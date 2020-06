Altea da a conocer a los vencedores de los IV Premis de Literatura i Investigació

La cuarta edición de los Premis Altea de Literatura e Investigació ya tienen vencedores. Este viernes se dieron a conocer los ganadores de las tres modalidades de dichos premios en un sencillo acto celebrado en la Casa de Cultura de Altea bajo la presidencia del alcalde del municipio, Jaume Llinares, y con la presencia de la concejala de Cultura, Aurora Serrat, el Presidente de Caixaltea, José Miguel Cortés, y el director de la Càtedra Enric Valor de la Universidad de Alicante, Joan Borja.

El Estado de Alarma a causa del COVID-19 impidió que el pasado 4 de abril se celebrase en el Palau Altea la Gala de los Premis, acontecimiento que ameniza siempre la Orquestra Blava, y al que habitualmente asisten cada año cerca de 250 personas y personajes del mundo cultural valenciano. La excepcionalidad de la situación actual provocada por el coronavirus llevó a retrasar la deliberación del jurado y posponer hasta el próximo otoño la Gala-Cena de entrega de galardones, junto a la presentación de los libros premiados que ya se habrán editado. Así, en el acto celebrado el viernes se anunció que el "Premi Carmelina Sánchez-Cutillas de Novel.la i Prosa Creativa", dotado con 5.000 euros se le concedía a Ferran Garcia-Oliver por su obra "La bèstia en qué cavalquem". El "Premi Altea de Literatura Infantil i Juvenil" y sus 4.000 euros en metálico fueron para Josep Escarré i Reig por su obra "No podria ser més feliç". Y el "Premi Francesc Martínez i Martínez d'Assaig i Investigació", dotado con 3.000 euros, se le otorgó a Antonio Belda Antolí por su obra "De la mar a la terra".

Ciento veinte obras presentadas

A los IV Premis Altea de Literatura i Investigació se presentaron 120 obras divididas en once originales para el Premi d'Assaig i Investigació Francesc Martínez i Martínez, cincuenta y cuatro para el Premi Altea de Literatura Infantil i Juvenil, y cincuenta y cinco para el Premi Carmelina Sánchez-Cutillas de Novel·la i Prosa Creativa. Los jurados de cada modalidad seleccionaron tres obras en cada categoría que optarían al premio final. Tras la resolución de los premios dada a conocer en la Casa de Cultura de Altea, con las obras y autores ganadores de cada categoría, el impulsor de estos premios literarios, Joan Borja, destacó que "la parálisis que ha sufrido la vida en los últimos meses no ha afectado a la creatividad humana ni a la literaria". Borja habló del "récord absoluto de participación en esta edición de 2020 con la presentación de 120 originales", y tuvo palabras de agradecimiento "para las instituciones que hacen posible la celebración de Premis Altea de Litetatura i Investigació como son la Fundación Caixaltea, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Càtedra Enric Valor de la Universidad de Alicante, Aila Edicions, el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert y el Ayuntamiento de Altea".

La edil de Cultura, Aurora Serrat, indicó que "a pesar de no encontrarnos en las circunstancias que nos gustaría a todos, hoy es un día de Fiesta de la Literatura, del Conocimiento y del Arte de las palabras con este anuncio de los ganadores de Premis Altea 2020". Serrat recordó, igualmente, la figura del pintor Batiste San Rok (Altea, 1937-2016), a quien los Premis Altea le homenajeaban concediéndole a título póstumo el Premi Estela d'Honor

El presidente de la Fundación Caixaltea, José Miguel Cortés, mostró su satisfacción en nombre de la entidad que representa afirmando que "Caixaltea está orgullosa de poder participar en un evento que potencia nuestra lengua".

Por su parte, el alcalde Jaume Llinares afirmó que los Premis Altea "son uno de los proyectos culturales de los últimos años más destacado de entre toda la amplia oferta cultural del municipio". El edil indicó que "a pesar de ser unos premios jóvenes en el tiempo con cuatro años de vida, ya despiertan gran interés entre la gente vinculada a la cultura que solicita asistir a la Gala de entrega de los Premis Altea". En este sentido, Llinares indicó que "como ha anunciado la edil de Cultura, se está preparando para ser celebrada la gala en otoño, si las circunstancias lo permiten, con el deseo de que sea un acto bonito, completo y equilibrado".

Los ganadores y sus obras

Josep Escarré Reig ganador con su obra "No podría ser més feliç" del "Premi de Literatura Infantil y Juvenil", valorado en 4.000€ y el trofeo Aila realizado en los talleres de la Facultad de Bellas Artes de Altea, nació en Valls (Tarragona) pero vive en el Vallés Oriental desde hace más de treinta años. Es licenciado en Ciencias de la Información, además de traductor y escritor. La obra premiada está protagonizada por Marc, un adolescente de dieciséis años que, como tantos otros, tiene una familia que le quiere mucho, amigos, novia, etc. Le gusta ir al instituto y la literatura de ciencia ficción, pero su vida se trastoca cuando sus padres deciden divorciarse tras 20 años de matrimonio. Este descalabro para el protagonista se multiplica por un mutismo que Marc no entiende y que sus padres se empeñan en mantener, sin aclarar el motivo que les ha llevado a tomar una decisión tan drástica. Tras ser escuchado por Celia, una amiga de su madre, por sus amigos y, sobre todo, por Emma, ??su profesora de filosofía, con quien tiene mucha confianza, Marc intentará averiguar por qué su madre, pero sobre todo su padre, que prácticamente ha desaparecido de su vida, son incapaces de explicar por qué han decidido poner punto y final a su historia.

Antonio Belda Antolí, autor de la obra "De la mar a la Terra", es el ganador del "Premi Francesc Martínez i Martínez d'Assaig i Investigació", valorado en 3.000 euros y con el trofeo "Penell" de Serafín Cortés. El escritor es un biólogo alcoyano nacido en 1981 y está licenciado en la especialidad de Biología Ambiental por la Universidad de Alicante. "De la mar a la terra" es un trabajo de investigación etnológica que nace como un reto personal del autor para recopilar la información que, sobre hongos, fauna y flora, se encuentra en la memoria, las costumbres y los saberes de los habitantes de Altea y la Marina Baixa: un territorio encantador que plantó la semilla de la curiosidad y del afecto desde que el autor visitara estas tierras por primera vez. Se trata por lo tanto, de un conocimiento basado en sus vivencias, sobre todo durante el tiempo en el que residió en Altea, donde se aproximó a su gente y su cultura.

Con la inestimable y altruista colaboración por parte de amigos y conocidos, en "De la mar a la terra" se desarrolla una aproximación a los diferentes usos que han tenido los animales, las plantas y los hongos que están presentes en el término de Altea, poniendo de relieve su elevado valor cultural.

Finalmente, Ferran Garcia-Oliver y su novela "La bèstia en qué Cavalquem" han merecido el "Premi Carmelina Sánchez Cutillas de novel.la i prosa creativa", valorado en 5.000 euros financiados por la Fundación Caixaltea. Además de la cuantía económica del premio, el ganador recibirá el trofeo "La mà el Sol", de José Díaz Azorín.

Garcia-Oliver es escritor e historiador. Catedrático de historia medieval de la Universitat de València, ha escrito numerosos artículos y libros de investigación. La obra ganadora, "La bèstia en què cavalquem", es un dietario escrito entre febrero de 2017 y febrero de 2018. Según el autor, el título "proviene de uno de los sermones de San Vicente Ferrer. El dominico, para expresar la rapidez y la fugacidad del tiempo, acudió a la imagen, en efecto, de un animal sobre el que montamos a lo largo de nuestra vida: 'E la bèstia en què cavalcam és lo temps, que corre ab quatre rodes', dice. Lo cual viene a significar: 'Y la bestia en la que cabalgamos es el tiempo, que corre con cuatro ruedas'. Las cuatro ruedas significan las cuatro estaciones". En este dietario Ferran Garcia-Oliver va anotando, uno tras otro, pero sin fechas explícitas, los hechos que, a su juicio, tienen relevancia para explicarse a sí mismo y el mundo que le rodea. Combina experiencias íntimas con reflexiones sobre asuntos éticos, morales o políticos que nos conciernen como personas, ante unas circunstancias a menudo hostiles. Esto no excluye, sin embargo, una cierta ironía y dosis de buen humor.

El jurado de los Premis Altea



El jurado de los IV Premis Altea de Literatura e Investigació ha estado compuesto, en el caso del "Premi de Literatura Infantil y Juvenil", por el autor ganador del año pasado, Vicent Borràs; la académica Inmaculada Cerdá y Ana Esten, de la Universidad de Alicante.

El Jurado del "Premi Francesc Martínez i Martínez" ha sido Cristina Fuster, ganadora del pasado año; Emili Casanova, académico de la Acadèmia Valenciana de la Llengua; y Cristina Llorenç, designada por el Instituto Juan Gil Albert.

Y el jurado del "Premi Carmelina Sánchez-Cutilla" ha estado integrado por el académico Josep Palomero; el ganador del premio del pasado año, Antoni Bonet; y Mª Àngels Frances por parte de la Universidad de Alicante y Comisaria Externa del Any Carmelina Sánchez-Cutillas.