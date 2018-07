Foto: La barrigota de casi 5 meses con Cazorla (Jaén) de fondo

Hace un año que no escribo en el blog... ¡y qué año! La última vez que escribí ya estaba embarazada de Eric aunque no lo sabía. Desde que me enteré de que una vida crecía en mi interior no quise saber NADA MÁS. Desconexión total. Nada que me pudiera "descentrar" de mi objetivo o que me llevara a momentos y experiencias que con demasiada frecuencia suelo recordar sobre el cáncer de mama. Nada podía empañar este momento y no quería que nada pudiera "llegarle" si es que eso es posible.



Hoy me siento preparada. Ok, y Eric está durmiendo. Es un bendito. Escribo este post sobre mi embarazo para aquellas mujeres que quieren ser mamás y tienen cáncer de mama. El resto no creo que lo encuentre muy interesante. El post va a ser corto porque TUVE UN EMBARAZO NORMAL.



Sí, NORMAL. Esta palabra tan sencilla y con tan poco (aparente) interés es la más agradecida y la más deseada cuando tienes cáncer de mama. Sólo que quieres que todo sea NORMAL. Pues así fue mi embarazo. Un embarazo con las "cositas" propias de este periodo pero ABSOLUTAMENTE NADA relacionado con mi cáncer de mama.



Me han llegado muchas preguntas de mujeres que quieren ser mamás y tienen mucha curiosidad por saber cómo lo he conseguido. Por eso siempre, lo primero que quiero decir es que YO NO LLEVÉ QUIMIOTERAPIA. Es una puntualización sumamente importante porque la quimio es un proceso muy duro y que cambia el cuerpo de la mujer hasta donde nadie podría imaginar. Y por supuesto, también influye en la concepción.



Partiendo de esta base os cuento cómo fue mi proceso. Muy sencillo.

5 años de tamoxifeno. Desde 2011 a 2016. Desde mis 28 años hasta los 33. 6 meses de "descanso" del tamoxifeno por recomendación de mi oncólogo. 6 meses en los que ya no tomaba la medicación pero me recomendaron que no empezara a buscar quedarme embarazada. El cuerpo tenía que "acostumbrarse" a estar sin el chute. Y mi flora vaginal ni te cuento... Enero de 2017. ¡Al lío! Abril de 2017. ¡Voilá! ¡Embarazada! 14 de enero de 2018. Eric, la felicidad. Lo mejor que hemos hecho



Todavía no entiendo cómo en un cuerpo que ha albergado dos veces una enfermedad tan horrible ha podido crear una vida tan maravillosa y SANA. Es un MILAGRO, creedme.



A todas las que me leéis. Entiendo vuestro miedo y vuestra preocupación. Para cualquier duda, aquí estoy. Fuerza, confianza y adelante. Se puede. ¡Ánimo!



Foto: Clickroom. Eric con un mesecito. Fuerza

Podéis comentar/opinar en:

Facebook: Cáncer a los 30

Twitter: @olayacasado

Instagram: @olayacasado