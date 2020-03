El PP de Altea pide que el Ayuntamiento active el protocolo contra el coronavirus y que informe a la población

Las clases de los centros escolares, institutos y universidad se suspenden en Altea a partir del lunes próximo

El Partido Popular de Altea emitió este jueves por la tarde un comunicado ofreciendo "toda nuestra colaboración para tomar medidas eficaces, responsables y coordinadas. Pero también exigimos información para saber qué iniciativas va a tomar el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Altea, ya que hasta ahora no hemos conseguido que se nos mantenga informados a los representantes de los distintos grupos políticos". La portavoz del grupo municipal popular, Rocío Gómez, indicó que "debemos ser capaces de tener y trasladar un mensaje común", y solicitó que desde el Ayuntamiento "se realice un protocolo a seguir tanto a nivel interno para los trabajadores, como externo para toda la ciudadanía, en el que se detalle que se va a hacer con centros escolares, centros de mayores, espectáculos, actividades y competiciones deportivas, transporte, mercadillos, etc. Así como la creación de una Comisión de Seguimiento de dicho protocolo".

Por su parte, el concejal de Sanidad, José Luís León Gascón (PSOE), informó este jueves que "mañana, viernes, tenemos una reunión el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Altea con Salud Pública para tomar las decisiones al respecto, pues queremos hacerlas consensuadas con ellos".

Gómez afirmó que el miércoles "se recibió en el Ayuntamiento la circular que emitió la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias de la Generalitat Valenciana en el marco de las actuaciones extraordinarias con motivo de la epidemia ocasionada por el COVID-19, "pero a pesar saberlo nosotros, y que lo pregunté en las comisiones informativas, el equipo de gobierno no nos lo pasó y tampoco hicieron nada al respecto para seguir las directrices de la Generalitat". Y es por ello que "desde el Grupo Municipal Popular exigimos al alcalde Jaume Llinares que no deje pasar más tiempo, e informe y comunique puntualmente a la población. Hasta ahora no se ha establecido un protocolo de actuación y los alteanos no saben a qué atenerse. Unos actos se suspenden, mientras que otros se mantienen sin ningún criterio objetivo".



Suspensión de las clases a partir del lunes

El concejal socialista León Gascón indicó a última hora de la tarde de este jueves que "siguiendo las indicaciones que ha hecho públicas la Generalitat Valenciana hoy por la tarde, y como medida preventiva por el coronavirus, se anuncia la suspensión de la actividad docente en todos los niveles educativos de la localidad: Universidades, Bachillerato, Educación Secundaria, Primaria e Infantil, guarderías, Formación Profesional y otros, a partir del lunes 16 de marzo".



Necesidad de estar todos unidos

La portavoz popular afirmó que "estamos en el momento en que debemos de estar todos unidos y adoptar todas aquellas medidas que ayuden a prevenir el COVID 19, así como aquellas que sean necesarias para paliar los efectos colaterales que pueda tener en la economía alteana como los sectores del comercio, turismo, pesca o agricultura". Aunque Rocío Gómez se quejó, también, de que el Ayuntamiento "tiene un WhatsApp de difusión para los asuntos importantes como cuando hemos tenido la Dana o la borrasca Gloria, o hay cortes de agua o actividades culturales. Y sin embargo sobre el coronavirus no ha habido ningún comunicado".



Estrategia general contra el coronavirus

En la circular que la Generalitat envió el miércoles a los ayuntamientos valencianos se indican las distintas actuaciones a seguir "para gestionar la crisis, dadas las características sanitarias de este tipo de situaciones". En el documento se incide en que "las actuaciones tienen que ser realizadas en estrecha coordinación con las definidas por las autoridades competentes en Salud Pública (OMS, Ministerio y Consellería de Sanidad) que son quienes lideran la estrategia general".

De igual modo, hay varios apartados donde se aconseja en los casos de la vulnerabilidad de los grupos de población de riesgo y la vulnerabilidad de los servicios. También se marcan las pautas a seguir en los planes de contingencia municipales y la responsabilidad de los ayuntamientos. Y se indican las medidas preventivas a nivel laboral para el personal y centros de trabajo de los servicios esenciales, además de la autoprotección en el sector de servicios básicos.