¿A qué playas de la Marina Baixa puedes ir y a cuáles no a partir del lunes?

El avance a la fase 2 de la desescalada a partir de este lunes traerá consigo una de las actividades que los habitantes de la comarca de la Marina Baixa esperan como agua de mayo: la apertura de las playas para tomar un baño, pasear o simplemente jugar en la arena. No obstante, esta posibilidad no se dará en todos los municipios por igual, dado que los ayuntamientos son quienes tienen potestad y la decisión última de abrir o no sus playas, en función de sus posibilidades de cumplir con todas las medidas obligadas por la "nueva normalidad" para combatir el coronavirus.

En el caso de Benidorm, l'Alfàs del Pi y de Finestrat, los arenales permanecerán cerrados. Así lo han confirmado este viernes los alcaldes de estos municipios, en una decisión que no ha sentado del todo bien a muchos vecinos, al considerar que ahora sería el momento propicio para poder acudir "algo más tranquilos" a la costa, antes de que la población de la comarca se multiplique con la llegada de turistas en las siguientes fases.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha asegurado que las playas de la ciudad no abrirán, al menos, hasta el 15 de junio, cuando se podría producir el paso a la fase 3. Pérez ha justificado la decisión de mantener la primera línea cerrada en la voluntad del gobierno local, del PP, de reabrir únicamente cuando "se puedan garantizar todos los parámetros de seguridad sanitaria para los usuarios y trabajadores".

Como ya ha avanzado este mediodía este diario, el alcalde de Benidorm ha anunciado que las playas van a tener un horario de mañana y tarde para así "poder duplicar la capacidad de recepción de usuarios", ya que los aforos "se van a tener que reducir prácticamente por encima del 50%". A falta de delimitar la hora de inicio y finalización de cada turno, el alcalde ha indicado que "a mediodía habrá un vaciado de la playa" para realizar labores de limpieza y de tratamientos sanitarios y de desinfección de los elementos comunes y el mobiliario, mientras que de noche las playas permanecerán cerradas.

Asimismo, ha adelantado que "habrá un control de aforos" y "flujos" de usuarios, y que se trabaja para que en la zona de arena se garantice "la distancia de 2 metros".



Finestrat

En Finestrat, el alcalde Juan Francisco Pérez ha indicado que la playa de la Cala tampoco reabrirá hasta que el Ayuntamiento disponga del Plan de Contingencia correspondiente, por lo que no ha avanzado ninguna fecha concreta: "En el plazo de una semana vamos a intentar disponer de este plan, que realizaremos con el apoyo del Patronato de Turismo de la Costa Blanca, para poder abrir las playas con todas las garantías", se ha limitado a indicar.

El alcalde y también titular del área de Turismo ha pedido paciencia a la ciudadanía "porque el mismo día que nos dicen que pasamos a Fase 2 nos dicen las condiciones que debemos ir cumpliendo. Por tanto, los ayuntamientos apenas tenemos margen de maniobra para llevarlas a la práctica. Una vez más nos dejan solos para tomar decisiones y adaptarnos a las nuevas necesidades que van surgiendo".



L'Alfàs del Pi

Por lo que respecta a la playa de l'Albir, el Ayuntamiento de l'Alfàs ha pospuesto hasta el 10 de junio la apertura de este espacio. El edil del área, Luis Morant, ha explicado que la zona de playa se acotará y quedará fraccionada en cuatro áreas diferenciadas para el acceso de público. El mismo estará controlado por personal de seguridad, una figura nueva que se incorpora a la playa, para encargarse de vigilar la entrada y mantener el aforo y distanciamiento permitido.

Igualmente, Morant ha explicado que se reforzará la vigilancia policial en primera línea de la playa, se incorporará el uso de la megafonía como canal de comunicación directo con los bañistas, se intensifica la vigilancia marítima de todo el litoral, aunque todo ello, a partir del 10 de junio. Asimismo, se redoblará el protocolo de limpieza y desinfección de todo el Paseo de las Estrellas, especialmente de aseos, bancos y mobiliario urbano próximo a la playa.

Sobre el fraccionamiento de la playa por zonas, dos áreas van a estar controladas exclusivamente por la mercantil de Pedro Muñoz, concesionaria del servicio de hamacas, sombrillas y accesorios náuticos, como patines y kayaks, con una capacidad para 300 personas. Una zona a la que no podrán acceder quienes no vayan a utilizar alguno de estos elementos, ya que el protocolo sanitario y de seguridad es muy estricto, y obliga a tomar medidas de control específico. Las otras dos áreas serán destinadas a todos los bañistas, que podrán llevar a la playa toallas, sombrillas o sillas, siempre guardando eso sí el mismo distanciamiento social recomendado por Sanidad.



Las playas que sí que abrirán

En La Vila Joiosa, abrirán todas las playas excepto la playa Bol Nou, que permanecerá cerrada por seguridad a causa de los desprendimientos y destrozos ocasionados por la pasada borrasca Gloria.

Así pues, para el resto de arenales vileros se adoptarán las nuevas medidas que garanticen la seguridad y distanciamiento. Ahora bien, el servicio de salvamento y socorrismo no estará inicialmente disponible hasta el día 6 de junio en la Playa Centro y a partir del día 15 de junio en las playas Paradís, Varadero y La Caleta. No se podrá hacer uso de las zonas deportivas y de ocio infantil y tan solo estarán disponibles los lavapiés de las zonas habilitadas para la salida de las playas. Asimismo, el personal de mantenimiento efectuará varias desinfecciones diarias de manera regular de todo el mobiliario, como barandillas, pasarelas y lavapiés, durante los turnos de mañana y tarde.

Se establece provisionalmente un horario de acceso similar al permiso de paseos y actividad deportiva para la fase 0 y 1, por el que la playa estará abierta para actividad deportiva de 7 a 10 horas y de 21 a 22 horas. De 10 a 21 horas estará abierta al resto de usuarios para la estancia en la zona de arena y baño.

Los siete accesos a la Playa Centro de la Vila serán redireccionados, diferenciando las rampas de la derecha para entrada a la playa y las de la izquierda para salida, evitando cruces y encuentros de personas en los accesos.

El alcalde vilero, Andreu Verdú, ha indicado que la Policía Local reforzará su presencia en las playas. Igualmente, el control de aforo y distancias de las playas será reforzado con controles a pie desde la arena por personal de la concejalía de Turismo y con la unidad de dron de la Policía Local, que vigilará desde el aire cualquier incidencia que pueda darse en los arenales. Los agentes de Policía Local velarán por que se cumplan estas recomendaciones e informarán a las personas usuarias de las playas antes cualquier duda respecto a la nueva normativa.

Por su parte, el Ayuntamiento de Altea también reabrirá a partir del lunes las playas, aunque sin servicio de socorrismo, que no comenzará hasta el 15 de junio. El edil del área, Diego Zaragozí, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que respeten las distancias de seguridad como dictan todas las recomendaciones para evitar contagios de covid-19, y ha pedido responsabilidad y prudencia, informa Diego Coello.