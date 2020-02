Detenido en Benidorm por hacerse pasar por policía para vaciar la cuenta bancaria a un matrimonio

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm a un individuo por supuestamente estafar a un matrimonio de avanzada edad haciéndose pasar por policía para hacerse con su cuenta bancaria y vaciarla.

El modus operandi del autor, según los agentes, fue vigilar a la pareja en su rutina cotidiana hasta que los vio entrar en su domicilio, momento en que los interceptó, mostrándoles una placa. Así, bajo la excusa de que se estaban produciendo robos en la zona, consiguiendo que le invitasen a entrar en la vivienda.

Una vez dentro, recorrió las estancias para comprobar que no les habían sustraído nada y, haciendo uso de técnicas de ingeniería social, consiguió hacerse con la cartilla bancaria de la pareja así como con las claves de acceso. Horas más tarde las víctimas comprobaron que la cuenta se encontraba en números rojos.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Grupo VI de la Brigada de Policía Judicial de Benidorm cuyos agentes consiguieron identificar y proceder a la detención del presunto autor de los hechos. Se da la circunstancia de que en el momento de la detención, portaba entre sus pertenencias la placa falsa que había utilizado.

Tras su arresto fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de la misma localidad.

No es la primera vez que el autor llevaba a cabo este tipo de hechos, ha informado la Policía, que ha explicado que su modus operandi es la elección de personas mayores, a las que siguen hasta su domicilio y consiguen que le facilitasen sus cartillas o tarjetas junto a las claves de acceso.

Correo de la Policía Nacional

Desde la Policía Nacional se ofrece una cuenta de correo 'protegealmayor@policia.es' para cualquier duda o consulta relacionada con el colectivo de mayores. Igualmente se recuerdan algunos consejos de seguridad para que cuando se detecte el extravío de una tarjeta, cartilla o documento bancario, se debe denunciar o dar aviso al banco.

Recomendaciones

Asimismo, recomiendan no guardar grandes cantidades de dinero en casa y mantener un listado de los objetos de valor. Incluso tome fotografías de los mismos; y procurar no tener la misma rutina de horas y días, por ejemplo para ir al banco.

No dar información personal por teléfono, como el número de su tarjeta de crédito o de su cuenta bancaria, y bajo ningún tipo de pretexto realizar confesiones a extraños. Nunca pagar (la Policía no pide dinero) y en cualquier caso llamar a la Policía 091.

Así mismo, no se debe permitir la entrada al inmueble a personas desconocidas, los estafadores suelen hacerse pasar por operarios de ciertas empresas para dar credibilidad y así conseguir acceder al interior del domicilio. Además, se exige siempre acreditación a representantes de servicios (tales como agua, luz, teléfono, gas, etc.), y no acepte servicios que no haya solicitado previamente. Si le ofrece dudas, confirme telefónicamente con la propia empresa.