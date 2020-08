Turismo apoya la petición de Ociobal para que los pub puedan abrir como bares y restaurantes

El director general de Turismo de la Generalitat, Herick Campos, ha indicado que desde Turismo se apoya la petición que hizo ayer Ociobal (la Asociación de locales de ocio y discotecas de Benidorm) para que los pubs pudieran mantener la actividad y hacerlo prestando los servicios de bar y/o restaurante.

El responsable de este departamento ha mantenido continuos contactos con los presidentes de las organizaciones Abreca, Aico y Ociobal con la finalidad de recoger las reivindicaciones concretas que plantean tras las nuevas restricciones aprobadas en el Consejo Interterritorial de Sanidad de España, y que se recogieron en la resolución del 17 de agosto de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

De hecho, recientemente se había reunido en Invattur con las juntas directivas de Abreca, el 21 de julio, y de Aico, el 31 de julio, en las que acordaron acciones conjuntas de generación de productor turístico, promoción, formación e innovación, al tiempo que se apoyaría desde Turismo las peticiones referentes a la aplicación de Ertes, así como medidas concretas que se pudieran desarrollar, tanto fiscales, como de ayudas.

Ante la petición que formuló ayer OCIOBAL a la Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencia, a la Secretaría Autonómica de Salud Pública y a la propia Dirección General de Turismo, para que los pubs pudieran mantener la actividad y hacerlo prestando los servicios de bar y/o restaurante, desde Turismo se puso en contacto y remitió un escrito a ambos secretarios autonómicos para que estudien lo antes posible la propuesta y mostrando su apoyo a la misma, y ello una vez confirmó con Cohostur, principal asociación de hostelería de la Comunitat en la que se enmarca Abreca a través de Aphea, que no generaba problemas con los establecimientos de bares y restaurantes.

Y es que la dirección general de turismo tiene las competencias de normativa e inspección turística en la Comunitat Valenciana, pero la hostelería, en cuanto a bares, restaurantes y otros servicios de servicios de bebidas o alimentación, no está enmarcada a efectos normativo en turismo, sino en emergencias, sanidad, y los propios ayuntamientos, salvo que fueran dentro de un alojamiento turístico y no estuviera abierto al público en general, que no es el caso de la casi totalidad de estos establecimientos, que están también abiertos al público en general.

Pese a ello, Campos ha defendido que esta oferta es parte de la oferta turística de nuestros destinos y conforman, junto con el comercio local, productos complementarios al vacacional o de naturaleza, pero son también hoy en día un producto y atractivo propio, como es el turismo gastronómico, el de ocio, o el de compras, de ahí que si que están enmarcados en la estrategia de turismo en lo referente a promoción y hospitalidad con el programa Creaturisme, así como en lo referente a la calidad, con su inclusión en el Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos, y de ahí que tengan una relación directa a través de las organizaciones empresariales que les representan.

Sobre las críticas a las medidas tomadas por el Consejo Interterritorial de Sanidad y, en su caso la aplicación en la Comunitat a través de la Resolución del 17 de agosto de la Generalitat, el director general de turismo ha afirmado que "se entiende perfectamente su malestar por el año que llevamos y el varapalo que supone a su modo de negocio, pero ante un decisión así del conjunto del territorio nacional, no tomar las medidas hubiera supuesto que diéramos la imagen de destino que no se preocupa de gestionar el control del COVID-19, arrastrando así al resto de sectores y subsectores turísticos a un rechazo.

Campos ha defendido que "la posición que se ha tenido desde la Generalitat ha sido la de no criminalizar al sector de ocio, y la de contar con ellos para establecer un ocio seguro, como así lo ha defendido el propio President y la Consellera, pero que ahora es un acuerdo nacional que debemos aplicar". También ha recordado que "otras comunidades no abrieron este tipo de ocio y que la Generalitat si lo ha hecho desde que pudo retomar sus competencias, y ahora incluso se ha puesto fecha a la revisión de las nuevas medidas".



AYUDAS DE LAS ADMINISTRACIONES Y DEPARTAMENTOS

Sobre la petición de ayudas, Herick Campos ha informado de que se puso en contacto con el Consejero de Hacienda para ver posibles actuaciones para compensar a los afectados por esos nuevos recortes a la actividad económica, así como con la Secretaría de Estado de Turismo para ampliar las medidas anteriores y, especialmente, en el sector de la hostelería. En ambos casos se iban a estudiar nuevas medidas compensatorias.

Por parte de Turisme Comunitat Valenciana, el también director de este organismo explicó que se incluyó a la hostelería en la nueva línea de ayudas directas de 6'5 millones de euros, con el único requisito de estar incorporados al programa Creaturisme o al SICTED, además de poder concurrir a las ayudas de 1,8 millones dirigidas a empresas.

Campos pidió que todas las administraciones arrimemos el hombro y que tanto la administración general del Estado, como la Generalitat y los propios ayuntamientos, debemos generar ayudas o bonificaciones fiscales que permitan mantener estos negocios, aunque no quiso entrar a valorar si los ayuntamientos deben bajar el IBI para estos locales, si dijo que si podría ser una medidas más, como las que debe tomar la Generalitat en la parte fiscal de los negocios que le competa.

Desde Turisme Comunitat Valenciana se pondrá en marcha el Bono viaje a partir octubre, con un inversión de 10 millones en 2020 y 2021, que permitirá alargar la temporada generando demanda en alojamiento y agencias de viaje, pero también en hostelería desde octubre a marzo.