Benidorm remite un protocolo sanitario sin dotar del material necesario

27.02.2020 | 11:59 Un artículo de carlos mora

Desde el Sindicato Profesional de Policía, Bomberos y Funcionarios (SPPLB), así como la concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, Ana Pérez Sebastiá, reclaman al gobierno local dotar al personal municipal de mascarillas y geles anti-bacterianos, tras haber remitido ayer un correo electrónico a todos los empleados con un protocolo de actuación ante el Coronavirus en el que incluye el uso de estos productos.

Desde la central sindical, según señala su secretario general Francisco Ángel González, se remitió un escrito al alcalde de la ciudad, Toni Pérez, solicitando previsión «ante los acontecimientos suscitados en todo el mundo» y que están relacionados con el citado virus.

Por su parte, la concejal de la formación naranja considera que «previamente a recomendar utilizar este material, la concejalía de Personal debería de haber dispuesto del mismo, así como organizar charlas específicas con los departamentos para determinar mejor las pautas a seguir». La edil ha añadido al respecto que «pese a lo expuesto en el protocolo, los agentes de la policía local no saben nada de que tengan que utilizar mascarillas si atienden a alguien en quien sospechen la infección por el coronavirus, tal como trasladan desde el departamento de Riesgos Laborales».

Pero además, la concejala solicita estudiar la posibilidad de ampliar dicho protocolo al personal que más está en contacto con el público, como es Registro, Padrón o Servicios Sociales. Además, reclama que se distribuyan geles desinfectantes en los citados departamentos, además de a la propia Policía Local.

Por otra parte, Pérez Sebastiá aprovecha para anunciar que su grupo municipal presentará en breve una propuesta para modificar la ventilación del ayuntamiento. Asegura que no le parece «lógico que no se pueda abrir casi ninguna ventana y que no se pueda ventilar como corresponde un edificio público, porque lo único que se consigue de este modo es concentrar los virus en un espacio cerrado».