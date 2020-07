Benidorm incorpora un cañón nebulizador para desinfectar las calles de forma rápida

Benidorm ha incorporado a su servicio de limpieza viaria un cañón nebulizador para desinfectar las calles y espacios públicos de forma rápida y eficaz. El edil de Limpieza Viaria, José Ramón González de Zárate, ha señalado que "el de Benidorm es uno de los tres únicos cañones nebulizadores en uso en España, muy similar al que ha estado empleando la Unidad Militar de Emergencias (UME) durante el estado de alarma para desinfectar instalaciones y espacios públicos".

De Zárate ha indicado que "esta maquinaria nos permite desinfectar una mayor superficie en un menor tiempo, ya que el caudal alcanza un radio de 40 metros". "Por tanto –ha agregado- gracias a este cañón nebulizador ganamos eficacia a la hora de seguir manteniendo nuestra ciudad desinfectada y, en consecuencia, segura".

En este punto, ha recordado que "buscando siempre tener una ciudad segura" desde que se decretó el estado de alarma, el Servicio Municipal de Limpieza ha actuado a diario en tres líneas: desinfección de vía pública, incidiendo en instalaciones esenciales como centros de salud y accesos a supermercados o farmacias; desinfección de accesos y zonas de paso de las comunidades de propietarios; y desinfección de fachadas y terrazas de comercios y establecimientos de restauración.

El cañón nebulizador recién incorporada y funcionamiento tiene una capacidad de 2.000 litros por servicio y una autonomía de 3 horas. Según ha explicado el concejal, "el nebulizador va a estar operativo en los servicios de mañana, tarde y noche", por lo que a diario se empleará durante 9 horas. La mezcla desinfectante que se pulveriza tiene una proporción mínima de un producto bactericida y fungicida que no es corrosivo, no es tóxico y no mancha; e incorpora también una porción de ambientador, de tal modo que al tiempo que desinfectamos estamos olorizando.

El responsable de Limpieza Viaria ha adelantado que "vamos a utilizar este cañón nebulizador en las tareas de desinfección de todos los barrios". En las calles más estrechas en las que, por cuestiones de espacio, no pueda acceder el camión que transporta el cañón "emplearemos una 'hidro' o una baldeadora más pequeña para completar así la desinfección de toda la ciudad". Este nuevo servicio refuerza las tareas diarias de limpieza y baldeo de las calles de Benidorm.