El precio del marisco cae un 50 por ciento por el cierre de bares y restaurantes

La flota pesquera de Altea solo faenará el viernes de esta semana y continuará el lunes "a la espera de ver como van las ventas", según informó a primera hora de la tarde de este miércoles el secretario de la Cofradía de Pescadores de Altea, Juan Mulet, para explicar el resultado de la reunión que tuvieron ayer por la noche los armadores y patrones de las once embarcaciones de pesca de arrastre que hay en el municipio.

Según Mulet, "en un principio se planteó cambiar el festivo de san José del jueves al viernes pero el mal estado de la mar que hay estos días fue decisivo para mantener la festividad el jueves y salir a faenar el viernes que viene". De igual modo, los armadores acordaron amarrar las barcas en el puerto este miércoles "por el temporal anunciado", y volver a salir a la mar también el lunes de la próxima semana. Después de ese día "seguiremos pescando, o no, en función a las ventas de cada día", aseveró.

En cuanto a las ventas y capturas, el secretario de la Cofradía de Pescadores de Altea indicó que el lunes, "las embarcaciones se defendieron en cantidad de capturas y precio. Pero el martes, por el miedo al COVID-19 y por el mal tiempo, las embarcaciones entraron a puerto antes de lo normal, por lo cual se capturó un 30 por ciento menos pescado que el día anterior, aunque sus precios fueron iguales que el lunes". En cuanto al marisco, Mulet afirmó que "ha sido el producto más castigado, con una reducción del precio en un 50 por ciento, a causa del cierre de los restaurantes y bares que, también afecta a la venta del pescado".

Por otro lado, desde el Mercado Municipal un responsable de la Pescadería Moltó indicaba este miércoles que "es lógico que el mal estado de la mar influya para que las barcas no salgan a pescar hasta el viernes".

Desde esta pescadería afirmaron que su propuesta ante la Cofradía de Pescadores "ha sido que salieran la mitad de la flota cada día para no desabastecer y asegurar pescado fresco todo los días". Así mismo, añadió que el pasado fin de semana "la gente compró muchísimo para el consumo en doméstico. Además, mañana es San José y no habría subasta ni mercado de todas formas. De cara al viernes ya es otro cantar. No obstante, nosotros fuimos ayer a comprar pescado a la lonja de Santa Pola para completar el servicio que damos en Mercavalencia, aunque anoche no había muchos compradores. Veremos que pasa el viernes", apostilló.

Cabe recordar que la flota alteana está compuesta por 11 barcas de arrastre y otras 3 de trasmallo, cuyas capturas se venden a las pescaderías de Altea, además de que cada día, después de la subasta que se hace por las tardes, salen camiones con pescado desde Altea hacia Mercavalencia y Mercamadrid, además de que se envían a los clientes de Castellón, Tarragona y Granada que compran por Internet.