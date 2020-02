Turespaña ubica el "skyline" de Benidorm y sus playas en Navarra

Protesta formal de Turisme ante el ridículo en la feria holandesa.

Atónitos se han quedado hoy los miembros de la delegación de Benidorm que participan en la feria de turismo de Utrech (Países Bajos), al encontrarse con que en el estand de Turespaña, el cartel con fotografías de los destinos turísticos de España es todo un laberinto de errores. El panel es un auténtico despropósito y, de entrada, el "skyline" de Benidorm aparece bajo un cartel donde se promociona el turismo de Navarra.

Otros errores de bulto son que Murcia (Costa Cálida) se ilustra con una foto de la catedral de Burgos y en Castilla-León aparece una playa. Vamos, que si no teníamos poco con el posible efecto negativo del coronavirus, solo faltaba que los turistas neerlandeses que quieran viajar a Benidorm acaben en Pamplona buscando la playa de Levante. Desde Turisme Comunitat Valenciana se ha enviado una queja formal a la Oficina de Turismo Exterior de España para que se solventen los errores.

"La organización de una feria con presencia de diversos destinos y productos del territorio nacional, es una tarea de gran complejidad de la que somos conscientes. Lamentablemente este año los destinos de la Comunidad Valenciana allí presentes, me han trasladado su malestar con el diseño presentado, manifestándonos que no hay coherencia entre las imágenes y los logos de los asistentes a la feria. El planteamiento actual transmite imprecisión en la imagen de las diversas Comunidades Autónomas y destinos, generando confusión al cliente final y por tanto, no favoreciendo la adecuada promoción de España y por ende, de la oferta turística de la Comunitat Valenciana. En este sentido, os rogaríamos que se hiciese todo lo posible para solventar los problemas detectados y así, asegurarnos una mejor difusión de nuestros destinos en futuras ediciones. Este es el texto de la misiva enviada por el departamento que dirige Francesc Colomer a la OET, tras el ridículo en la feria de Utrech.

La Fundación Visit Benidorm continua su labor promocional y vuelve a reafirmar su apuesta tanto por la diversificación de mercados emisores como por la segmentación por productos. Por ello mismo, participa esta semana en tres nuevas acciones, dos de ellas enfocadas en turismo deportivo, especialmente en cicloturismo, senderismo y golf, y otra de carácter genérico.

Para la primera de las ferias, Visit Benidorm ha viajado hasta Hungría para participar en la edición 43 de la feria Utazas, en su edicion número 43, que tiene lugar en la capital hungara, Budapest, hasta el domingo, y la cual es considerada la más importante del país.

Benidorm estará presente en esta feria por cuarto año consecutivo dentro del stand de Turespaña, compartiendo espacio con otros destinos como Ibiza, Islas Canarias, Cantabria o Salou.

La Fundación Visit Benidorm acude al evento debido al alto interés que el publico húngaro muestra por Benidorm y con la intención de potenciar la conexión aérea que hay entre Alicante y Budapest con Wizzair.

La intención con la que Visit Benidorm participa en esta feria es conocer mejor el mercado y estrechar lazos con Turespaña. Hungría está dentro de la lista de mercados emergentes y ha crecido mucho la popularidad de España en este país en los últimos tiempos, y por ello, se pretende seguir potenciando ese crecimiento.

En cuanto a la segunda de las ferias, se trata de una nueva edición de la "Fiets en Wandelbeurs" de Utrecht, que se celebra del 28 al 1 de marzo.

Es una feria especializada en ciclismo y senderismo que en la edición del pasado año contó con más de 500 expositores y consiguió atraer a más de 22.500 visitantes entusiastas del ciclismo, senderismo y actividades al aire libre, un incremento considerable con respecto a ediciones anteriores.

Fiets en Wandelbeurs es considerada una de las ferias más importantes de Europa para cicloturistas y senderistas. Por ello, VisitBenidorm vuelve a apostar por su participación de la mano del patronato Costa Blanca en esta feria siguiendo así su estrategia de segmentación bajo su producto #BenidormNoLimits!

Tras participar a principios de febrero en la edición de la Fiets en Wandelbeurs de Gante (Bélgica), ahora en Utrecht (ciudad que en 2019 acogió la salida de la Vuelta España, y que por primera vez en su historia se hizo fuera de territorio nacional) y a finales de marzo en el Argus Bike de Viena y la Italia Bike Show, así como los cada vez más numerosos hoteles "bike friendly" queda constado la fuerte apuesta de Benidorm por el cicloturismo como una de las principales estrategias de desestacionalización.

Finalmente, Benidorm también esta presente por segunda vez en la feria Go Expo de Helsinki, en la que cuenta con un mostrador dentro del stand del Patronato Costa Blanca.

Un encuentro especializado en el segmento deportivo que prevé recibir más de 50.000 visitantes y en el que Benidorm hará hincapié en su oferta deportiva y las posibilidades de la ciudad como destino idóneo para practicar deporte en invierno.