Solidaridad china en Altea

Nueve familias chinas, propietarias de seis bazares y tres restaurantes, viven en Altea desde hace 14 años.

Los policías locales y guardias civiles de Altea recibieron este miércoles más de 1.500 mascarillas y 6.000 guantes para su protección, donadas por el colectivo de comerciantes y restauradores chinos del municipio. Esta donación se suma a la que el colectivo chino hizo el martes al Ayuntamiento de Altea para uso de los funcionarios con el fin de combatir lo mejor posible al COVID-19.

En Altea viven desde hace 14 años nueve familias chinas que regentan seis bazares y tres restaurantes, con un total de treinta ciudadanos que están integrados plenamente en el municipio, tanto en los colegios como en entidades deportivas o musicales. Para algunos de ellos, "Altea es nuestro hogar, nos consideramos alteanos ya que estamos viviendo más tiempo aquí que en China", afirmaron.

Desde que se decretó el Estado de Emergencia, con la obligación de que los ciudadanos permanezcan en sus casas, los agentes del orden son los que tienen que velar por la seguridad y controlar que nadie salga a la calle salvo casos excepcionales como ir a por comida o medicinas, sacar al perro, rellenar el depósito de gasolina de los vehículos, ir al trabajo, etc., siempre que el ciudadano lleva un justificante encima, tal como marca el Real Decreto. Pero los policías y guardias civiles de Altea no tenían mascarillas para desarrollar su trabajo con seguridad. Y eso es lo que vio desde el balcón de su casa Jorge Pan. Le preguntó a un amigo policía el motivo de que estuvieran sin mascarilla "y me contestó que no tenían". Por lo que, concienciado con que "la seguridad sanitaria es lo más importante para las personas que trabajan protegiéndonos en primera línea, creé un grupo de WhatsApp donde estábamos todo el colectivo chino de Altea y lancé la idea de ayudar a los policías y guardias civiles donándoles mascarillas y guantes. Y en dos días los habíamos recogido entre cuatro compañeros".

Después vino todo rodado. "Contactamos con el Ayuntamiento y la concejala de Participación Ciudadana, María Antonia Laviós, nos agradeció esta iniciativa altruista por parte de los comerciantes chinos locales. Ella dijo que entregarían mascarillas a los policías y los funcionarios". Pero "aún teníamos que actuar más. Recogimos más de1.500 mascarillas que nos habían enviado nuestros familiares desde China, y vaciamos nuestras tiendas de guantes para donarles a los agentes del orden algo más de 6.000 unidades. Esperamos que esto ayude a los policías y guardias, y que entre todos podamos combatir al coronavirus", aseveró.

Por su parte la concejala Laviós señaló que "en estos momentos tan complicados y excepcionales que estamos viviendo, acciones solidarias como estas las valoremos encarecidamente".