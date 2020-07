Así se encuentra actualmente el aforo en la playa de Levante de Benidorm

El acceso a la playa de Levante de Benidorm estrenó la pasada semana el sistema de reserva de cita previa con las quejas de los usuarios. Actualmente, a las 10.30 de la mañana del 20 de julio, el aforo de la playa está completo para la jornada de hoy, según la web destinada para la reserva de plaza Benidorm Beach Safety.

Las plazas para el uso de la playa el día completo mañana 21 de julio, también se encuentran totalmente reservadas. Sin embargo, todavía queda capacidad en los turnos de mañana o tarde. En concreto, quedan libres 5 parcelas (menos de un 1% del aforo) para el turno de mañana. Y 10 parcelas para el turno de tarde (un 1% de la capacidad total). Aunque recordamos que estos datos han sido consultados a las 13.30 de la mañana de hoy, 20 de julio, y podrían variar a lo largo del día.

¿Cómo consigo mi reserva?



La reserva de parcela se puede realizar de forma presencial en los puntos físicos de: Av. Ametlla de Mar, Biblioplaya y plaza del Torrejo. Y a través de internet en el portal www.benidormbeachsafety.es. Los pasos para realizar la reserva son los siguientes:



Entra en la web y pulsa el botón RESERVA TU ESPACIO. Elige una fecha y un turno con disponibilidad en la playa que prefieras. Entra en el sistema de colas. Elige sector y parcela entre las disponibles. Rellena los datos del titular de la reserva y asistentes. Recibirás un email con un enlace para descargar tu entrada o Passbook. Acude al punto de validación y presenta tu entrada. Accede a tu parcela en la playa y disfruta.

Este sistema de reserva no es necesario ni en las playas de Mal Pas ni Poniente porque el flujo de demanda no requiere de este sistema de control. Tampoco es necesario reservar para pasear si no se piensa permanecer en el arenal.