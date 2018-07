Pues cuando casi empezaban a salirles telarañas a las prendas que habíamos comprado para estrenar en verano, y las ilusiones de lucirlas se iban desvaneciendo ¡Al fin las temperaturas pegan el subidón tan ansiado para poder estrenarlas! Han sido muchas las semanas con el frio en el cuerpo y las lluvias inesperadas que nos han llevado tan de cabeza, intentando construir looks y mezclas a veces casi imposibles, para salir del paso con estilo. Pasada esta mala racha, conviene a día de hoy y con el solazo a pleno rendimiento, recordar algunas de las tendencias y prendas imprescindibles que sí o sí, deben estar presentes en nuestro armario este verano y que se han ido incorporando a las ya conocidas ¡Empezamos!

1. Vestido de botones, o el vestido en el que caerás rendida sin poder evitarlo. Seguro que lo has visto ya por instagram, de aire retro con botones delanteros y de tejidos ligeros como el lino. Puedes decantarte por el tipo túnica o el favorecedor entallado a la cintura, generalmente de largo midi o más allá. Y en cuanto al calzado, queda genial tanto con deportivas, como alpargatas o tacones.

2. Bolso cesta, que algo ya se dejo ver el verano pasado y entra en 2018 como bolso estrella. Su versión esta temporada nos sorprende con formas inesperadas como la de animales marinos o cestitas de merienda campestre, y es que bolsos cesta hay muchos ¡Pero no nos vale cualquiera!

3. Algo de lunares, o el estampado estival por excelencia y que siempre apetece. El tan español estampado de lunares causa furor en el resto del mundo, quien no recuerda el famoso look de Julia Roberts en Pretty Women con el icónico vestido marrón de lunares blancos, que a día de hoy es el más buscado en google ¡Ve ya a por su replica!

4. Vaquero blanco, porque sí, porque resultan más interesantes que el azul que usamos todas, porque el blanco es el color 100% verano, y porque llega de corte recto y camal ancho que le da ese plus de novedad a nuestros looks que nos encanta.

5. Sombrero de paja, que junto con el bolso cesta ha llegado para elevar nuestros looks a ese punto glamuroso y de chica con estilo, y por supuesto ya no solo para la playa, sino para cualquier look de calle en jeans o vestido romántico para dar un paseo. Se llevan en clave XL tipo pamela, colonial o canotier.

6. Maxi pendientes, la tendencia que nos traemos del invierno para disfrutarla también en verano, pero en estos meses mejor coloridos, en tonos chispeantes, llamativos a tope y siempre descomunales ¡Olvídate de ser discreta!

7. Alpargatas, el clásico calzado del verano que vuelve cada año como el turrón en navidad, y que tiene esa cualidad de situarte en “modo vacaciones” en cuanto te las pones. Llévalas con todo y no te cortes, cuanto más descontextualizadas mejor que mejor ¡Haz mezclas raras que funcionen!

8. Bañador sexy, o su interpretación más alejada de la de querer usarlo para resultar elegante y tapar carne. El bañador de ahora, y para la que se lo pueda permitir por tipazo, se lleva en plan vigilante de la playa, escotado y alto de caderas, pero añadiendo este año elementos ingenuos y ultra femeninos como los volantes, lunares o flores bordadas. Son tan bonitos que los querrás todos además de ponértelos como tops fuera del agua.

9. Falda pareo, y es que esta falda lo tiene todo, es cruzada, de largo generalmente midi y rematada con un volante ¿no me digas que no es preciosa?

¡Feliz verano!

Fotos Vicente Llorca

Instagram @palomamobaile

Imágenes Vía Pinterest