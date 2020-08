El Lab_Nucia gana el Premio Architizer a "Mejor Edificio Público del año"

El Lab_Nucia ha ganado el Premio Architizer a "Mejor Edificio Público del año" en los prestigiosos premios internacionales del portal de Arquitectura Architizer (Architizer A+Awards) tanto en las votaciones populares como en la votación del jurado. El edificio, del estudio de arquitectos Crystalzoo, entró en funcionamiento hace un año y fue una obra municipal, financiada por la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de La Nucía. Un edificio de arquitectura singular que quedó en primera posición, por delante de proyectos mucho más grandes y ambiciosos de Canada, Estados Unidos, Suecia y Francia.

Se trata de uno de los Certámenes de Arquitectura más importantes del Mundo los que otorga cada año el prestigioso portal de arquitectura Architzer. Galardones que cuentan con la colaboración de "The Wall Street Journal" y las prestigiosos Escuela de Arquitectura de Nueva York y de Chicago (Illinois).

El Laboratorio de Empresas es el segundo edificio de La Nucía ganador de estos prestigiosos premios internacionales que en el año 2016 otorgaron el premio del jurado al Mejor Edificio Público del Año a la Extensión Administrativa de Bello Horizonte, obra también del estudio de arquitectos Crystalzoo. Con estos galardones, La Nucía se confirma como "un referente mundial de la arquitectura sostenible", según el Ayuntamiento.

En la categoría de Institutional - Government & Municipal Buildings de los premios Architizer (Architizer A+Awards) el Laboratorio de Empresas de La Nucía compitió con otras cuatro obras situadas en Canadá (Reception Pavilion of Québec's National Assembly, de Provencher_Roy), Estados Unidos (Rescue Company 2, de Studio Gang), Suecia (Kristallen - Kiruna City Hall, de Henning Larsen Architects) y Francia (Woody, de Atelier du Pont). El jurado de los premios está formado por reconocidos profesionales de la arquitectura como (Steven Hall, Sou Fujimoto, Winy Maas y Michel Rojkind), la fotografía (Iwan Baan), la comunicación y la cultura (comisarios del MOMA, críticos de Tashen, The Wall Street Journal y The New York Times, entre otros), o la tecnología y la innovación (con empresas como Microsoft y Kickstarter). También los usuarios y amantes de la arquitectura de todo el mundo que han participado en el proceso de votación online abierto se han decantado por el edificio alicantino.

"Obtener este premio es un espaldarazo para un nuevo modelo de arquitectura que se está desarrollando en la Comunidad Valenciana: más sostenible y optimista, alejado de grandes presupuestos. El proyecto es una respuesta a "la demanda de nuevos espacios públicos de interacción social para acercar los servicios locales a sus ciudadanos. La actuación se concreta en un edificio que da respuesta a su entorno y que huye de la caracterización de la arquitectura oficial de rudo lenguaje, buscando una lectura política más amable como espacio de confluencia social" comentó Jose Luis Campos, arquitecto de Crystalzoo.

"Es la segunda vez que el porta del Arquitectura Architizer reconoce a un edificio de La Nucía con un galardón de esta categoría. En esta ocasión "los oscars de la Arquitectura" tanto en la votación del prestigioso jurado compuesto por grandes profesionales como la votación del público han conseguido que el Lab-Nucia obtenga este galardón al Mejor Edificio Público del Año. Nuestra apuesta por la arquitectura y construir edificios singulares y con una arquitectura moderna ha sido ganadora de nuevo y tanto el Lab_Nucia como la Extensión Administrativa de Bello Horizonte son ya un referente arquitectónico mundial" comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

El Lab_Nucia es un espacio municipal y colaborativo destinado a los emprendedores que se inspira en conceptos como el origami o los comecocos infantiles. Entró en funcionamiento hace un año y fue una obra municipal, financiada por la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de La Nucía, con el objetivo de dinamizar la economía local y retener y atraer el talento. El Ayuntamiento cede las instalaciones gratuitamente durante dos años a los emprendedores, start ups y graduados universitarios, que estén comenzando su proyecto empresarial.

El Lab_Nucia ha sido seleccionada por la revista de arquitectura AITIM como una de las mejores obras nacionales del año.

Los edificios públicos de La Nucía con un diseño arquitectónico singular, práctico e innovador y muchas veces premiados, como: Seu Universitaria y plaça de la Seu, CEM Captivador, Auditori, Ludoteca, Centro Tercera Edad "La Casilla", Centro de Día, Centro Social El Tossal, Lab_Nucia, Extensión Administrativa etc€ están convirtiendo al municipio en un referente dentro del "turismo arquitectónico moderno", tanto para estudiantes como para profesionales del área.