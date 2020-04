Benidorm aprovecha que las calles están vacías para retomar obras públicas

Los operarios cambian sus rutinas de trabajo, horarios e incluyen mascarillas para evitar contagios de coronavirus en la jornada laboral

Calles levantadas en las que los operarios trabajan sin descanso o obras como las de la avenida de Mediterráneo que siguen a buen ritmo. El Ayuntamiento de Benidorm ha retomado los trabajos en las actuaciones en vía pública que tenía en marcha antes de la crisis sanitaria por el coronavirus y ha comenzado a ejecutar otras aprovechando la ausencia de peatones y vehículos en las calles que normalmente son las más transitadas, tanto por vecinos como por turistas, y que ahora están prácticamente vacías. La intención es que, cuando acabe el estado de alarma y se pueda ir retomando la actividad normal, estén todas terminadas y no interfieran en los ciudadanos.

Las nuevas actuaciones comenzaron el pasado martes, tras decretar el Gobierno de Espala el reinicio de actividades no esenciales entre las que se encuadran las obras en vía pública. Las actuaciones han llegado a la calle Sol, a la calle Ruzafa en su cruce con Herrerías y Emilio Ortuño, al paseo de Levante, en primera línea de playa, o a la avenida de l'Aigüera o la calle Sant Pere. Pero además, se unen obras que ya estaban iniciadas como la calle Aigües o la avenida del Mediterráneo, una actuación que lleva aparejada obras en la avenida de Europa o la calle Esperanto.

En la calle Sol se está realizando un cambio de pavimento, según explicó el alcalde Antonio Pérez. Esta vía estaba "bastante deteriorada debido al paso de los camiones que habitualmente suministran a los comercios de la calle Gambo y aledañas, así como al Mercado Abril". Además se trabaja en el cruce de la calle Ruzafa con Herrerías y Emilio Ortuño, "uno de los puntos que más tránsito peatonal tiene en toda la ciudad" ya que se encuentra en pleno centro y es una de las entradas a la zona peatonal que recorren normalmente miles de turistas al día.

El alcalde ha indicado que "a principios de marzo actuamos en la zona de aceras, mientras que ahora los trabajos se concentran en el asfalto para instalar semáforos empotrados en el suelo y toda la canalización necesaria". "Al desarrollar estas obras durante el periodo de confinamiento evitamos las molestias que una actuación en estos puntos generaría a viandantes y comerciantes en un momento de normalidad, y también a los conductores en el caso de Ruzafa", indicó.

A ellas se suma otro enclave turístico como es el paseo de Levante, uno de los más conocidos y por el que transitan y pasean también miles de turistas al día. Estos días en los que el paso por esta zona es mínimo, los Servicios Técnicos están sustituyendo las baldosas dañadas de mármol blancas y de granito rosas "deterioradas por el paso del tiempo", indicó Pérez. Una actuación que se ha iniciado en la zona de El Torrejó y que se prolongará hasta el final de la avenida de Madrid. "En una situación de normalidad esta actuación importunaría a los numerosos peatones que a diario utilizan el Paseo, por eso hemos optado por llevarla a cabo en estos momentos en los que la ciudadanía está en sus domicilios y el desarrollo de la mejora no genera molestias y se puede ejecutar de forma más rápida", ha añadido.

También se ha priorizado el arreglo de la calzada en el cruce de la avenida de l'Aigüera con la Plaza SSMM Reyes de España, frente a la Biblioteca Central, "en este caso aprovechando no sólo la ausencia de peatones sino también de vehículos". El alcalde ha señalado que "anualmente teníamos que reparar este punto de calzada adoquinada, ya que se resentía mucho por el paso de vehículos. De ahí que se haya optado por sustituir este material por asfalto impreso que imita el adoquín, reduciendo así de forma considerable los costes de mantenimiento, que dejarán de ser anuales".



La avenida del Mediterráneo sigue en marcha

Y entre tanta actuación nueva, hay otras que siguen en marcha desde antes del estado de alarma. Después de un pequeño parón las dos semanas que decretó el Gobierno y, sobre todo, por la falta de suministros, la actuación en la avenida del Mediterráneo así como en las calles cercanas como Europa o Esperanto, sigue en marcha.

Allí, los operarios han tenido que cambiar sus hábitos de trabajo y, además de las medidas de seguridad que se cumplen normalmente, añadir otras para evitar contagios por coronavirus y para cumplir las medidas establecidas. Según las fuentes consultadas por este diario, se han escalonado las entradas al trabajo además de las de comida y descansos en los que se tienen que cumplir la distancia social de entre 1,5 y 2 metros entre ellos.

Las mascarillas ahora son obligatorias y se han unido a otros elementos como guantes, cascos y chalecos entre los más de 100 trabajadores con los que cuenta esta obra. Y en cuanto a la forma de trabajar, también ha habido cambios. Las mismas fuentes explicaron que se ha "sectorizado" las zonas de trabajo; es decir, se ha dividido el trabajo para que los operarios que actúen en una zona no vayan a otra como medida sanitaria. Además, se han delimitado las zonas de trabajo para cada uno y, por ejemplo, se han repartido los equipos en varias áreas. En cuanto a la maquinaria, ya no se mueve de una calle a otra y siempre la conduce la misma persona, según las mismas fuentes. Con todo, cada uno "tiene sus herramientas y sólo las usa él". A ello se une que la planificación se hace in situ pero planos y demás documentos se consultan por vía telemática con los teléfonos móviles.

El concejal de Obras, José Ramón González de Zárate, confirmó que la forma de trabajar en la avenida del Mediterráneo ha cambiado y que se cumple lo establecido para garantizar la seguridad de todos. "Se han dividido los equipos; ahora se hacen más tareas con menos gente, algo que alargará los plazos pero que es necesario", añadió el edil.

En cuanto a los servicios técnicos del Ayuntamiento, el responsable del área explicó que todos llevan mascarillas y todo lo necesario y se les manda "directamente a trabajar cuando antes iban al almacén. Es una camión el que se encarga de llevar el material e, incluso, recogerlos a ellos si necesitan algo cumpliendo todas las medidas de seguridad".

Con todo, "desde el Ayuntamiento estamos observando el cumplimiento estricto de las medidas sanitarias de seguridad para el personal establecidas por el Gobierno de España a la hora de decretar el reinicio de estas actividades a nivel nacional". Así, el concejal añadió que cualquier incumplimiento se comprueba e, incluso, se podría abrir un expediente.