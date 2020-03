Altea suspende el cobro de todos impuestos y tasas municipales por el coronavirus

El Ayuntamiento de Altea suspende el cobro de todos los impuestos y tasas municipales "mientras dure el Estado de Emergencia decretado por el Gobierno de España a causa del coronavirus COVID 19", según informó en la mañana de este sábado el alcalde del municipio, Jaume Llinares Cortés, recalcando que "es un acuerdo alcanzado el viernes por el Equipo de Gobierno Municipal de Compromís y el PSOE".

Llinares señaló, no obstante, que "me gustaría remarcar que sería bueno que todos los ayuntamientos estuviéramos coordinados en este tema económico de gran trascendencia municipal, y no se generaran agravios comparativos entre los pueblos porque unos adopten medidas distintas a otros cuando, por el Real Decreto, todos tenemos las mismas normas y las mismas obligaciones que cumplir, y, por supuesto, las mismas intenciones de ayudar en estos momentos tan complicados". El alcalde alteano recalcó que "es importante la coordinación entre los ayuntamientos, pero también entre las distintas administraciones locales de la comarca y el Hospital de La Vila Joisa y los cuerpos de Seguridad con reuniones y contactos permanentes".

Sobre las medidas económicas adoptadas, Jaume Llinares reveló que "nosotros vamos a bonificar el cien por cien de todas las tasas e impuestos municipales mientras dure el Estado de Alarma". Así, "los impuestos de circulación de vehículos y de actividades económicas; y las tasas de ocupación de la vía pública, de venta no sedentaria, de recogida de basura, de las escuelas deportivas, de la Escuela de Música, etc., no se cobrarán en este periodo provocado por el coronavirus. Medidas que están recogidas en el Real Decreto como una obligación para los ayuntamientos de no cobrar ningún recibo", aseveró.

El alcalde de Altea explicó que todas estas medidas económicas "necesitarán, obviamente, unas compensaciones y un esfuerzo económico extra". En este sentido, Llinares Cortés indicó que "propondremos la creación de un Fondo de Emergencia Municipal a través de modificaciones de crédito que tendremos que hacer obligatoriamente para afrontar esta situación que nos generará un desequilibrio económico, como en el resto de Ayuntamientos". Llinares se mostró optimista para afrontar esta nueva situación, pues manifestó que "en el Equipo de Gobierno creemos que tendremos suficiente capacidad económica para ello".



Ayuda a los más vulnerables

Llinares Cortés exteriorizó su preocupación por los más débiles, los niños y los ancianos. Y para protegerlos, expresó que "estamos tomando medidas de asistencia, con la coordinación de las concejalías de Bienestar Social y Sanidad, y de Educación, para ayudar a nuestros mayores, las personas más necesitadas y los menores. Y también hacemos especial hincapié en que a ningún menor le falte la alimentación que recibían antes en los comedores escolares públicos, gracias a que tenemos los bonos de la Consellería". Además, para ayudar a las personas de riesgo y vulnerables, "estamos intensificando las redes de voluntariado para todas las necesidades que podamos abastecer".

Por último, el alcalde de Altea expresó que le gustaría "que todo esto que está pasando por la pandemia del coronavirus sirviera para repensar nuestro futuro reforzando los sectores públicos y yendo hacia modelos de gestión sostenibles".