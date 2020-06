Finestrat abrirá su playa el próximo lunes 15 de junio con la aplicación de su Plan de Contingencia

El alcalde de Finestrat, Juan Francisco Pérez, ha anunciado que la playa de la Cala de Finestrat abre al público el próximo lunes, 15 de junio. Para supervisar la aplicación de las medidas del Plan de Contingencia establecidas desde el consistorio esta mañana la primera autoridad local visitó la Cala junto a miembros del gobierno local, Policía Local y técnicos municipales de Playa y Medio Ambiente.

En esta visita de inspección el alcalde anunció que el Ayuntamiento ha decidido abrir la playa para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de la playa siguiendo las medidas establecidas desde el Plan de Contingencia que han elaborado siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias y los organismos de Turismo. "Es cierto que vamos a abrir aunque lo vamos a hacer con unas medidas de seguridad bastante restrictivas, sobre todo al principio. Habrá un único punto de acceso de entrada y salida para disponer de un control exacto del aforo que será de 1.000 personas. También marcaremos la línea en la orilla para evitar que nadie se establezca allí y de esta manera delimitar el paseo y la entrada al mar". Las medidas estarán debidamente señalizadas y apoyadas con la presencia de los agentes de la Policía Local y un servicio privado de vigilancia contratado para desempeñar la función de informar a los usuarios sobre la obligación de cumplir las medidas como mantener las distancias de seguridad. El servicio de socorrismo también estará activo a partir del lunes, día 15, "con 4 socorristas que estarán pendientes única y exclusivamente de la seguridad y asistencia de los bañistas en el mar y no de otras medidas como el distanciamiento social. Por tanto, en total estamos hablando de más de 10 personas pendientes de la seguridad de las personas en la playa".

El horario establecido para esta segunda quincena de junio será de 9.00 a 21:00 horas "y para la Noche de San Juan, el día 23 de junio, habrá un horario especial porque la playa se cerrará a las 18:00 horas. Esto lo hacemos para evitar masificaciones en una fiesta muy tradicional que ya anunciamos en su día que se suspendía este año por seguridad ante la pandemia de la COVID-19".



Distinguida con la Bandera Azul

El alcalde puso en valor que la Cala de Finestrat haya sido reconocida con la Bandera Azul, tal como se anunció ayer. En este sentido señaló que "hemos querido hacer las cosas bien. Y gracias a hacer las cosas bien hoy tenemos la satisfacción de haber obtenido, un año más, la Bandera Azul. Este galardón distingue a nuestra pequeña playa, una de las más visitadas de la Costa Blanca, por cumplir los criterios de gestión y educación ambiental, seguridad, equipamiento, legalidad, calidad costera y calidad del agua. Por eso, para nosotros es muy importante que no haya masificaciones. En definitiva, no se trata de sancionar. Se trata de garantizar que no haya más brotes de COVID-19 en nuestra localidad".

En materia de servicios la playa también será accesible para personas con movilidad reducida que dispondrá de asistencia para acceder al mar a partir del lunes. Día 15. Y en materia de tecnología la Cala de Finestrat dispone de Red Wifi gratuita para todos los visitantes "una herramienta que nos permitirá el control del número de usuarios que se conectan a Internet desde nuestra playa."

El Plan de Contingencia también establece el cribado de la arena antes y después de cada jornada y la limpieza y desinfección de las instalaciones de más contacto varias veces al día.