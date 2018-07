Hace unas semanas me reuní con los responsables de una firma de calzada para definir el diseño de sus próximas colecciones. Hablando de todo un poco me quede desolada cuando me confesaron que mayoritariamente el top de ventas de las marcas de las firmas de calzado eran las bailarinas en color negro, (se hace un silencio). Pues así es, no se como te habrás quedado, si te sorprende tanto como a mí, o eres de las que vas directa a por esas bailarinas en negro año tras año, pasándote por alto las tendencias, las maravillosas opciones que nos ofrecen las firmas y lo divertido y fácil que resulta combinarlos ¡Espero que no!

Ya lo sé, una bailarina negra “pega” con todo, es cómoda, no nos complica la vida y le tenemos cogida la medida, pero reconozcámoslo ¡Es rematadamente aburrida! Por lo que llegados a este punto, conviene darle un repasito a las tendencias en cuanto a zapatería se refiere este verano, y aprovechar para hacerte ¿por qué no? con varios o muchos pares estas rebajas. Además te voy a dar una buena noticia como adelanto, el confort se apodera de nuestros pies ¡Llegó el reinado del tacón fácil!

Pues bien, empezamos, quédate con estos nombres, y a por ellos en tu próxima incursión de shopping.

1. Babuchas, de carácter elegante y totalmente alejas de su matiz informal y de estar por casa. Este calzado ultra cómodo de quita y pon con tan solo el balanceo del pie, es de lo más combinable y práctico para tirar de ellas todo el verano. Las encontraras en seda, ante colorida, piel, encaje bordado, con pompones…Y es que no hay adorno que se resista a este calzado destalonado.

2. Metalizados, o el acabado perfecto para sustituir de una vez por todas a la bailarina negra anteriormente mocionadas. Y es que no hay nada mejor para refrescar un look en verano que un calzado con destellos. Plata, oro, cobre anaranjado, rosa… y en todo tipo de formatos, está será la mejor opción para innovar en tus pies.

3. Con Perlas, y es que estas esferas de nácar que empezaron a colarse en las prendas denim adornando camales y bolsillos de pantalones, era inevitable que bajaran un poquito más abajo llegando a nuestras sandalias, posándose en empeines o decorando tacones, convirtiendo nuestros zapatos en piezas ideales para lucir este verano.

4. Zapatos blancos, y así de claro, sin miedo a decirlo ni a llevarlos. Son un must esta temporada, y de sobra no hace falta que te diga que combinan a la perfección con todo. Y es que este color ha pasado de ser prohibido a convertirse en ese toque cool que le da un giro a todo. Quedan genial con jeans, faldas midi, trajes de chaqueta, con todo ¡Ve a por ellos, por ejemplo, en su versión de salón destalonado!

5. Chanclas Sporty, o las chanclas para ir a la piscina que nos ponían de pequeñas, sí, esas que odiábamos de rayas marineras, (o yo por lo menos), son ahora objeto de deseo, llegando a convertirse en las sustitutas perfectas de las sneakers de otoño/invierno. Y olvídate de llevarlas a la playa, póntelas con tus mejores galas del día a día, ahora llevarlas es de chica que controla y está a la última.

6. Tendencias Furry, o la manera excéntrica de llevar tus chanclas de siempre. Este tipo de sandalia tienen el pelo como protagonista, y es que las cintas que normalmente recogen tu pie a la pala, se sustituyen por piezas de peluche desmesurado y colorido ¡La opción para las más valientes!

7. Plataformas de esparto, o la nueva versión de las cuñas de esparto, que además son mucho más cómodas que las anteriores, al no llevar el pie inclinado. Este calzado de aire rural con plataformas descomunales nos suman centímetros a lo bestia, además de andar la mar de fresquitas este verano. Su aceptación es tal que las podemos llevar tanto de día como de noche y, con cualquier look que se nos pase por la cabeza ¡Licencias del verano!

8. Zuecos, este calzado con suela de madera ha sido rescatado del olvido por los mandamases de la moda, y es que ya le tocaba. Su aire retro las hace absolutamente irresistibles y necesarias este verano. Esta temporada vienen adornadas con tachuelas, cerradas o abiertas por delante con diseño tipo cangrejera, de ante o en piel. Son perfectas para combinar con vestidos y vaqueros, y andar con ellas hasta llegar el estrellato.

Fotos Vicente Llorca

Instagram @palomamobaile

Vía Pinterest