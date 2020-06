El PSOE acusa al gobierno de "oscurantismo" con el plan de playas de Benidorm

El PP defiende que los técnicos siguen trabajando en el documento que garantizará la vuelta a los arenales con todas las medidas de seguridad

Un conocido portal de empleo recogía hace dos días una oferta de trabajo para contratar a 50 controladores/auxiliares de playas para Benidorm. En solo un día, ya había cubierto el cupo y no recogía solicitudes. Y esa oferta de trabajo es la que ha llamado la atención al PSOE de la ciudad y la que le ha llevado a acusar el PP de "oscurantismo" en todo lo relacionado con el plan de reapertura de las playas del municipio. Una acusación de la que el PP se ha defendido alegando que se sigue trabajando en el plan y que el Ayuntamiento no ha lanzado ninguna oferta ni contratación.

El portavoz socialista, Rubén Martínez, ha criticado que el equipo de Gobierno sigue sin informar a los grupos de la oposición del plan y de los protocolos que se están diseñando para la reapertura de las playas de Benidorm. Además les ha reprochado que se tengan que enterar por una página web de empleo, y no por el gobierno, de que "el control de acceso de las playas lo va a gestionar una empresa privada".

Y es que, tal y como ha explicado Martínez, hace dos días un conocido portal de empleo publicó una oferta en la que una empresa seleccionaba a 50 informadores y controladores de acceso para las playas de la ciudad para los meses de verano a jornada completa.

En este sentido, el portavoz socialista ha lamentado desconocer cuales son las intenciones reales del gobierno del PP para gestionar y controlar el aforo de las playas. "El alcalde no nos ha informado de nada hasta el momento. No sabemos cuál es la estrategia del gobierno en este tema, ni si este servicio lo va a contratar la administración o una concesionaria, ni tampoco cuánto va a costar", ha expuesto.

Igualmente, ha censurado que no disponen de ninguna información referente a quién está desarrollando el protocolo de playas, cómo y cuándo se encargó este trabajo, y cuánto va a costar. "Lo único que tenemos claro es que los técnicos municipales no se están encargando de elaborar este protocolo. No entendemos las razones de tanto oscurantismo en materia de contratación para la apertura de las playas por parte del equipo de Gobierno, cuando en esta cuestión debería de haber un consenso absoluto", ha afirmado.

Con todo, Martínez ha señalado que "estos hechos demuestran, una vez más, que el Ayuntamiento está absolutamente perdido, que le ha fallado su planificación, y que no ha hecho los deberes". "Primero nos encontramos con el baile de fechas para la reapertura, ahora con que una empresa está buscando controladores de acceso para las playas, y todo sin ni siquiera informar previamente a los grupos de la oposición. En teoría estamos a una semana de la reapertura de nuestras playas y el gobierno del PP no sabe cómo lo va a hacer", ha indicado.

El portavoz socialista ha remarcado que el gobierno local debería de haber preparado "mucho antes" ese "famoso" plan de gestión del arenal y de las aguas de baño para tener ya las playas abiertas y testar, con un menor número de personas, todos los sistemas y protocolos diseñados en materia de limpieza, control de aforos, flujos y direcciones, para "detectar fallos y proponer soluciones antes de que lleguen los turistas y no tengamos tiempo de reacción".

El gobierno del PP, sin embargo, afirma que "estamos trabajando desde el primer momento" en ese plan de playas y que se están siguiendo las indicaciones tanto del Ministerio de Sanidad como las recomendaciones que Turisme Comunitat Valenciana ha hecho. La concejala de Playas, Mónica Gómez, explicó que se está trabajando desde varias concejalías implicadas y con la colaboración de Visit Benidorm en ese protocolo que permitirá "reabrir las playas con todas las medidas de seguridad".

La edil reiteró al PSOE que, cuando esté listo, "los primeros que conocerán ese plan serán los grupos políticos" y negó que los técnicos municipales no estén trabajando den el documento, como ha indicado el portavoz socialista.

En cuanto a la oferta en un conocido portal de trabajo, la concejala del área indicó que "el Ayuntamiento no ha lanzado ninguna oferta ni contratación de ningún personal" por lo que podría haber sido la empresa que aparece en la oferta la que lo habría hecho por ella misma. Sí reconoció que el Ayuntamiento tendrá que "ajustarse a unas normas para las que serán necesarias las nuevas tecnologías y también medios humanos".

Gómez apuntó que "parece lógica esa iniciativa" y que "con las diferentes fases se han anunciado son muchas las empresas que quieren pujar por gestionar recursos en Benidorm". En este sentido la concejal destacó que hay normativa sobre control de accesos, aforos y mantenimiento de distancias físicas y actuaciones en playas que muchas empresas estarán valorando para ofrecer sus servicios. Y al mismo tiempo, zanjó la cuestión: "El Ayuntamiento no tiene nada que ver en esas ofertas, no las ha coordinado ni ha contratado personal".