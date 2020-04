Los Moros y Cristianos de La Vila penden de un hilo por el coronavirus

La decisión se adoptará el lunes, aunque todo apunta a que este año no habrá días grandes como ya se ha acordado en otras muchas localidades

La decisión se hará oficial mediante un comunicado, según ha avanzado el alcalde del municipio, Andreu Verdú, en declaraciones a Efe. En cualquier caso, y a pesar de que la decisión no está aún tomada, todo parece apuntar a la suspensión de estos festejos debido a la situación actual de estado de alarma y crisis sanitaria.

Verdú ha señalado que se trata de "una decisión muy difícil porque son las Fiestas Patronales de la localidad" y de ahí que haya insistido en pedir "prudencia y tranquilidad" hasta que haya una decisión en firme.

El primer edil también ha subrayado que tanto él mismo como la concejala de Fiestas están en contacto "permanente" con la Asociación Santa Marta y conocen "que la situación no es nada fácil y tampoco sabemos cómo va a evolucionar".

Verdú, por último, ha indicado sin avanzar nada concreto que "la decisión está prácticamente tomada" y, casi con toda seguridad, sería la más dolorosa para los vecinos de La Vila.

Las fiestas de Moros y Cristianos vileras debían celebrarse del 24 al 31 de julio, fechas en las que se suceden actos como las entradas Mora y Cristiana, el Desembarco, el Alijo de Contrabandistas o las embajadas, entre otras. Se celeran en honor a Santa Marta, la patrona del municipio.

Para este 2020, las compañías Tuareg y Contrabandistas tenían el honor de contar con los reyes moro y cristiano de estos festejos, cargos para los que meses atrás fueron nombrados Josep Llorca, por el bando de la Media Luna, y María Muñoz, como reina de las tropas de la Cruz. Falta por ver si, en el caso de suspensión de los festejos, ambos mantendrían sus cargos para las fiestas de 2021 o qué acordaría la Asociación Santa Marta al respecto.