Kobol. Su origen es distinto según qué serie de Battlestar Galactica se vea. En la serie clásica, los cylones estaban al servicio de una raza de seres reptilianos. En el reboot de 2003, los cylones trabajaban al servicio de los seres humanos hasta que se rebelaron contra ellos. Mientras unos tienen una apariencia inconfundiblemente robótica, otros cuentan con un aspecto tan humano que son casi imposibles de distiguir.

Daleks: Raza mutante extraterrestre que es uno de los grandes enemigos del Doctor Who. Sus implantes cibernéticos les han dado una forma que parecen un tanque. Su historia es tan compleja que no se puede resumir en cuatro líneas.

Droide: Se trata de un robot cuya apariencia no tiene que ser humana. En una galaxia tan lejana y hace tanto tiempo, sería un ejercicio de arrogancia pensar que todo ser mecánico debe tener apariencia humana. En el universo Star Wars, vemos que hay seres de todo tipo.

Dron: Si los ves volando por la calle, seguro que no tardarás en encontrar a un niño o a un adulto jugando con él. Si lo ves en una serie de televisión, vienen a matarte o a espiarte. Huye.

EVAs: Mechas de combate compuestos de partes biológicas y tecnológicas del anime Neon Genesis Evangelion que defienden a los habitantes de Tokyo-3 ante un futuro cataclismo al que se conoce como el tercer impacto y que luchan contra otras criaturas conocidas como ángeles.

Flautista de Hamelín: Startup desarrollada por los protagonistas de Silicon Valley que nadie sabe muy bien qué es, pero es algo que todos quieren copiar y que hará de Internet un sitio mejor y alejado de los intereses de las grandes corporaciones, motivo por el que no se desarrollará jamás.

Holograma: Personajes que habitan en las salas de realidad virtual donde suele ir a entretenerse la tripulación de las naves de Star Trek. Alguno de ellos ha sido tan bien creado que ha adquirido conciencia propia, como Minuet o el profesor Moriarty en La Nueva Generación; Vic Fontaine en Espacio Profundo 9; o el Doctor en Voyager.

Humanoide: Ser que tiene forma humana, pero no necesariamente tiene que ser humano. La palabra incluye tanto a seres vivos como artificiales.

Mecha: Ser robótico de grandes dimensiones que suele estar controlado por un piloto y que, dependiendo de en qué lado esté, se enfrenta a grandes amenazas, o también ser él mismo la amenaza. Por ejemplo, Mazinguer Z y los monstruos diabólicos del Doctor Infierno.

Ordenador: Sistema informático de grandes dimensiones que puede convertirse en una gran amenaza cuando adquiere consciencia de sí mismo y decide someter a la Humanidad como sus esclavos. Dada la dependencia de la tecnología del ser humano, cada vez les resulta más fácil a esos sistemas el poder controlar absolutamente todo. Skynet (Terminator), Matrix, Samaritano de Person of Interest son ejemplos de Inteligencias Artificiales malvadas.

Persocons: Ordenadores con forma humana que los protagonistas del anime Chobits utilizan para realizar cualquier tipo de trabajo. Existe una leyenda urbana que dice que hay un persocon sin sistema operativo, con capacidad para actuar por sí mismo y albergar sentimientos.

Positrónico: Tecnología que permite la creación de cerebros artificiales de funcionamiento muy similar al del cerebro humano. Isaac Asimov fue el escritor que concibió esta tecnología y que ha inspirado numerosos personajes en el terreno de la ficción como Data (Star Trek) o Edwin Bracewell (Doctor Who).

Replicantes: Seres artificiales de la serie Stargate que no tienen nada que ver con los de la película Blade Runner. Esto es un blog de series, ¿no? Son nano-robots que son capaces de autorreplicarse a sí mismos a base de consumir todos los recursos de la zona en la que se encuentran.

Robot: El ser mecánico de toda la vida y al que se asocia con esa imagen retro de cosa formada por cuatro latas al que, mientras habla con voz metálica, se le enciende una luz en cualquier parte del cuerpo. Algunas frases pueden causar peligrosos ejercicios de nostalgia, como gritar "¡Peligro, Will Robinson!", en un episodio de Perdidos en el Espacio.

Saito Gemu: Compañía de videojuegos de la serie Black Mirror cuyos productos suelen tener nefastos efectos secundarios para sus jugadores. Cuanto más reales son, peor.

San Junipero: Espacio virtual perpetuamente ambientado en los años 80, donde algunos personajes de Black Mirror descargaban sus consciencias tras la muerte para pasar allí la eternidad. El cielo azul es un lugar en la Tierra.

Smithereens: Red social de la serie Black Mirror, que por aquello de los derechos de imagen y evitarse algún lío judicial no ha podido llamarse Facebook.

Transhumano: Gente que vive atrapada en un cuerpo que no es el suyo. Sus problemas no tienen nada que ver con la identidad de género. En el fondo sueñan con ser máquinas y por eso se van injertando partes robóticas a su anatomía, aunque para algunos su sueño sería poder descargar su consciencia a la nube, como aspira a hacer la hija adolescente de los Lyons en la serie Years and years.

Tropas de asalto: Los malos de Star Wars. Esos soldados de blanco que disparan a todos los que se le cruzan en su camino, aunque tienen muy mala puntería, y siempre están de mala leche. No son robots. Son clones. Aquellos que no saben nada de la saga y se quieren dar de listos se refieren a ellos como si fueran robots, pero no. El uniforme es una armadura.

Willow Grain: Dispositivo que los personajes de Black Mirror usaban para grabar todas sus vivencias y evitarse los problemas de memoria.