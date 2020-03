El cierre anticipado de los hoteles de Hosbec obliga a repatriar a 15.000 turistas en tres días

La cadena Servigroup y la Asociación Provincial de Alicante prolongan hasta el lunes el operativo por los problemas con los vuelos.

Cierre total. Los hoteles de la provincia han comenzado a organizarse conscientes de que en un plazo máximo de 10 días no va a quedar ni un cliente en los establecimientos, debido a las restricciones impuestas por el Gobierno a los viajes y la presencia de las personas por las calles donde está todo cerrado. Hosbec calcula que mañana miércoles el 90% de la planta de Benidorm estará cerrada y ha ido comunicando a los clientes, unos 25.000, que deben ir abandonando sus habitaciones. En el caso de Servigroup, la cadena más grande de la provincia, su presidente, José María Caballé, ha optado por un cierre más ordenado aún, debido a que todavía hay más de mil clientes alojados -los que viajan de forma individual y en compañías que están restructurando sus vuelos-. Poco a poco van a ir cerrando los hoteles a medida que se queden sin clientes (ya no admiten reservas) y todo se va a centralizar en el hotel Pueblo hasta que ya no queden clientes ya la próxima semana. A partir de ahí, cierre total hasta por lo menos el mes de mayo. Todas las cadenas de la provincia han cancelado la venta de plazas. En total, 70.000 plazas hoteleras cerradas. Histórico. El Gobierno insistió que solo se hagan viajes imprescindibles. La decisión de Hosbec de cerrar los hoteles mañana miércoles ha obligado a montar un operativo para repatriar a 15.000 turistas británicos, según avanzó ayer la Subdelegación del Gobierno.

El presidente de Servigroup, José María Caballé, insistió ayer en que «es necesario un cierre ordenado tanto porque poco a poco las condiciones no son las ideales como por el compromiso que tenemos con nuestros clientes. Hemos tenido una reunión con todos los directores y como todavía teníamos unos mil quinientos turistas alojados y sin posibilidad de irse con rapidez, hemos optado por ir concentrando todas las operaciones en un solo hotel hasta el lunes, cuando está previsto que se vaya el último grupo».

Nuria Montes, secretaria general de Hosbec, apuntó, por su parte, que «no nos ha gustado tomar esta decisión pero no queda otro remedio. Hemos ido por delante del Gobierno, que consideramos ha sido bastante irresponsable. Los hoteles vacacionales no pueden seguir abiertos con los clientes confinados a sus habitaciones».

La Asociación Provincial de Hoteles de Alicante -8.000 plazas repartidas por Alicante y toda la provincia salvo Benidorm- no va a cerrar los hoteles de manera general debido a que todavía tienen muchos clientes alojados –algunos establecimientos tienen hoy hasta 200 clientes alojados- «muchos turistas que no tienen sus vuelos de regreso a sus países, por ejemplo, hasta el próximo fin de semana, por lo que vamos a seguir trabajando para ellos con todas las medidas de seguridad higiénica y de prevención de Sanidad. Respetamos lo que ha recomendado Hosbec, pero nuestra realidad es diferente», subrayó Victoria Puche, presidenta de una asociación con 70 hoteles. Hoteles en los que, por ejemplo, hay turistas de Finlandia o Italia, que no pueden volver tan fácil. Siguiendo las normas del decreto que regula el Estado de Alarma, los clientes que están alojados en los hoteles no pueden salir a pasear por la calle y deben estar en sus habitaciones, donde se les llevará el desayuno, la comida y la cena, explicó. La caída de la ocupación ya se está notando los grupos que tienen varios hoteles están recolocando a sus clientes en un mismo hotel. En Elche habrán cerrados todos a final de semana.