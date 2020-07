El PP de La Vila Joiosa, en contra del cambio de nombre de la calle Juan Carlos I

El PP de La Vila Joiosa ha reaccionado a la propuesta del gobierno de PSOE, Compromís y Gent per La Vila de quitar el nombre de una de las calles que lleva el de Juan Carlos I. Los populares están en contra y además han acusado a las tres formaciones de actuar "sin respetar la presunción de inocencia.

"El 'Pacte de la Barbera' sigue permaneciendo unido gracias al 'hoy por ti, mañana por mi' y al 'favor, con favor se paga'". Así han comenzado su comunicado en el que explican que "si hace escasamente 2 semanas Compromís tenía que justificar a sus simpatizantes y afiliados el sí a la construcción del campo de golf porque al socio de gobierno 'Repeló' le interesaba, en esta ocasión es Gent per la Vila quien devuelve el favor y vota sí a eliminar el nombre del monarca emérito del callejero vilero".

Compromís registró en mayo una iniciativa para eliminar el nombre de la calle Juan Carlos I por el de Isabel Clara Simó, pero la propuesta fue retirada por la formación "sin explicar motivo alguno". Los populares indicaron que "ha sido en el mes de julio cuando ya han encontrado la excusa perfecta para justificar el cambio de nombre". Un acuerdo de pleno del año 1932 por el que se otorgaba el nombre de la calle a Pedro Esquerdo, "que no Pere, y que ha servido a la sazón como subterfugio de Compromís a su verdadero propósito, que no es más que eliminar el nombre de Juan Carlos I usando la figura de Esquerdo".

Mientras el PSOE "se pone de perfil en estas cuestiones y solamente se preocupa de que no se les desmadre el gallinero, Pedro Alemany, de Gent per la Vila, es perfectamente conocedor que Compromís tuvo que hacer de tripas corazón respecto del campo de golf y esta vez debe ser él quien también se ponga de perfil, aunque hace una semana presumiera de foto dándole la mano al entonces Príncipe Felipe y hoy Rey Felipe VI", añadieron los populares.

El PP de La Vila indicó que "a los vecinos que tienen su residencia en esta calle no se les ha preguntado si es lo que quieren, como tampoco al resto de los vileros y nadie les ha informado que, con el cambio de nombre caprichoso, los residentes van a tener que hacer gestiones para cambiar sus documentos como el DNI porque la Calle Juan Carlos I ya no existirá".

Con todo, lo que consideran "grave" es la "falta de veracidad y las incorrecciones que el Ayuntamiento de Villajoyosa publica continuamente en sus notas de prensa para camuflar ante la ciudadanía los verdaderos motivos que mueven a cada movimiento político del 'Pacte de la Barbera', representado por Andreu y dirigido por Repeló y Josep Castiñeira".

El Ayuntamiento hizo público un comunicado donde "se vierten una serie de acusaciones delictuales firmes contra el Rey Juan Carlos I, acusaciones no demostradas en sede judicial y que contravienen el principio de presunción de inocencia", según el PP. Además, la falta de "diligencia por parte del servicio de prensa del Ayuntamiento es palpable, pues la figura del Rey no es ningún cargo, sino un título real como titular de la Corona de España y el gobierno local no devuelve el nombre original de la calle tal y como afirman, porque el acuerdo de pleno del año 1932 nunca se ejecutó y, por tanto, nunca ha existido una calle llamada Pedro Esquerdo", añadieron.

Desde el PP "nos preguntamos si esto es lo que realmente al ciudadano le preocupa, si es lo que reclama y si soluciona los verdaderos problemas de la ciudad". Así terminaron afirmando que "Josep Castiñeira y Compromís ponen más empeño en eliminar el nombre del monarca porque a ellos les molesta que en centrarse en sus competencias y ayudar a los comercios a salir de esta crisis. Es insultante cómo tratan a los ciudadanos y cómo usan su ideología para arrasar con todo".