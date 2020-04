Las agencias de viaje de Benidorm y la Costa Blanca piden ampliar hasta en 12 meses el periodo para los ERTES de fuerza mayor

La asociación de agencias de viaje de Benidorm y Costa Blanca, AVIBE, ha reclamado a las distintas administraciones la puesta en macha de un plan de acción urgente para dar respiro a un sector azotado de lleno por la crisis generada por el Covid-19.

En este sentido, Juanjo Pérez Parker, presidente de esta agrupación empresarial con sede en Benidorm, ha explicado que desde el comienzo de la crisis surgida como consecuencia de esta pandemia, AVIBE ha estado en contacto permanente con todas las instituciones y administraciones, de ámbito nacional, regional y local, pues "el colectivo de las agencias de viajes ha resultado gravemente perjudicado económicamente y necesitamos más que nunca el apoyo de dichas instituciones para trabajar unidos por la recuperación del turismo" tras lo que ha calificado como "la peor crisis sufrida en toda la historia reciente".

Entre las medidas que reclama el sector destacan algunas de materia laboral, como el hecho de que, una vez desactivado el estado de alarma, se amplíen por un periodo de hasta 12 meses los ERTES por fuerza mayor con la bonificación en cuotas empresariales a la Seguridad Social en los términos actuales. También se solicita un periodo de carencia de 12 meses para préstamos hipotecarios y otros instrumentos financieros; medidas de exención, bonificación y aplazamiento de toda clase de impuestos y pagos a cuenta durante12 meses, medidas que, según destacan desde AVIBE, "en cuya demanda coincidimos con otras asociaciones del sector turístico". El presidente de esta organización ha indicado que todas estas medidas se trasladaron en una reunión que tuvo lugar hace unas semanas entre el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig y los representantes del sector turístico de la Comunidad, entre los que participó AVIBe. "Nuestra Asociación reclamó una serie de medidas que estimamos necesarias para poder reflotar nuestros negocios, pues en caso contrario nos veremos abocados al cierre definitivo de muchas agencias de viajes", indican en un comunicado.

"Consideramos y reclamamos que es hora ya de poner en marcha un plan de acción urgente de las distintas Administraciones y necesitamos de una respuesta contundente en cuanto a la viabilidad económica de las agencias de viajes, y que se tenga en cuenta que somos un colectivo esencial para nuestro destino turístico", agregan, "pues no solo somos emisores, también en gran parte actuamos como receptivos de tourperadores, agencias, etc. Incluso muchas agencias se han centrado en captación de cliente directo, y así no depender tanto de touroperadores y agencias grandes".

Para esta agrupación, "las agencias de viaje no podemos permitirnos estar mucho tiempo sin operar ni recibir ingresos", como todo parece indicar desde que se desató la pandemia a nivel mundial." Hay que tener en cuenta que en España somos alrededor de 8.000 agencias de viaje, y la mayoría son agencias independientes, con pocos trabajadores y dirigidas por un personal autónomo; gracias a las cuales muchas familias pueden subsistir. Es por ello, que AVIBE no podía permanecer de brazos cruzados y por lo tanto, entre otras cosas que tenemos en marcha, estamos en colaboración con distintas asociaciones de agencias de viajes de nuestro ámbito nacional, para trabajar en diversas acciones y proyectos para intentar reactivar nuestro destino, proyectos de los cuales se podrá beneficiar y participar todo el sector turístico, tanto alojamiento, excursiones, restauración, parques temáticos, etc, y que se comenzarán a promocionar una vez finalicen las medidas restrictivas decretadas por el estado de alarma y dispongamos de la información suficiente para poder volver a operar".



Por último, las agencias hacen también un llamamiento para "intensificar todas las actuaciones colaborativas entre el sector privado, nosotros, y las administraciones públicas, pues seremos parte indispensable en la recuperación del mercado", concluye Juanjo Pérez.