Tranquilidad en el sector hotelero de Benidorm ante las noticias del coronavirus

Tranquilidad y sólo hacer caso a las noticias veraces y distribuidas por canales oficiales. Esta es la premisa con la que está funcionando la patronal hotelera Hosbec en cuanto al coronavirus y tras las últimas noticias que se han dado en España. Entre ellas, las cerca de mil personas aisladas en un hotel de Tenerife tras confirmarse un positivo en un turistas italiano o los dos casos que se estudian en la Comunidad Valenciana.

La entidad asegura que dentro de sus "estructuras organizativas" se está preparado siempre para "atender a cualquier situación de emergencia" que se pueda dar, no sólo con este virus, sino con cualquier otro incidente, y que, sobre todo, utilizan los sistemas de comunicación para informar en todo momento a los interesados sobre qué está ocurriendo para que "todo el mundo pueda tener toda la información veraz y real y que no se dejen llevar por noticias no contrastadas".

Por ello, piden que se "sigan las indicaciones de los canales oficiales y las que damos nosotros mismos así como las de las autoridades sanitarias".