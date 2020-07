Benidorm adelanta a las 9h las reservas en la playa de Levante

Los visitantes de la playa de Levante de Benidorm podrán hacer la reserva de parcela a partir de las 9 horas para el día siguiente y no alrededor del mediodía como hasta la fecha. El adelanto de la reserva, que será tanto por vía online como en los puntos físicos, se toma tras las sugerencias de vecinos y visitantes al Ayuntamiento, y el cambio de hora se implementará a partir de mañana, lunes 20 de julio.

Por tanto, los usuarios de las playas tendrán más margen para efectuar su reserva desde la plataforma digital (benidormbeachsafety.es) así como en los tres puntos físicos que hay habilitado en el edificio El Torrejó, en el paseo marítimo a la altura de la Avenida de Europa y en el Rincón de Loix. Además, en cualquier momento en el que estén operativos estos puntos se podrán efectuar las reservas donde los usuarios pueden elegir zona, parcela y horario, que puede ser de jornada completa o bien parcial de mañana desde las 9 hasta las 15h o desde las 15 hasta las 21h.

Tal y como recuerda la edil de Playas, Mónica Gómez, este sistema de reserva no es necesario ni en las playas de Mal ni Poniente porque el flujo de demanda no requiere de este sistema de control. Tampoco es necesario reservar para pasear si no se piensa permanecer en el arenal.