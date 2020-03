Los Apartamentos Turísticos de Benidorm recomiendan «tranquilidad» ante el coronavirus

05.03.2020 | 13:00 Un artículo de carlos mora

El presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Benidorm (Aptur), Miguel Ángel Sotillos, señala que hasta el momento Benidorm no se ha visto afectado por ningún caso de coronavirus y que tampoco el sector turístico no se ha resentido por esta circunstancia. Señala que casi no ha habido cancelaciones y esperan que esa tendencia se pueda mantener.

Sotillos apunta que desde su asociación se mantendrán atentos a las disposiciones y a las recomendaciones que marquen las autoridades sanitarias en relación con el coronavirus, pero siempre desde la prudencia y la tranquilidad.

Estas empresas están aplicando una serie de medidas y recomendaciones que les ha hecho llegar la autoridad sanitaria. Una serie de acciones que pasan por la correcta higiene de los inmuebles, así como por procurar la rotación de apartamentos, intentando evitar así que una vivienda sea ocupada inmediatamente después de que sale otro huesped.

Congreso

Estas declaraciones las hizo el presidente de Aptur durante la presentación del Congreso Nacional de Apartamentos y Viviendas Turísticas que tendrá lugar los próximos 12 y 13 de marzo, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm.

En esta cita, más de una centena de profesionales y estudiantes relacionados con este sector podrán escuchar de primera mano, las experiencias de expertos en promoción, gestión, normativa, etc., todo ello relacionado con las viviendas para alquiler vacacional.