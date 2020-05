Admitida la personación del Consell contra los policías de Benidorm que insultaron a una persona trans

El Juzgado de Instrucción Número 4 de Benidorm ha admitido a trámite la personación de la Generalitat Valenciana, contra los dos polícias que insultaron a una persona trans el pasado mes de abril.

Lo sucedido fue grabado en móvil por otro policía municipal antes de ser difundido y rápidamente compartido de forma viral en las redes sociales. En las imágenes se ve a dos policías en el interior de un coche patrulla parados junto a una persona transexual, y el conductor graba a su compañero que dice a esta persona: "De día eres todavía más feo, eres horrible. ¿Qué hacéis ahora que no podéis jalar pollas ni robar? ¿Cómo vives?, si antes jalarías pocas pollas, con lo feo que eres, ¿ahora qué haces?". Este agente añade: "te dije el otro día que no podías estar por aquí y no te denuncié", mientras su compañero que está grabando la escena dice: "no, no, hay que denunciarle". "Que te vayas, cerdo", le espeta el policía local antes de detener la grabación.

La Abogacía de la Generalitat anunció el pasado 12 de mayo que se personaría, a instancias de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas, y en defensa de la Ley Trans y tras su aprobación en el pleno del Consell y la posterior presentación, ahora ha sido admitida a trámite.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, también presentó una denuncia ante la Fiscalía de Alicante para delitos de odio y discriminación y el Observatorio contra la LGTBIfobia de Valencia y la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana también han actuado para que se investiguen los hechos.