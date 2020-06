Benidorm ha incorporado a 36 agentes interinos de Policía Local durante el estado de alarma

El Ayuntamiento de Benidorm ha incorporado con cargo a su bolsa a 36 agentes interinos de Policía Local durante el estado de alarma. Además, Varios municipios de la provincia de Alicante han recurrido a las bolsas de trabajo del Ayuntamiento de Benidorm para cubrir vacantes y necesidades urgentes en sus plantillas durante este tiempo.

Así lo ha hecho público el gobierno local del PP tras reprocharle el grupo municipal Ciudadanos (Cs) que el Consistorio haya "tirado de la bolsa de empleo de La Vila para cubrir plazas de trabajadores sociales".

La concejal de Ciudadanos Ana Pérez ha explicado que "no sólo han demostrado su nula capacidad de contratar policías, con convocatorias anuladas por presuntas irregularidades, es que tampoco han tenido la más mínima previsión en sacar de manera eficiente convocatorias para que podamos ofertar plazas propias para Bienestar Social".

La concejal ha recordado que "hace años existía una bolsa de trabajadores sociales en Benidorm, que no sabemos si está agotada o no, porque al preguntar en comisiones por este asunto nos han respondido con vaguedades, diciendo que es práctica habitual que se contrate personal de bolsas de empleo de ayuntamientos vecinos, algo que no debe de ser tan habitual cuando tenemos falta de policías y no tiramos de las bolsas activas de otros municipios".

La concejala de Recursos Humano, Ángela Zaragozí (PP), ha explicado que varios municipios de la provincia de Alicante han recurrido a las bolsas de trabajo del Ayuntamiento de Benidorm para cubrir vacantes y necesidades urgentes en sus plantillas; una colaboración que permite agilizar estas contrataciones ante la situación excepcional derivada de la crisis sanitaria de la Covid-19, para explicar los hechos que criticó Cs.

La edil de Gobierno ha detallado que "previamente al estado de alarma y también durante el mismo hemos firmado convenios para este fin con tres Ayuntamientos, con dos de ellos para poner a su disposición nuestra bolsa de trabajo de administrativos para Bienestar Social y de Policía Local". Además se recibieron solicitudes de otros municipios que finalmente no se han materializado.

También el Ayuntamiento de Benidorm ha recurrido a su propia bolsa para incorporar a 36 agentes interinos de Policía Local. Estas incorporaciones "se han hecho en tres tandas de 12 agentes cada una, entre finales de marzo y finales de abril", y los agentes prestarán servicio hasta la cobertura definitiva de estas plazas o en su defecto como límite máximo hasta el 31 de diciembre de 2021. Para la contratación de los interinos se había solicitado anteriormente autorización al IVASPE.

La responsable de Recursos Humanos ha explicado que "el tercer convenio se firmó con el Ayuntamiento de Villajoyosa, en este caso para disponer nosotros de su bolsa de trabajadores sociales para poder cubrir de forma urgente una baja médica en nuestra plantilla". Zaragozí ha señalado que el Ayuntamiento inició los trámites para generar su propia bolsa para Trabajo Social, "de hecho las bases están aprobadas en Junta de Personal y sólo están pendientes de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para comenzar el proceso selectivo". No obstante, "en un momento como el actual, los Servicios Sociales municipales requieren de todo el personal y los recursos necesarios para poder atender a la ciudadanía que está viviendo situaciones complicadas como consecuencia de la crisis sanitaria y social provocada por el coronavirus, y por eso hemos recurrido a esta fórmula para cubrir la vacante de la forma más ágil posible; una fórmula colaborativa entre administraciones locales que está permitiendo a los Ayuntamientos ayudarnos unos a otros para atender las necesidades más urgentes".