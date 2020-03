La flota pesquera de Altea saldrá a faenar para abastecer a la población a pesar del COVID 19

Las embarcaciones de arrastre y trasmallo de la flota pesquera de Altea saldrán a faenar durante este lunes y martes para abastecer a la población del municipio y a Mercavalencia y Mercamadrid, además de los clientes de Granada, Castellón y Tarragona que realizan sus compras por Internet a la lonja de Altea. El sector pesquero es otro de los colectivos que, a pesar del COVID 19, ha de seguir trabajando en la captura de pescado para alimentar a la población.

Este domingo, el secretario de la Cofradía de Pescadores de Altea, confirmaba a INFORMACIÓN que la flota alteana, compuesta por 11 barcas de arrastre y otras 3 de trasmallo, pues la de cerco es eventual procedente de Murcia y Andalucia cuando hay grandes bancos de pescado azul en la bahía, "saldrá a faenar por decisión de los armadores este pasado sábado en una reunión de urgencia", pues "no podemos dejar desabastecida a la población". En este sentido, Mulet indicó que en un principio "pescaremos el lunes y el martes a la espera de ver como se desarrollan los acontecimientos por el Estado de Emergencia", y añadió que el martes por la tarde, después de la subasta del pescado, "celebraremos otra reunión para decidir si seguimos, o si paramos los jueves y viernes faenando los lunes martes y miércoles de cada semana".

El secretario de la Cofradía de Pescadores de Altea indicó que las capturas se venden en Altea "y cada día, después de la subasta que se hace por las tardes, salen camiones con pescado de Altea hacia Mercavalencia y Mercamadrid, además de que enviamos también a los clientes de Castellón, Tarragona y Granada que nos compran por Internet". Mulet dijo que no sabía si el resto de las cofradías alicantinas han decidido faenar, "pues de momento son decisiones individuales de cada cofradía", pero añadió que tenía noticias de que las de Calpe y La Vila Joiosa harán lo mismo que Altea.

Por otro lado, Juan Mulet señaló que la Cofradía ya ha tomado las medidas oportunas para evitar en la medida de lo posible el contagio del coronavirus en la lonja. Afirmó que "se prohibirá la entrada al recinto de las personas que no sean armadores, ni compradores, ni personal de la cofradía. No se permitirá la presencia de público o turistas en general". Expresó que durante la subasta de las capturas "los asientos de la zona donde están los compradores estarán delimitados para que no estén las personas mas cerca de un metro y medio". Y añadió que el recinto "se desinfectará cada hora", además de que "obligaremos a que todos lleven guantes y, en lo posible, mascarillas". En cuanto al control de las ventas, "se usarán medidas telemáticas. No se aceptará dinero en efectivo".