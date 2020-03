Un millar de escolares de Altea alzan la voz por el respeto a y la igualdad de las mujeres

La Plaza del Ayuntamiento se "tiñó" de color violeta durante el mediodía de este viernes con la presencia de más de 900 alumnos de los cinco colegios públicos de Altea que iban vestidos con camisetas de este color para "alzar la voz en pro de la reivindicación del respeto a las mujeres y la igualdad de las mismas con motivo del Día de la Mujer.

Enmarcado en la programación del 8 de Marzo, el Colegio de Educación Infantil y Primaria "Garganes" promovió una marcha cívica la que se adhirieron el resto de los colegios públicos del municipio, en colaboración con las concejalías de Educación e Igualdad que dirige la edil socialista Vicenta Pérez.

La salida de esta marcha se inició en el CEIP Garganes, a donde habían acudido los estudiantes y profesores del CEIP La Olla y el CEIP Altea la Vella. Posteriormente, junto a la Plaça de la Pau se incorporaron 380 alumnos de los CEIP's Blanquinal y Les Rotes, y juntos continuaron la marcha cívica hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento, donde estaban el alcalde de Altea, Jaume Llinares, y toda la corporación municipal. Así como madres y padres de los alumnos de los centros escolares.





Por el respeto y la igualdad

Como introducción al acto reivindicativo sonó la canción de Rozalén "Puerta Violeta", y a continuación una profesora dio comienzo al manifiesto afirmando que "estamos aquí para levantar la voz. Es un buen día porque juntos y juntas estamos creando un mundo mejor donde todos y todas tenemos nuestro lugar con respeto e igualdad". Tras sus palabras sonó "Cançó de fer camí", de Vers Endins.

Acto seguido, dos estudiantes de cada colegio leyeron el manifiesto dando voz a todos los alumnos de los CEIP's de Altea. Durante la lectura se escucharon frases como: "todos los días deberían ser el Día de la Mujer", o "todas las mujeres deben ser recordadas todos los días". Desde el CEIP Altea la Vella reivindicaron que "todos y todas somos iguales, todos y todas deberían tener los mismos derechos", palabras que también expresaron desde el CEIP Blanquinal añadiendo que "un gran sueño para todos sería vivir en un mundo donde todos tengamos los mismos derechos y la libertad de vivir sin miedo".

Los alumnos del CEIP Garganes recordaron las palabras de María Mercè Marçal con la frase "el día de la mujer todos y todas navegaremos a un mundo sin miedo" y añadieron que "hay que remar juntos para lograr la igualdad, el respeto y que no falte nadie. Ninguna más por favor". Su intervención la concluyeron diciendo que "no hay nada más bonito que una sonrisa".

Por su parte, los estudiantes del CEIP L'Olla también reflexionaron sobre esa sonrisa y los derechos para todos y todas: afirmando que "una sonrisa no puede existir si no hay igualdad y respeto". Pero sobre todo recordaron que el Día de la Mujer "no es para felicitar a las mujeres, sino para defender la igualdad en todos los rincones del mundo. No queremos violencia, queremos igualdad".

Finalmente, los alumnos del CEIP Les Rotes afirmaron que el Día de la Mujer "debería ser el Día de la Vida" para añadir que "deberíamos recordar el 8 de Marzo como el día que conseguimos ser iguales. Y para ello hace falta que todos colaboremos por un mundo que sea mejor".

Al acabar los discursos de los alumnos sonó la canción "Heroïnes de la fosca nit", del grupo El Diluvio, mientras todos los asistentes gritaban al unísono "Soy de la generación de la igualdad", lema de la programación del Ayuntamiento de Altea con motivo del 8 M.

Una vez concluida la intervención de los escolares, representantes de la Corporación Municipal también leyeron el manifiesto que se aprobó en el pleno de este jueves por parte de todos los grupos políticos, excepto Ciudadanos que se abstuvo. La concejala de Educación e Igualdad agradeció la colaboración de todos los centros, "y en especial al CEIP Garganes por su iniciativa", aseveró. Vicenta Pérez también destacó que "hay que trabajar en pro de un modelo co-educativo, donde el aprendizaje debe ser continuo tanto en casa como en los colegios e inculcar en los valores de la igualdad".