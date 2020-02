Vilamuseu en el cupón diario de la ONCE

27.02.2020 | 12:17 Un artículo de carlos mora

Vilamuseu, el Museo Municipal de la Vila Joiosa, muestra su accesibilidad universal en el cupón de la ONCE del lunes, 2 de marzo, a través de una tirada de cinco millones y medio de cupones.

Vilamuseu abrió sus puertas al público en noviembre de 2016, aunque sus orígenes se remontan a 1973. Se encuentra en el solar del antiguo Colegio Público Álvaro Esquerdo, edificio de estilo ecléctico del que se ha conservado la fachada.

El museo cuenta con una excepcional colección de fondos locales, con objetos fenicios, púnicos y griegos. Destaca la colección de cerámica ibérica pintada con un estilo propio de la Vila Joiosa, entre la que se encuentra el llamado Vaso del umbral del más allá.

Otra característica importante del Vilamuseu es su accesibilidad, que permite que las personas con discapacidad disfruten de sus fondos. Para as personas ciegas o con discapacidad visual, en el mostrador de información y en cada piso existen planos táctiles con audiodescripción y textos en braille y macrotipos que contienen un directorio de todo el edificio. Además, La señalética del museo contiene textos en macrotipo muy contrastados y con pictogramas. Existe un alto contraste de color entre las puertas y las paredes.

Para personas con otras discapacidades, el museo muestra una completa accesibilidad, al contar con bucle magnético, códigos QR, mostrador con altura adecuada para usuarios de sillas de ruedas, entre otras medidas.

Para más información sobre Vilamuseu, se puede consultar: www.vilamuseu.es.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también en la serie y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores que integran su red de ventas. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos autorizados.