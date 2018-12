Por mi trabajo y presencia en redes sociales, (por cierto os animo a seguir mis andanzas en instagram @palomamobaile), me invitan a eventos con bastante asiduidad cosa que me encanta. Normalmente este tipo de invitación viene ya con su habitual dress code indicado, es decir el código de vestimenta, que aunque parezca que este tipo de reglas las carga el diablo, a mi parecer facilita mucho las cosas a la hora de decidirse por un look, ir segura con la elección, y no desentonar con el resto de asistentes, por lo que intento respetarlo, no soy una entendida en la materia, pero no hay nada como informarse navegando por internet. Son muchos los eventos que se nos vienen encima, ya sea con amigos en plan totalmente casual, pero bien puede caer alguno que otro algo más formal y hay que estar a la altura chicas.

Y la verdad para seros sincera, he asistido a eventos en los que muy pocos respetaban “las reglas”, no pasa nada si no lo haces, ya sabes, las reglas están para saltárselas, pero lo peor es pensar que lo estas haciendo bien y nada más lejos, y que términos como Black Tie o White Tie, se solucionan de oídas, y he llegado a encontrarme a gente en deportivas cuando se especificaba Cóctel ¡Muy divertido, sí!

Pues bien, estos son lo dress code que debes marcar a fuego en la parte interior de las puertas de tu armario, así cada vez que lo abras cuando toque evento tendrás claro que hay que ponerse y… ¡Adiós errores!

1. White Tie, de etiqueta o el más formal de todos. Indicado para asistir a la opera, eventos gubernamentales o bodas de alto copete súper elegantes. En este caso tendrás que optar por un vestido largo hasta los pies con algo de vuelo en colores oscuros y evitando estampados, subirte a un zapato o sandalia de tacón, echar mano eso sí de accesorios llamativos en bolso pequeño y joyas o incluso guantes, y en cuanto al peinado, llevar un bonito recogido.

2. Black Tie, perfecto para galas, graduaciones o bodas de noche. Una vez más el vestido largo es una apuesta segura y los trajes de dos piezas también entran, aunque en el evento tipo graduación se admiten largos cóctel del que más tarde hablaremos. Aquí se puede con vestidos en colores más llamativos e incluso estampados y brillos. Para que te hagas una idea, es el look red carpet de los Oscars de toda la vida. Por lo que ya sabes que por supuesto tendrás que ir subida a unos tacones, el cabello ya puede ir suelto si te apetece, y no hay limite en cuanto a los accesorios.

3. Creative Black Tie, o la locura de la Gala MET, soy muy fan de este evento y de esta etiqueta donde la locura se impone aun yendo súper arreglada. Las mezclas estrambóticas e inusuales conviven en el mismo look con vestidazos de ensueño, todo vale y cuanto más se vaya de madre el look mejor que mejor.

4. Cóctel, este lo has usado incluso sin saberlo, el más recurrido y de andar por casa para eventos tipo comuniones, bautizos y bodas de día. Se trataría de vestidos cortos, pero no mucho, de carácter festivo, por supuesto con zapatos o sandalias de tacón. La única regla impepinable es “antes de las 18:00 colores claros, después de esa hora oscuros”

5. Business o ejecutiva, compuesto como no por trajes de chaqueta de falda o pantalón, pantalones palazzo con blusas y tacones de altura sensata, eso si trabajas en una ofi, gestoría o bancos donde se requiere cierto formalismo, si no es así y tu puesto es más informal, por ejemplo del gremio creativo, tipo publicitarios, marketing o decoradores, ejem, ejem, se admiten de vez en cuando jeans, estampados llamativos, zapato plano, o incluso deportivas de firma, y en este caso estaríamos hablando del Business Casual.

6. Casual, al fin los vaqueros hacen su aparición definitiva en el dress code que seguro nos gusta más a todas, en este caso no hace falta mucha presentación, ir cómoda y mona es la premisa principal, donde todo vale y tu personalidad sale a relucir e incluso te puedes equivocar que nadie lo nota ¡Disfruta, sé tu mismo y triunfa!

