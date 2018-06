Según un estudio de la Universidad de Massachusetts lo segundo que más desean las mujeres en la decoración de su casa, después de un enorme vestidor, es un precioso espacio de tocador. Bueno eso del estudio de la universidad me lo he inventado, pero estoy segura de que si hicieran dicho estudio, eso sí no lo han hecho ya porque a esta gente les encanta dedicar el tiempo a este tipo de cosas, el resultado seria ese, un tocador.

Y es que echando la vista atrás, quien no recuerda esas pelis en blanco y negro con las glamurosas actrices de Hollywood acicalándose en un ultra femenino mueble con espejo pensado 100% para ellas, cargado de cosméticos y perfumes, de cepillos dorados para el pelo y limas para las uñas, un verdadero oasis de belleza y feminidad donde se paraba el mundo y no importa nada más que ellas.

Pues bien, si pensabas que este espacio beauty estaba pasada de moda, y era una locura pensar en buscar sitio para un tocador en casa, nada más lejos de la realidad, este mueble puede hacer mucho por nuestro imagen personal del día a día, ya que tener todas nuestras “armas de mujer” en un sitio concreto y bajo control, sin duda nos evitara perder algún colorete que otro, además de las largas esperas en la puerta del baño mientras el resto de la familia se prepara para poder pasarnos la plancha por el pelo.

Y tras haberte dado esta buena noticia, ahora te voy a dar otra, y es que no necesitas mucho espacio para tener tu tocador en casa, ya que son pocos y más bien pequeños los elementos que lo conforman, hagamos recuento: una mesa con cajones de poco fondo, como mucho 40cm, un espejo a pared o sobre la mesa y una silla o puff ¡Y ya lo tenemos!

En cuanto al lugar más apropiado para colocarlo, si eres de las afortunadas que cuenta o va a contar en los próximos meses con vestidor en casa, lo ideal es que busques un sitio allí dentro para disfrutar de total intimidad, además de lo práctico que resulta tener tu ropa a mano, para completar de esta manera el look perfecto, y disfrutar de un ritual de “puesta a punto” completo antes de salir de casa. Pero si no cuentas con vestidor o no hay sitio en su interior, puedes fácilmente sustituir tu mesita de noche por una dressing table, además esta ubicación tiene un punto a su favor, y es que seguro que la luz natural entra a raudales en tu dormitorio y eso es de gran ayuda a la hora de maquillarnos.

Una vez lo tengamos todo montado, con los 3 elementos básicos anteriormente mencionados, lo suyo es rematar el estilismo del rincón más deseado dejando ver, por ejemplo, los perfumes o cremas con los frascos más bonitos a la vista y recogidas en pequeñas cajas transparentes, también algún pequeño centro de flores que siempre lo embellece todo, velas aromáticas para los rituales de belleza nocturnos, colgadores en la pared para tener ordenados nuestros collares, también una buena lámpara ya que aquí la iluminación es importante, y por ultimo, unos bien estudiados organizadores para utensilios como brochas, manicura, ganchos y coleteros, tener todo esto siempre en su sitio te hará la vida más fácil a la hora de ponerte guapa.

Dicho esto, prepara ya tu espacio beauty ¡Porque tú lo vales!

